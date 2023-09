Novák (ANO): Ministr Rakušan by měl vyvodit osobní odpovědnost

reklama

Kolegyně, kolegové,

já vás tímto žádám o podporu zařazení bodu Podezření z osobní účasti ministra vnitra Rakušana v kauze Dozimetr a jeho odvolání.

Vy už jste tady dneska slyšeli mnoho argumentů, já vám některé možná zopakuji, některé pro vás budou možná nové, ale každopádně já jsem ze Zlína. Jsem z města, kde se volně prochází Michal Redl, klíčová osoba Dozimetru. Vám tady do Prahy občas přijede, něco domluví a zase se stáhne do Zlína, kde se prochází. My jsme se v poslední době z médií dozvěděli, protože ministr vnitra Rakušan zapírá jako školák, tak až vlastně z těch médií, a dozvěděli jsme se to, že pan ministr vlastnil a možná ještě stále vlastní, jelikož ho pořád nerozšlapal, zašifrovaný telefon. A ten mu údajně měl poskytnout stranický kolega Stanislav Polčák, který rozhodně s kauzou Dozimetr a s panem Redlem nemá nic společného, že? A Stanislav Polčák zase tyto telefony masově obstaral pro své kolegy od firmy bývalého ministra spravedlnosti Němce. Zdůrazňuji slovo masově. Nejen pro ministra vnitra. A tehdy vlastně pouze poslance, který věděl o své nominaci na ministra vnitra. A to všechno vlastně v období, kdy nejen tímto politickým uskupením hnutí STAN hýbe korupční kauza nebývalých rozměrů, kauza Dozimetr.

Nemusím tady připomínat nedávné tvrzení ministra Rakušana, kdy v červnu roku 2022 v rozhovoru pro Seznam Zprávy doslova uvedl, a teď cituji: "Jako ministr vnitra šifrovaný telefon mám, ale za celou dobu ministerské dráhy jsem ho nepoužil. Rozhodně bych ho nepoužil na komunikaci s nějakým prapodivným podnikatelem." Tohle sdělil ministr vnitra v červnu roku 2022. A zdůrazňuji, že řekl: jako ministr vnitra jsem vlastnil. No jo, ono je zajímavé ale, že nyní vyplouvá na povrch skutečnost, že šifrovaný telefon měl pan Rakušan ještě před uvedením do funkce, ne jako ministr vnitra a sám to přiznal. Například podle webu iDNES Rakušan požádal po sněmovních volbách v roce 2021 svého stranického kolegu Polčáka, protože pan Polčák, jak vidíte, umí asi zařídit vše, aby mu šifrovací zařízení CryptoCult pořídil. Polčák tuto informaci následně v rozhovoru pro iDNES také potvrdil. A pan ministr Rakušan to nakonec přiznal. A v této chvíli je vlastně nepodstatné, jakými obavami pan ministr před svým jmenováním do funkce šéfa rezortu vnitra trpěl, nebo že ten telefon vlastně nepoužíval. Důležité je, že dlouhodobě od června roku 2022 jako ministr vnitra lhal jak veřejnosti, tak lhal tady ve Sněmovně, a to je pravda. To je fakt.

Mgr. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kauza Dozimetr se ho tedy dotýká osobně a on by tedy měl vyvodit osobní odpovědnost. Místo toho jsme nechtěnými svědky různých videí a postů na X-ku, bývalém Twitteru, kde telefon, o kterém vlastně nevěděl, že ho má, vesele předvádí. Hlavně, že kolega Gazdík ho aspoň vyhodil nebo možná i rozšlapal podle rady. Proto není jiná šance, jak žádat jeho odvolání než tímto způsobem tady na plénu Sněmovny prostřednictvím vás všech, kteří nechcete přihlížet tomu, jak se z této země opět stává devadesátkový Klondike. Právě z tohoto důvodu se teď dostává do úplně nového světla celé vyšetřování. Jak jsem už tady na tomto místě upozornil, a dneska jsem tady ohledně této kauzy před vámi počtvrté, a počtvrté vás žádám, abychom to tady začali řešit, tak je obdivuhodné to ticho, to zázračné a klidné ticho kolem kauzy Dozimetr.

