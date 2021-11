Novák (ANO): My tři a pes z Pětipes

reklama

Volba vedení Sněmovny by rozhodně měla být odrazem schopností vést a řešit vzniklé situace. Vzpomeňme na nutnost koordinace zasedání Sněmovny v rámci pandemie a s tím také nutná další řešen. Taktéž v nedávném období při spekulacích o zdravotním stavu prezidenta se ukázalo, jak důležitou a klíčovou roli hrajeme jako Sněmovna při úsilí o udržení normálního chodu státu.

Stejně tak jako nyní bude důležité, jak racionálně překonáme úskalí při schvalování rozpočtu na příští rok, následky pandemie, cen energií a reálného snižování životní úrovně obyvatel díky těmto nečekaným vlivům.

Vedení Sněmovny by také mělo být důležitou oporou pro nové kolegy a přiznejme si, že to nebudou mít jednoduché. A je jich tady více než polovina. Proto v okamžiku, kdy máme před sebou volbu dvou kandidátů na předsedu Sněmovny vás tímto žádám o podporu toho, kdo podle mého nejlepšího vědomí a svědomí lépe a zcela naplňuje náročné předpoklady pro výkon třetího nejvyššího ústavního činitele v naší zemi, tedy o vaše hlasy pro pana docenta Karla Havlíčka.

Pan docent Havlíček, vicepremiér této vlády, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu za svůj profesní život dokázal, že je schopen úspěšně vést. Ať už to byly různé evropské i tuzemské instituce a platformy, které podporují malé a střední firmy a živnostníky, jeho výkon funkce předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků nebo vysokoškolské angažmá v pozici děkana Vysoké školy finanční a správní až po jeho současnou práci ve vládě. Všude tam musel uplatnit předpoklady a schopnosti, které ho opravňují k této kandidatuře a výkonu funkce předsedy Sněmovny.

Při respektu k těmto zkušenostem by se spíš dalo očekávat, že právě paní poslankyně a předsedkyně TOP 09 se bude primárně věnovat práci ve výboru pro sociální politiku nebo že se popere o místo ministryně práce a sociálních věcí. Ostatně velmi často se právě k práci ministryně práce a sociálních věcí Maláčové velmi výrazně vymezovala. Dalo by se tedy čekat, že právě s tímto mandátem a odbornými zkušenostmi se bude snažit domnělé chyby razantně napravovat. A pokud si dobře pamatuji, tak jako místopředsedkyně výboru vlastně nikdy nevedla jeho zasedání. Proto je pro mě vlastně s podivem, že si nyní troufá rovnou na vedení celé Sněmovny jako takové.

V letošních volbách hlasovalo rekordních téměř 5 a půl milionu voličů. Volební účast přesáhla 65 %. Bohužel však víc jak milion hlasů propadl. To tedy znamená, že při porovnání s počtem oprávněných voličů, což je aktuálně zhruba 8,3 milionu lidí, podporuje složenou koalici koalic pouhá čtvrtina tohoto celku. Tento volební výsledek by měl v demokratické společnosti vést ke konstruktivní komunikaci s opozicí. A opakuji. Ano, my jsme uznali, že jsme tentokrát nevyhráli, ale minimálně zastupujeme podobně významnou skupinu voličů a byli bychom rádi, kdyby s námi bylo také v tomto směru také jednáno. Když se zeptáte lidí, proč šli k volbám, tak se dozvíte, že proto, aby se měli dobře, aby se měli lépe a aby měli v někom oporu v těžkých a svízelných časech.

