Niedermayer (TOP 09): Maďarští účastníci konfliktu o rozpočet EU šlápli na plyn

Namísto toho, aby konflikt ohledně evropského rozpočtu (normálního a krizového) mezi drtivou většinou zemí Unie a Maďarskem, Polskem a (možná i) Slovinskem, postupně vyhasínal a spěl k řešení, zejména maďarští účastníci šlápli na plyn.

Možnost, o které se zde píše - vzniku fondu "bez nich" - tak přestává být teoretickou, ale možnou.

Bylo by to pro budoucnost velmi špatné. Předně, v dalších letech by část "Evropanů" nemohla použít dohodnuté zdroje na podporu jejich ekonomiky a její rychlejší restart. Bezesporu by se to do výkonu jejich ekonomiky promítlo.

Mimo to, koncept společné Evropy, občas pro všechny, jindy pro některé, ztrácí svoji zásadní hodnotu, tedy vyjádření ochoty Evropanů řešit věci společně. Myslím, že po takovémto rozhodnutí by se mohlo stát "odcházení za dveře" či ještě hůř, "posílání za dveře", novou, nevítanou a nebezpečnou vlastností našeho projektu společné Evropy. A myslím, že by to nic dobrého pro náš kontinent nepřineslo.

Nevím, jaký plán "velký stratég" Viktor Orbán má, ale zatím to fakt moc dobře nevypadá.

