Niedermayer (TOP 09): Unie by měla reagovat kvůli hodnotám, na kterých stojí

reklama

V Bruselu se rodí shoda nad tím, že události posledních dní v Bělorusku vyžadují jasnou a silnou reakci. Zdá se, že úvahy o ní jsou velmi blízko tomu, co jsem před pár dny zmiňoval – tedy osobní sankce na prominenty režimu.

V parlamentu zaznívají též výzvy k takovému postupu od všech hlavních politických skupin. Bohužel, díky pravidlům Unie, stojí zavedení sankcí na jednomyslném rozhodnutí představitelů členských zemí.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 9267 lidí

Obvykle velmi dobře informované Politico tvrdí, že problémem může být postoj Maďarska, které může dohodu zhatit. Bylo by to špatné ze dvou důvodů.

Především, Unie by měla reagovat kvůli hodnotám. na kterých stojí, ale i proto, že se jedná o eskalaci rizika v jejím bezprostředním okolí.

Velmi špatné by ale bylo, pokud by chování premiéra Orbána indikovalo jeho postoj k demokracii, svobodě a volbám. Mohlo by to znamenat, že plánuje v zemi, které také vládne, „šlápnout na plyn“. To by v podstatě i znamenalo, že Unie bude muset bohužel brzy řešit závažný problém, a to na opačné straně své hranice, než v případě Běloruska.

Doufám, že se ukáže, že v případě tolik potřebné reakce na chování pana Lukašenka se Politico mýlí, nebo Budapešť změní názor. Aspoň by nevznikl problém, který by byl „zvenku“ nepochopitelný a reputaci Unie by poškodil.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Kam mizí naše peníze za práci? Niedermayer (TOP 09): Daňová změna nebezpečná a absurdní zároveň Niedermayer (TOP 09): O "výhodách" koruny Niedermayer (TOP 09): Bude očkování i pro nás? A budeme mít nejlepší léky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.