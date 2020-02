Novák (ANO): Nechci Čunkův pomník, chci rychle moderní nemocnici pro občany

reklama

Ministerstvo vnitra má obavu z toho, že se opět bude mluvit a nevýhodách jím navrhovaného řešení, nedostatcích projektu, nezajištěném financování a zásadně podhodnocené ceně? Jistěže to mohou být důvody, proč nechce seriózní debatu. Když tato v minulosti proběhla, tak projekt zastupitelé neschválili. Proto musel zvolit řešení schvalovat bez diskuse, mimo program, a v zákulisí vyhandlovat hlasy.

Nelíbí se mi to, protože jsem proti výstavbě nemocnice v parametrech, které hejtman představil. Zároveň zdůrazňuji, že jsem pro co nejrychlejší modernizaci krajské nemocnice v současných prostorách. Posudky odborníků a zkušených lidí ukazují, že to je možné, finančně reálné a vznikne nemocnice, které je ve světě obvyklá, moderní a splňuje všechny aktuální trendy.

A jaké jsou argumenty? Čunek nabízí monoblok a tvrdí, že je to jediná možná cesta. V současném areálu je možné vybudovat polyblok (samostatné objekty, avšak moderně propojené v podzemí nebo nadzemí), což je ve světě běžný trend. Čunek tvrdí, že nemocnice bude stát stavebně 7 miliard korun a zdravotnické technologie 700 milionů. To je nesmysl, všechny odborné studie uvádí, že zdravotnické technologie a dobudování sítí stojí minimálně to, co stavba, případně ještě více. Celková cena by se tak mohla vyšplhat na astronomické částky mezi 14 až 20 miliard korun. K tomu Čunek zlikviduje a dehonestuje všechny dobré a nákladné investice, které byly v posledních letech provedeny v současném areálu. Vynaloží peníze na budování celé infrastruktury (vodovod, kuchyně, čističky, připojení sítí a plno dalších věcí za možná až 2 miliardy korun), která ve stávajícím areálu je. Nemá zajištěno komplexní financování, vidí maximálně na 5 miliard korun a pak bude hledat další peníze, aniž tuší, jak se bude vyvíjet ekonomika, jaké budou úrokové sazby, kolik nemocnice získají od pojišťoven. To je krajně nezodpovědné. Ohrozí celý rozvoj kraje a jeho investice v jiných oblastech, protože na ně nezbudou peníze. Stavbu nemá připravenu, stavělo by se mnohem déle než tvrdí. V současném areálu jsou věci připraveny, a pokud by nenechal hejtman trestuhodně propadnout stavební povolení na novou internu, mohly směřovat k dokončení příprav a postupné realizaci. Generel připravený v roce 2008 by při mírných úpravách udělal z Krajské nemocnice Tomáše Bati funkční moderní zařízení třetího tisíciletí za nesrovnatelně menší náklady.

Marek Novák



