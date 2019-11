Niedermayer (TOP 09): Že nejde snižovat "čisté emise"?

Vyhlášení EasyJetu, operujícího stovky emisně náročných letů denně, že bude "offsetovat" efekty svého businessu, si zaslouží nejen potlesk, ale i zamyšlení.

To, že na to firma údajně vynaloží jen nízké desítky milionů (což je ale samozřejmě velmi záslužné), ukazuje, jak "levně" jde dnes na naší planetě redukovat "čisté emise". Pro ty, kteří tvrdí, že podstatná redukce emisí znamená "havárii jejich životní úrovně", by to mělo být "doporučené čtení".

Samozřejmě, pokud se více firem dá touto cestou, náklady na "offset" porostou. Levné varianty se začnou totiž vyčerpávat. Ale s tím poroste atraktivita jiných "emisně atraktivních řešení". U letecké dopravy jsou to třeba biopaliva (technologicky zvládnuté, brzdí je cena) či dokonce paliva syntetická (vyrobená z CO2 a elektřiny - zde je vysoká cena dopadem nedostatku levné, čisté elektřiny).

Takže, není pravda, že to nejde. Ono to jde. Technologie máme, chce to jen ochotu se touto cestou vydat. EasyJetu, který pracuje s Airbusem na hybridních pohonech v letectví, patří proto dík.

PS: Přikládám link z FT (ZDE). V českém textu, který jsem našel (server zdopravy) se více než o offsetu mluví o novém nákupu letadel EasyJetem, což je škoda... Nová úsporná letadla kupuje každý, ale velké aerolinky slibují "neutralitu" do roku 2050. EasyJet dle textu, od úterka.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): K tomu, aby byl svět lepší, je třeba odvaha Niedermayer (TOP 09): Tak se chovají hokynáři Niedermayer (TOP 09): Vláda peníze netvoří, jen je přerozděluje Niedermayer (TOP 09): Další prachy v trapu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.