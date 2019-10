Niedermayer (TOP 09): O českém vládnutí aneb Ministerstvo rychlé a jasnozřivé

Před chvílí jsem dočetl (ZDE), že nejvyšší ústavní činitelé se včera rozhodli, že je třeba pro ně nová letadla. Souhlasím. Vládním Jakem jsem letěl v 90. letech a již tehdy to bylo "těžké retro" a Challenger od 90. let také trošku zestárl.

Co mne spíše zaujalo je to, že již před pár týdny právě na náhradu Challengeru vypsalo ministerstvo obrany výběrové řízení. A dokonce si pospíšilo - na nabídku něčeho, co bude sloužit dlouhá léta a stojí stovky milionů, měli uchazeči slovy dva týdny! Není divu, že dle následných informací jeden z dvou potenciálních zájemců nabídku nestihl (což samo osobě je pozoruhodné).

Ale hlavně si říkám, co že dalšího "aktuálního" činitelé řešili? Tedy kromě již poptávaných letadel? Možná financování Slávie :-) i když, při dané sestavě, je vlastně dobře, že trávili čas nad něčím, co neovlivní (ale co je zjevně v rukou dalších odborníků)...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



