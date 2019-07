Niedermayer (TOP 09): Pyrrhovo vítězství

Překvapilo mne, že pan premiér a jeho PR mašinerie neslaví. Komise, k mému jistému překvapení, umožnila naší zemi použít širší systém změny výběru DPH (reverse charge), který měl pan premiér jako svou unijní "vlajkovou loď" a který, díky vydírání zbývajících členů Unie (blokoval schválení bezproblémové, technické normy), prosadil.

Pokud je důvodem "neslavení" to, že naše ministerstvo pochopilo, cože to se v Bruselu prosadilo. bylo by to dobře. Ale myslím, že se stejně dalšímu nákladnému, dočasnému, daňovému chaosu nevyhneme.

Proč si to myslím a o co jde:

výjimka umožní zavést "reverse charge (RC)", ale jen na platby nad 17,5 tisíce euro. Tedy kromě normální DPH a exportních režimů, a stávající omezené reverse charge, budou podnikatelé pracovat s dalším režimem výběru daně

RC je přitom náchylná k velkému množství malých podvodů které se obtížně detekují. A navíc, ministerstvo má dnes de facto úplná data, jak proti ztrátám ve výběru bojovat, bez ohledu na režim výběru

navíc, výjimka platí jen na dva roky, po kterých budeme muset, za stávajících podmínek, režim opět zrušit a změnit

samo MF odhaduje, že podnikatele vyjde změna na 600 milionů korun, tu ale dokonce budou platit 2x. Zlepšení výběru daně o 5 miliard by stálo za diskusi, vzhledem k existenci EET a kontrolních hlášení, by stálo za diskusi, jaké další případy toto pokryje. A stejně tak mi chybí číslo odhadovaných ztrát, které jistě přijdou (neb neodvést DPH a zboží "zašantročit" je docel výnosný obchod, který dal vzniknout "obrannému" systému DPH)

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



Aby vláda výjimky dosáhla musela mj:

přesvědčit komisi, že nákladná opatření, která zavedla, nestačí ke zlepšení výběru daně (o tom ale mluvíme jen v Bruselu, doma říká vláda přesný opak)

odvolat se na stará data, kde jsme ve výběru daně byly podprůměrem (od té doby, ne překvapivě, došlo ke zlepšení)

Z postupu našeho státu jsem smutný:

je do další, dle mého soudu zbytečný a nezdůvodněný "pokus na lidech", za který naše ekonomika zaplatí stovky milionů korun. A další potvrzení, že PR u této vlády vede nad racionalitou

je jasné, že naše MF bude dále blokovat celkovou reformu DPH, která by v celé Unii ztráty z výběru daně snížila

A netěší mne ani postup Evropské komise. Ta si zřejmě řekla, že trablů s našim premiérem, je už dost, a tak ekonomicky zdůvodněné rozhodnutí, kterým by dle mého soudu bylo odmítnutí vyjimky pro ČR, "šlo k ledu". Komise se na její postup v dohledné době optám.