Proto by bylo vhodné a slušné nastavit Sněmovnu tak, aby byla schopna všem nesnázím zvenku i zevnitř naší republiky jako obranný štít čelit. K tomu má dvě možnosti: Sdružení pětikoalice anebo spolupráce s početným a nejsilnějším klubem, byť reprezentuje opozici. My jsme se to naučili již v minulém období. Možná mnozí z vás zapomněli, že jsme měli menšinovou vládu, která byla tolerována. Museli jsme každý návrh zákona, každé politické stanovisko vážit tak, abychom mohli naplňovat nejen vůli lidu, ale i dohodu o širší politické shodě v rámci Sněmovny. V této chvíli nevolám po ničem jiném, než aby tato spolupráce pokračovala. Aby klub hnutí ANO, kterému dala důvěru značná většina voličů, byl respektován právě z toho pohledu, že zastupuje 1,5 milionu voličů. Znovu zdůrazňuji, že nejvíce voličů ze všech klubů v současné Sněmovně.

Je tu ale faktor, který najednou mění úhel pohledu na jakoukoli odbornost. A to je opět politika a politikaření. Souručenství pěti stran, které získaly hlasovací většinu, se rozhodlo rozdělit funkce v naší Sněmovně tak, aby jim do toho mohla opozice mluvit - jak jinak než - co nejméně. Jaký je to rozdíl proti minulému volebnímu období? Nejsilnější poslanecký klub, klub hnutí ANO s 72 poslanci je umlčován koaličním uskupením, které máme ve verzi Spolu, tedy tři politické strany, o jednoho poslance méně. A co je nekřiklavější, šéfka nejmenšího uskupení TOP 09 se 14 mandáty se má stát třetím nejvyšším ústavním činitelem v naší zemi. My jsme si v klubu ANO uvědomili realitu voleb a přijali opoziční roli. Ostatně tato role se dokonce může zdát v mnohých ohledech mnohem snadnější, ačkoliv to tak není. Odpovědnost za řízení státu má vždy logicky koalice. Jako zodpovědní zákonodárci ale máme na paměti kontext doby, ve kterém se nacházíme. Ještě jednou zopakuji: Je tu pandemie, rostou, a to ne naší vinou, ceny energií. Zvedá se, a to ne naší vinou, inflace, která likviduje poslední uspořené prostředky našich obyvatel. Dostali jsme mandát zastupovat vůli našich voličů, kteří nám dali hlas ve volbách. Hnutí ANO obdrželo, říkám to dnes již potřetí, téměř 1,5 milionu hlasů, a proto nemůže s tímto silným mandátem jenom sedět a přihlížet. Poslanecká sněmovna musí být v této době místem klidu a opory pro občany. To jí ale můžou poskytnout pouze silné osobnosti opřené o silný poslanecký klub. A tím je v této chvíli pouze a jedině poslanecký klub hnutí ANO.

Nebo se snad domníváte, že pevné postoje a směr mohou mít slepence typu My tři a pes z Pětipes? Proč toto porovnání? Kdo tuto knihu zná, tak ví, že šlo o prázdninové dobrodružství, které mělo svůj konec s koncem léta. Já samozřejmě pětikoalici fandím, ať vám to vydrží co nejdéle a ať máte to léto také co nejdéle. Nicméně sám o sobě úplně přesvědčen nejsem.

My navrhujeme kandidáta, který nejde za dobrodružstvím, ale za prací s jasnými výsledky a s cílem stmelovat. Věřte, že navrhujeme kandidáta, který bude předsedou všech poslanců, ne předsedou jednoho klubu. Žijeme v nesnadné době, která nabízí množství spikleneckých teorií a snadných řešení. Zvedá násilí v nespokojencích. No a právě v této době musí Poslanecká sněmovna zapomenout na slovní půtky za tímto mikrofonem, a využít potenciálu všech zvolených poslanců k práci pro stát a jeho občany. Znamená to také často odhlédnout od politické příslušnosti kandidátů a dát důvěru zkušenostem a schopnostem před velmi, ale velmi těsně dobytou pozicí. Proto vás žádám o podporu pana poslance Karla Havlíčka při volbě předsedy Sněmovny a věřím, že se všichni k volbě postavíte v duchu slibu poslance, který jsme toto pondělí složili. Kdo jej zapomněl, tak vám ho rád připomenu: "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

