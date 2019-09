Niedermayer (TOP 09): Zní to jako problém

Nejsem právník a dovedu si představit, že policie a státní zástupci neuspěli v tom, aby našli konkrétní žalovatelné skutky, jasně spojené s konkrétními lidmi, v kauze Čapího hnízda.

Ale nedovedu si představit, že projekt Čapí hnízdo může být pro účely dotace považován za malou či střední firmu (MSP), a tedy hodný podpory.

Nejde jen o to, že je to "nejlepší nápad pana Babiše", ani o to, že nikdo již věrohodně nedoloží, zda skutečně anonymní akcie měnily majitele tak, jak pan Andrej Babiš tvrdí.

Klíčové je to (pokud si zveřejněná fakta pamatuji), že projekt byl realizovatelný jen díky tomu, že za ním stál Agrofert pana Babiše. Bance byl presentován jako konferenční centrum společnosti a bez toho, aby úvěr kryla garance Agrofertu (kolikpak za ni Čapák ručiteli zaplatil), by nikdy sám o sobě úvěr nedostal. Jeho "bankrotu" pak zabránil reklamní penězovot z Agrofertu (který snad policie vyšetří).

Prostě a jednoduše, Čapák ekonomicky vzato nebyl "skutečný" podnik, ale součást Agroferu (či majetku pana Babiše), a jeho právní konstrukce byla dle mého soudu konstrukt určený k získání dotace.

Tedy bez finančního propojení s Agroferem by nemohl nikdy existovat (pokud by jej pan Babiš nebo jeho firma "neplatili ze svého" - což by snad i na českou definici MSP narazilo).

Pokud naše pravidla umožňují, aby dotace určené pro malé a střední firmy - které jsou na trhu znevýhodněné tržní silou firem velkých a jejich přístupem k financím, proto mají možnost velkorysých dotací - mohly čerpat "nejlepší projekty miliardářů" a nebo vlastnicky zašmodrchané dcerky firem s miliardovými obraty (pokud nepůsobí na stejném nebo sousedním trhu), tak máme obrovský problém. A toto pravidlo je "na kočku". Ale uděláme tím krok do světa, "dle Babiše", který před pár lety řekl: "Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici."

P.S. Doufám, že se ukáže, že zastavení stíhání stojí na něčem, co dává větší smysl. A pokud ne, doufám, že stát (je-li to stát fungující ve prospěch svých občanů) okamžitě na definici malých a středních firem zapracuje.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Je důležité, aby EU řešila problémy, které nejsou sto řešit jednotlivé země Niedermayer (TOP 09): Udržet klidnou hlavu v kauzách premiéra je nadlidský úkol Niedermayer (TOP 09): UK obchod, s kým a jak… Niedermayer (TOP 09): AutoBrexit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV