Niedermayer (TOP 09): Volba předsedy komise bude zřejmě složitější než v minulosti

Europarlament, týdny první

Již pár desítek hodin po oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu se v Bruselu sešly desítky jeho poslanců. A to jak stávajících (jejichž mandát trvá do ustavující schůze parlamentu nového, která bude 16.8.), tak nově zvolených.

Zatímco první týden byl o hodnocení voleb a (v naší frakci) tak trochu o oslavách (počet členů se zřejmě, po letech poklesu, o něco zvýší), další již budou mnohem více pracovní.

Již počátkem pracovního týdne bude formálně ustavena naše frakce. Jde o rozhodnutí, kteří poslanci - nekandidující za strany z Evropské lidové strany (EPP Group in the European Parliament, u nás jsou členy KDU-ČSL a TOP 09) - se stanou na základě své žádosti členy frakce. Pro mě a mé kolegy z ČR to bude znamenat též ustavení "české delegace" v EPP a dohoda na jejím fungování (o tom někdy brzy více). Poté bude zvoleno vedení skupiny, tedy její šéf a místopředsedové. A týden završí rozhodnutí o tom, kdo bude kandidátem EPP na funkci předsedy parlamentu.

V dalších týdnech před ustavujícím zasedáním pak proběhnou hlavně dva zásadní kroky.

Pro jednotlivé poslance bude klíčové jednání o jejich začlenění do výborů. Zatímco někteří čeští kolegové v EP v této souvislosti mluví o "boji" a "podmínkách", já věřím spíše v dohody a vzájemný respekt, kterým jsem se zatím vždy dosáhl příznivého výsledku pro mé české kolegy.

Druhým, velmi důležitým krokem, bude určení hlavních priorit, které bude EPP prosazovat. Ty budou již brzy důležitým vstupem pro osobu, která bude usilovat o to stát se šéfem Evropské komise.

Neb příslib jejich naplnění bude podmínkou pro to, aby jí v "náročné volbě" (kdy musí kandidát dosáhnout nadpoloviční většiny všech členů EP, a to v tajné volbě) dali naši poslanci své hlasy. Bude to zřejmě složitější než v minulosti, a o tom, jak věci půjdou, zde budu informovat.

Ještě jednou díky za podporu a za to, že se o věci zajímáte. Neb volbami evropská politika nekončí, ale toliko startuje k novému pětiletému cyklu.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky