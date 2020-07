Niedermayer (TOP 09): Rozpočtový mejdan, bolestivá kocovina a obtížný úklid

reklama

Dnešním českým rozpočtovým problémem není zdaleka jen zvýšení plánovaného schodku na 500 miliard. Stejně tak zlé je tápání vlády nad tím, jak krizí zasaženou ekonomiku podpořit. Signálů o tom, že ti, co rozhodují o našich společných penězích, se chovají tak trochu jako na flámu (kdy to, co bude ráno, nehraje roli), je totiž mnohem více.

Je chybou, že vláda zatím nezahájila aspoň nějaké kroky, kterými by „své náklady“ snížila (což by nemělo být zase tak složité). Horší ale je, že pan premiér Andrej Babiš zjevně nechápe, kam se jeho přičiněním rozpočet dostal. Jinak by těžko řekl to, co zaznělo ve čtvrtečním rozhovoru pro iDNES.cz: „zvedání daní určitě nepřipadá v úvahu, daně chceme snižovat“.

Ano, teoreticky by to možné bylo, ale nikoliv třeba poté, co loni naplánovala tato vláda zvýšení výdajů rozpočtu o více než 200 miliard. Udržení státní kasy ve slušném stavu (bez růstu daní) by vyžadovalo hodně štěstí a nemalé „ořezávání“ prakticky všech výdajů. Bohužel, vláda štěstí nemá a situace je velmi vážná. A do toho ještě vláda přichází s různými iniciativami, které situaci dále zhorší.

Jelikož vláda doposud žádné konkrétní plány nepředložila Z vyjádření pana premiéra navíc plyne znepokojivé (a poté i nákladné) poznání, že nás čeká volební kampaní natažený „rozpočtový mejdan“, po kterém bude bolestivá kocovina a obtížný úklid.

Premiér slibuje, že se o něj poté, co uspěje ve volbách, postará. Asi zkouší, jak moc lidé znají přísloví o "kozlovi, který chce býti zahradníkem". Neb přesně to vlastně svým voličům slibuje.

Více a podrobněji o tom, jak situaci vidím, si můžete přečíst na mém blogu ZDE.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Co vše pro nás Unie musí dělat Niedermayer (TOP 09): Pravidlo o střetu zájmů se z logiky věci vztahuje na členy vlády Niedermayer (TOP 09): Německo oficiálně odchází od uhlí Niedermayer (TOP 09): Máme to pod kontrolou…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.