V této chvíli je potřeba ocenit postoj poslance Gazdíka, který poslechl svého předsedu a jednoduše odstoupil, jakkoli by se dalo konstatovat, že svoji roli v této kauze dosud nevysvětlil. Ale už asi nemusí, už není ministr, už je v uvozovkách jenom poslanec.

Podle toho, jak vycházejí na povrch nové informace, jako je například skutečná vazba na Michala Redla a další klíčové osoby, by bylo vhodné toto napojení pana Gazdíka, pana Polčáka a dalších na pana Redla vysvětlit. Toto vysvětlení tady zatím nepadlo.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 6179 lidí

A samozřejmě kapitolou samou pro sebe je pan Jiří Pospíšil, a to už jsme tady z několika úst slyšeli.

Ono, víte, to, že se o něčem nehlasuje nebo hlasování zamítne, ještě neznamená, že to neexistuje. A to si, prosím, kolegyně a kolegové, uvědomte a uvědomte si to především, kolegyně a kolegové právě z koaličních lavic, protože vy to přikrýváte. Neschovávejte se za orgány činné v trestním řízení nebo nezávislou justici, protože toto je čistě politické rozhodnutí a vaše odpovědnost. Podle principu Dozimetru totiž českou politiku skutečně řídí zákulisní podnikatelé, kteří disponují majetky, o jejichž nabytí můžeme mít mnoho pochyb. A v očích veřejnosti jsou politici jen loutky, co za pár drobných přikryjí vše. A je strašné, když se od občanů tohle dozvídáte.

Vrcholem vašeho mlčení a přihlížení je to, že se klíčová osoba, Michal Redl, takzvaně spolupracující obviněný, dále vesele prochází ulicemi Zlína, schází se s politiky i s místními stranickými špičkami a také podnikateli. Schází se v kavárně Továrna, není problém, obdivuje tam drahé kola, personál se mu klaní, podnikatelé také. Takhle je to ve Zlíně. Tahle klíčová osoba Dozimetru má volnost v ovlivňování kohokoli a čehokoli. Dozimetr začal ve Zlíně a já věřím, že i loupeže této skupiny v našem kraji budou postupně orgány činnými v trestním řízení odhaleny. Já věřím a doufám, že do té doby se našim zlínským občanům, kteří za mnou chodí a děkují za to, že opozice apeluje, aby se konečně kauza řešila rázně a obvinění byli vzati do vazby, do té doby se totiž mí zlínští spoluobčané bojí o to, aby se v ulicích Zlína zase jako v devadesátkových kauzách, do kterých byl také zapojen Redl, jen ne Michal, ale Petr, jeho otec, zase nestřílelo, aby nelítala auta do vzduchu, aby se lidé nebáli jít ven. Oni se totiž, vážení kolegové, moji zlínští spoluobčané, kteří za mnou chodí, bojí mě veřejně podpořit, aby se jim někdo nepomstil. Ano, to je strašné, ale tak to je.

Přál bych vám ty lidi vidět a mluvit s nimi. A jestli se jim chcete vysmát, pojďte to udělat na mikrofon a vzkažte jim to. Já za to budu moc rád. Vy byste se totiž měli sami přestat bát. A znovu vás žádám, vážení opoziční kolegové, kolegyně, a koaliční, podpořte mě v zařazení tohoto bodu a ukažte, že nechcete Klondike, ale bezpečnou zemi. Tento bod prosím zařadit jako první bod za pevně zařazené a děkuji vám za zlínské občany.

Psali jsme: Novák (ANO): Vláda by měla v rozvoji primárně podpořit české firmy, ne národní korporace Novák (ANO): Dvojí metr u dvou velkých kauz? Náhoda, nebo zastírací manévr? Novák (ANO): Je čas vyvolat třetí hlasování o nedůvěře Fialově asociální a neschopné vládě? Novák (ANO): Jak ukrást... média

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama