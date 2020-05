Nwelati (ODS): I malé riziko je riziko. Kdybych měl děti, tak je do té školy nepošlu

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Původně jsem nechtěl k tomuto bodu vystupovat, ale pak jsem si to rozmyslel, protože tady zazněly některé názory, se kterými ne úplně souhlasím, a to neznamená, že bych chtěl vnucovat někomu svůj názor. Ale myslím si – nebo cítil jsem - že je povinnost to tady říct, aby to tady nevypadalo, že všichni jsme jenom jednotní v názorech, takže jsem chtěl říct jednu zásadní věc, a to, že zásadně tedy nesouhlasím s tím, co tady říkal pan senátor a můj kolega Michael Canov. Je pravdou, že sice školní docházka je povinná, ale také v základní listině práv a svobod je, že každý má právo na ochranu života, každý má právo na zdraví, což si myslím, že se ten pohled na to, jestli docházka do školy je riziko je nebo ne, se může lišit. A v tom se zásadně liším. Protože tady zaznělo, že je téměř nulová nebo je velmi malé riziko nákazy. Ale i to malé riziko je riziko. A já se přiznám, že kdybych byl rodič a měl děti, tak je do té školy nepošlu. A nebude to kvůli tomu, že bych dostal 80 % mzdy, co je propláceno, ale protože si myslím, že tam to riziko je. A pokud tam to riziko existuje, nakazí se tam to dítě, i když je opravdu minimální a přijde, nakazí mě, já nakazím moji maminku, která je stará, protože jí jezdím na nákupy, tak si to budu vyčítat celý život, že jsem pro to neudělal všechno možné, aby ta nákaza nenastala. Pohled je různý a já naopak děkuji ministryni práce a sociálních věcí, že s tímto přišla, protože pokud to má rozhodnout u někoho rozhodující faktor nebo to, že dostane 80 %, bude rozhodovat o tom, že o to víc bude chránit dítě a nepošle ho do školy, tak já jsem pro, a stejně tak děkuji i ministerstvu školství a ministrovi zdravotnictví za to, že docházka bude ne povinná, ale že to bude na rozhodnutí toho rodiče, jestli ho tam pošle. A může můj názor být v menšině, mohu se mýlit, ale chtěl jsem, aby to tady zaznělo, jsem přesvědčen, že to takhle je správně a chtěl jsem, aby to tady nevypadalo tak, že všichni jsme za to, aby všichni chodili do školy a že je to špatně, že se to takhle nastavilo. Ještě jednou. Stejně jako je školní docházka povinná, tak stejně má každý právo na to, aby si chránil život a chránil zdraví sebe, svých dětí, svých příbuzných. Děkuji.

