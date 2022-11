Novák (ANO): Na dnešním rozhodnutí je vidět, že je to vlastně vláda chaosu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci vlády,

když to pozoruji, už teď je vlastně ve třetím čtení, já vlastně nevím, proč se tady scházíme a zbytečně svítíme. My jsme dneska svědky jevu, který tady ODS a její spřátelené dá se říci pidistrany, KDU-ČSL a TOP 09,doposud v předchozích volebních obdobích předváděly zřídka. Tím je právě to hlasování na sílu. Každá předchozí Sněmovna připouštěla tento okamžik pouze výjimečně a takovému kroku předcházela vždy rozsáhlá a hlavně odborná diskuse. Dnes však ne. Již předem bylo opozici přes média vzkázáno, že její argumenty nebudou vyslyšeny. Mejdan trvá a vy si říkáte - my teď vládneme a vy v opozici nám do toho nekecejte.

Poslanecká sněmovna v tom současném složení ztratila díky vám pěti zaslepeným schopnost diskutovat a hledat dohodu. Kolegyně, kolegové, dnes, a říkám to znovu, opět na sílu, nejspíš tato Sněmovna prohlasuje úplné zrušení EET, toho nenáviděného systému, který tady přece zavedl Babiš, který umožňuje finančákům kontrolovat do posledního detailu podnikatele, podniky i občany tohoto státu. No, hurá! Tak vypořádali jste se s Babišem, ale je to skutečně tak, nežijeme náhodou v době, kdy každá získaná koruna do státního rozpočtu může pomoct zlepšit celkovou situaci našich obyvatel? Proč se vzdáváme systému, který prokázal svoji funkčnost a v množství případů dokonce pomohl těm podnikatelům. Sami to říkají, a vy říkáte - ne, nemají pravdu, my se ptáme jiných podnikatelů, a ti říkají něco jiného. Tak asi tady máme dvojí podnikatele, možná trojí, nevím. Nicméně chcete zrušit systém, který tady jednoznačně narovnal pokřivené podnikatelské prostředí.

lic. Marek Novák, MBA ANO 2011



Možná to nevíte, možná to víte, ale zadání je asi jiné. Vzpomínáte si vlastně na ty skandály konkrétně politiků ODS, kteří odkláněli svoje finance nebo optimalizovali různým způsobem svoje daňové základy? Pamatujete si to, že. My také. A možná i mnoho z nás je proto v politice. To znamená, ta samá ODS teď právě vrací věci k takzvanému normálu. A jestli si myslíte, že v ODS je zájem narovnat podnikatelské prostředí, podle mě rozhodne ne. Podle mě se skutečně vracíme do doby devadesátek, a z toho je mně osobně docela smutno.

Znovu připomenu, a mnozí z vás si to jistě pamatují, jakým martyriem a negativními reakcemi jsme jako hnutí ANO prošli, když jsme nakonec tento fungující model do řízení českého hospodářství vnesli. Měli jsme proti sobě silnou a vlivnou skupinu podnikatelů, kteří se nechovali vůči státu jako úplně féroví hospodáři, no, a řečeno právě slovníkem ODS, svoje příjmy a tržby optimalizovali a odkláněli. Přes všechny překážky a brblání srovnatelné se vzbouřením řemeslníků při zavádění strojů v rámci průmyslové revoluce, se nakonec jednoznačně ukázalo, že do domácí ekonomiky se podařilo nasadit nástroj, jehož smysl není postaven na udávání. Ostatně to je vlastně v našich krajích historickou módou, ale právě nástroj, který pomáhá i živnostníkům a podnikatelům.

V běžném obchodním styku je účtenka nedílnou součástí reklamačního procesu. V provozech moderní gastronomie pak i stále množící se možností úhrady kartou jako běžná součást platebního procesu. Kupodivu se však dnes mnohým gastropodnikatelům porouchaly platební terminály. Proč asi? Ale toho jste si rozhodně nevšimli, že? Pro majitele restaurace nebo řemeslné dílny z takto zmapovaného toku financí mohou vzniknout další sekundární ukazatele, které mohou pomoci při dalším směřování nebo rozšiřování podnikání. My jsme je vlastně edukovali, my jsme jim pomohli. Tato data jsou ale důležitá i pro rozhodování státu, a to vy víte. Vy však nejspíš ani data, ani peníze, vážená vládo, nepotřebujete.

Kolegyně, kolegové, prosím, uvědomte si, v jaké jsme dnes situaci. Republika potřebuje peníze, aby mohly běžet sociální programy a služby, aby bylo na důchody a platy. A náš dnešní pan ministr financí tradá, vypustí jeden z klíčových mechanismů, který mu může pomoct udržet přehled, co se vlastně u nás mezi plátci daní děje. To jen ukazuje, jak je tato vláda nekompetentní. Je vidět i na dnešním rozhodnutí, že je to vlastně vláda chaosu. A to vše přikryto půlročním předsednictvím Evropské unie. Zřejmě tento čurbes vyhovuje.

Jenže, dámy a pánové, tohle všechno na Silvestra skončí. Já vím, že jste slíbili, že EET zrušíte za každou cenu, a to dnes předvádíte. Ta cena vás vůbec nezajímá. Nebudou vám ty prostředky opravdu chybět? Už teď pan ministr Jurečka zatím jenom uvažuje, i když v jeho případě bývá často přání otcem myšlenky, o pozdějším odchodu do důchodu a další podobné asociální nesmysly.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, EET rozhodně je nástrojem, a slyšeli jste tady dnes dostatek argumentů, který pomáhá státu udržovat vědomí o finanční a daňové kondici státu. Jeho likvidací se střílíte dobrovolně do kolena. Ale jak pozoruji vaše vládnutí, tak je to zřejmě cíl. Chaos, nekompetence, skrývání se za prázdné proklamace, arogance a pohrdání občany. Vedete tento stát do záhuby, vykřikování, že za všechno může Babiš, už dávno neplatí. Teď za všechno můžete vy, a když se podíváme na čísla, ta hovoří jasně. A dá nám všem práci, všem, kteří máme zájem naši republiku rozvíjet a ne rozebírat ji jako lego, dá nám hodně práce, než to po vás dáme dohromady. Stydím se...

