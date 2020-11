Niedermayer (TOP 09): Pozor na "corona-fake-news" i příliš optimismu

reklama

Pozor na "corona-fake-news" i příliš optimismu

Sdílím názor, že panika a natož tak hysterie nejsou nejlepším způsobem jak čelit dnešní krizi. Ale jsou i jiné "postupy", které nás do bezpečnějších vod stěží přivedou.

Prvním z nich je to, co jsem zaznamenal v minulých desítkách hodin. Poté, co se zastavil hrozivý růst počtu pozitivních testů (a hodnoty dokonce mírně klesly), se zdá, že se někde začíná pomalu slavit vítězství a mluvit o rozvolnění omezení.

Nemyslím, že je nyní vhodný čas. Samozřejmě, že postupné "utáhnutí" pravidel muselo šíření viru zbrzdit, ale jsme stále v situaci, kdy jsou počty nakažených příliš vysoké nato, aby je zdravotní systém zvládl (a ten ještě nečelí rekordním počtům nakažených z minulého týdne). Navíc, nižší počty nakažených vyšly při podstatném snížení počtu testů. A co je horší, musíme se dostat podstatně níže s podílem pozitivních testů, neb ten naznačuje, že v populaci je mnohem více infekčních lidí.

Proto jsme bohužel ještě hodně daleko od toho, abychom si opatrně oddechli a do jisté míry se vrátili do velmi obezřetného, ale "normálnějšího" života. A proto, že vývoj v ostatních zemích ukazuje, že nákaza se umí neskutečně rychle rozjet, a není jasné, zda ti, co ji prodělali velmi lehce, mají dostatek protilátek, považuji za nesmysl (a lež) slibovat, že jsme s restrikcemi definitivně u konce. Naopak, za kompetentní a odpovědné bych považoval to, kdyby bylo co nejjasněji řečeno, za jakých okolností se posuneme k omezením menším, nebo těm větším. Jako "matematik" mám zato, že bez zkrocení dvou klíčových proměnných - čísle R a podílu pozitivních testů - a bez řádového snížení počtu pozitivních testů, nemůžeme o ukončení stavu vysokého ohrožení vůbec mluvit.

Druhým je neustávající šíření "corona-fake-news". Od na první pohled nesmyslných informací se dostávají do oblasti více nebezpečné - tedy zkreslování relevantních, a věcně kvalitních informací. Vzhledem k společenské atmosféře silné nedůvěry k vládě a autoritám (do nemalé míry zasloužené), každý takovýto "pseudo vědecký výtvor" v některých lidech podporuje odpor proti opatřením, která nám mohou pomoci pandemii zvládnout s nižšími škodami. Neb vede část lidí k chování, které ohrožuje je (jejich volba), jejich blízké (to již rozhodují o lidech, kteří to třeba vidí jinak) a další neznámé lidi, kteří se s nimi potkávají.

Takže prosím, než budete sdílet nebo dokonce tvořit "alternativní interpretaci" toho, co se děje, či než jí uvěříte, zkuste si co nejlépe ověřit, zda jsou uvedená fakta pravda anebo, zda je jejich interpretace korektní. Jinak se můžete podílet na tom, že se z této krize budeme dostávat déle, a hůře.

Jeden z příkladů, jak to nedělat (interpretovat informace) a jak naopak srozumitelně bludy vyvrátit, přikládám.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Vláda konzumu Niedermayer (TOP 09): Ve stínu krize - špatně i protizákonně Niedermayer (TOP 09): Prymula ven. Babiš, pandemie a Faltýnek zůstávají na "hřišti" Niedermayer (TOP 09): Konec A. Babiše a “spravedlnost” pro miliardáře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.