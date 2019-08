Niedermayer (TOP 09): Své udržení u moci je premiér ochoten vyměnit za cokoliv

Dokonce i Jindřicha Šídla opustil humor, nad tím, co premiér ve vztahu k presidentovi, ale hlavně naší zemi dělá.

Je to smutné čtení a zdá se být více než reálné, že president zakončí svůj pobyt na Hradě činy ještě "většími", než byla amnestie presidenta Klause. Nestalo by se to, pokud by Andrej Babiš aspoň občas dělal to, co by slušný a odpovědný premiér měl dělat...

Zatím to ale vypadá, že své udržení u moci (a možná na svobodě, i o které může být sresidentem řeč) je ochoten vyměnit za cokoliv.... a dojem ze snad i pro jeho podporovatelé nedůstojného představení maji napravit jeho neuvěřitelné, nečitelné bláboly na internetu o tom, jak pořád makâ pro naše dobro, dokreslené fotkami rozesmáté manželky v plavkách...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec

