Novák (ANO): Vládo, raději odstupte, odejděte a nepřekážejte

Vládo, obracím se dnes na vás nejen jménem svým, ale zejména jménem mnoha nespokojených občanů naši země, kteří neoslovuji jenom mě, oslovují mé kolegy, oslovují koaliční kolegy, oslovují vás. Je konečně potřeba přestat hledat chyby na předchůdcích, ale začít skládat účty vlastní. Kěkdy, když poslouchám lídry pětikoalice, se sám sebe ptám, jestli si vůbec uvědomujete, kam jste ve velmi krátké době dovedli Českou republiku.

Nepoukazuji na vnější okolnosti, jakým je zejména konflikt na Ukrajině a z toho vyplývající migrace a další nečekané mimořádné události, které dnes mění lidem životy. Myslím na konkrétní kroky, které máte jako koaliční vláda okamžitě udělat tak, abyste naše občany co nejlépe ochránili před těmito vlivy. Jaký je výsledek? Mlhavé proklamace, nekonečné analyzování, vysílání signálů nebo taky - a teď budu citovat jednoho z vašich ministrů - v rozhovorech deklarované úsilí o snahu. Děkuju pěkně. Doslova čekáte na rozhodnutí jiných. Možná taky na to, co občané vydrží a co vám budou ještě tolerovat.

Kolegyně, kolegové, kdyby naše vláda byla parta obyčejných nevzdělanců, dalo by se věřit tomu, že to, co je výsledkem jejich práce, je jedno velké nic. Ale máme tu čest s profesory, doktory, inženýry a kariérními političkami. Proto všechno to nic, co vláda dodnes udělala, musí mít nějaký smysl. A asi jde o obohacování jedinců, sanování vlastního prospěchu, protinárodní politiku, která má za úkol jediné - sebrat lidem jejich těžce vydobyté majetky, a to vše pod vlajkou toho, že za všechno může Babiš a jeho kamarád je Putin.

Když už jsme u toho, víte, kdo prodal Transgas i s distribuční smlouvou na plyn jako nepotřebnou? Kdo prodal zásobníky na plyn? Komu dnes patří zásobníky na plyn? Kdo ve skutečnosti ovládá ČEZ? Kdo prodal rafinérie Polsku? Kdo prodal vodu? Kde tato vláda bere tolik drzosti ukazovat neustále prstem na druhé? Ano, správně. Dali jste se dohromady pěkně spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Když to přeložím do čísel podle STEM... 15,5... 3,4... 5,6. To jsou údaje z 21. 8. 2022. Jedna průměrná a dvě téměř nevolitelné strany, to jste dokázali spolu. Ty další dvě mi ani nestojí za to zmiňovat.

Kolegyně, kolegové, abychom si udělali konkrétnější představu o co nejkonkrétnějších výsledcích, pojďme si říct, co se této vládě, která v mnoha ohledech nese všechny parametry chráněné dílny - v uvozovkách - povedlo. Deštník proti drahotě. Co to je? Je to systém, který má ochránit občany, má to být systém plošné i cílené pomoci. Jaký je výsledek? Dostal někdo z občanů konkrétní pomoc z vyčleněných 177 miliard? Máme někde konkrétní údaj? Ne. Ví se, jestli ty peníze někde vlastně jsou? Jestli existují? Jediné, co lidé mají, je deštník - pokud si ho někde koupili.

Příspěvek na dítě. Ti, kteří na něj nárok mají bez toho, aby si museli žádat, už konečně, konečně začínají pomalu peníze dostávat. Ti, kteří si o něj museli požádat, jsou na tom hůř. A co navíc? Na každé dítě rodina s průměrnými příjmy získá pět tisíc korun. Ale pozor - pouze na dítě do osmnácti let. Snažili jsme se z opozičních řad, aby to byly všechny nezaopatřené děti. Byli jste hluší a slepí. Jaký je výsledek toho současného stavu a vyplácení příspěvku? Už před prázdninami ministr Jurečka říkal, že o prázdninách, a o prázdninách, že po prázdninách, a že to bude pro všechny, tedy počkat, ne pro všechny, pro některé ze všech. Ne, pro některé z některých těch všech. No, ořezali jste to dokonale.

Počítačový systém náhle zkolaboval. Asi jste nečekali, že se přihlásí tolik zájemců. Ale za to vlastně nemůže vláda, za to může systém a za ten systém nemůže pan Jurečka, protože ten systém je Ministerstva vnitra. Tak vlastně nevím, kdo za to může, ale každopádně vy nejenže svádíte na své předchůdce, ale vy se vymlouváte na své koaliční kolegy. No, gratuluju. Co jste skutečně udělali pro občany? Ukázali jste jim záda. Návrhy, které jsme před měsíci podávali, jste nám, opozici, zabíjeli. Tyto návrhy vám teď doporučují odborníci a mezi nimi i NERV. A vy? Znovu tato doporučení analyzujete. Super.

No nějaké vaše úvahy jsem zaznamenal. Ochráníte děti před nikotinem. Tedy pozor - až konečně Ministerstvo zdravotnictví předloží slibovanou novelu zákona, protože se k nim doneslo, že ta novela už se připravuje v opozičních řadách. Tu novelu slíbilo v červnu a to, že už my z opozice jsme návrh předložili a ten návrh to řeší - no nezájem! To přece předložila nějaká opozice a té tady žádný návrh neprojde, protože vy tady neděláte politiku, vy tady nejste pro lidi. Vy tady politikaříte.

Ještě jedno téma jsem zachytil a pro vás asi velmi důležité. Váš národní protidrogový koordinátor, který je propojený s jednou z největších neziskovek v oblasti závislostí, usiluje o legalizaci konopí. Perfektní, to dneska potřebujeme. To je za mě politika devadesátek. No a vlastně proč ne, protože vy ji naprosto kopírujete. Otevíráte Pandořinu skříňku a skupina kolem pana Béma, a mnoho z vás ví, co pan Bém dokázal v oblasti protidrogové politiky v této republice, ten už se chystá a už se těší. Ale to je vám jedno. Teď, když lidi padají na ústa, teď legalizujte konopí, teď otvírejte Pandořiny skříňky, teď se věnujte věcem, které jsou pro vás, respektive vaše zadavatele, důležité. Super. Kauzy ohrožující bezpečnost státu naprosto ignorujete. Proč? Bojíte se kmotrů, dlužíte jim něco? Lidem neberete jen peníze, vy jim berete bezpečí. A ideály, ty už lidé v ulicích dávno nemají. Že to nevíte? Běžte ven, zeptejte se jich, anebo už je konečně poslouchejte, naslouchejte jim a věřte jim, že se jim opravdu žije špatně a že si to nevymýšlí. A takto bych mohl pokračovat dále ještě hodinu. Nebudu to dělat.

Pětikoalice předstoupila před občany České republiky s tímto programovým prohlášením, a teď budu citovat: Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v době, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie. Ano, částečně pravda. Budeme se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí, a zase to vaše oblíbené - vlády minulé. Jde o vysokou inflaci, epidemii covidu, důsledky energetické krize.

A teď pojďme konkrétně. Vláda tehdy říkala: chceme stát, který nežije na dluh. Jaký je současný dluh České republiky? Je nižší, vyšší? A určitě se zase dozvím, že za to nemůžete vy. Chceme stát, který je chytrý, efektivní, úsporný. Kolik od té doby přibylo úředníků. A ano, vy jste teď úředníkům ještě navíc konečně přidali. Ale jak jste jim přidali? Vy jste zvýšili platy úředníků, odsouhlasili jste to, ale pozor, na ty úřady jste na ty platy nepřidali ani korunu a šéfům úřadů jste řekli, udělejte si to, jak chcete. Propusťte 10 % lidí a bude to. Tak to je vaše efektivita. No super, to se vám povedlo.

Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. Můžete mi říct, jaké hodnoty bráníte dnes? Víte ještě, co to je český občan? Asi ne. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět. A teď konkrétně - kde je podpora bydlení? Kde jsou ty změny ve vzdělávacím systému? Ano, připravujete novelu, to už jsem zde slyšel, těším se na ni.

Dále, chceme, aby lidé v aktivním věku měli jasno, jaký budou mít důchod a aby věděli, že jejich život bude i ve stáří důstojný. No to je úžas! V jakém stavu je dneska důchodová reforma, jaké jsou výstupy té vaší důchodové komise? O žádných nevím, ale vím o tom, že v minulém období byly v té komisi zastoupeny všechny parlamentní strany bez ohledu na to, jestli je koaliční nebo opoziční. Co jste udělali vy? Zavřeli jste dveře a to je všechno. A ví dneska lidé, nejenom ti, kteří pobírají důchody a kteří mají pár let před důchodem, kolik budou mít důchod? No vědí, umí si to spočítat, ale vědí, jestli z těch důchodů přežijí? Dneska už vědí, že ne.

Chceme, aby lidé... Omlouvám se. Chceme, aby malé a střední firmy tvořily páteř naší ekonomiky a aby je stát podpořil tam, kde je třeba. To ukazujete. Jak chrání stát firmy před energetickou krizí? Jak? Jak jim pomáháte? Firmy uvažují o tom, že zavřou, některé už zavřely, začínají propouštět lidi. Kam ti lidé půjdou? Půjdou na úřad práce? Co budou chtít? Budou chtít sociální dávky. Kdo jim ty sociální dávky dá? Stát. Nebudou vám ty peníze chybět? Já si myslím, že ano. Budou chybět nám všem.

Chceme, aby inovace, věda a výzkum dokázaly významně posílit českou ekonomiku v mezinárodní konkurenci. Toto je nádherná proklamace. To má na starosti to ministerstvo, a teď vlastně ani nevím, jak se jmenuje ta paní ministryně, ale myslím si, že dnes vystoupila a je to tuším ta paní ministryně za strategickou komunikaci. Ale zatím jsem se nedověděl nic.

Další - chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu. A vaše realita, ta je jednoduchá. Moc prší, málo prší, hoří, ale to je tak vše, co se ministerstvu povedlo. Ještě se mu vlastně povedla jedna věc, ještě se mu povedlo, že přišli zemědělci demonstrovat. To gratuluji.

Vládo, vyzývám vás, abyste přestali obtěžovat občany naší vlasti zbytečnými nařízeními. Když už nemůžete nebo nechcete dělat nic, nezabírejte prosím místo těm, kdo pracovat chtějí. Položím vám, pětivládo, několik otázek, na které lze odpovědět jednoduše ano - ne. Zajistili jste dostatek plynu pro celo u Českou republiku na celou zimu? Víte, jak zastavit inflaci? Víte, jak zastavit nekontrolovaný růst cen základních potravin? Třikrát ne. Blíží se manifestace, na kterých vám to naši občané chtějí vysvětlit. Nejsem z těch, a opravdu nejsem z těch, kteří si přejí lidi na náměstích a už vůbec ne ten, který si přeje v ulicích nepokoje. Vy jste ti, kteří tomu mohli zabránit a dokázat lidem, že vláda je tady pro své občany. Bohužel vaše arogance vás zaslepila natolik, že již nejste schopni obyčejné lidi ani vnímat. Přijďte prosím konečně za nimi a vezměte si třeba i druhý svetr, pro jistotu si vezměte i tepláky, třeba si vezměte i kartáček za zuby. Anebo víte co? Raději odstupte, odejděte a nepřekážejte.

