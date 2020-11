Nytra (ODS): Někdy mám představu, že jsme se tady zbláznili

reklama

Děkuji, vážený pane 1. místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Na úvod bych chtěl říct, že náš klub ODS a TOP 09 u tohoto zákona má naprosto volné hlasování. To znamená, každý se bude rozhodovat podle sebe, jak cítí tento zákon, pozměňovací návrhy dodané Poslaneckou sněmovnou, pozměňovací návrhy navrhované tady.

Moje vyjádření bude čistě moje osobní, proto jsem ani nevyužíval přednostní právo.

Na úvod bych chtěl poděkovat panu senátoru Orlovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, když zmínil tu studii, protože ona opravdu vychází tak nějak... Jsou tam zdravotní hlediska, jsou tam stresová hlediska atd. Přijde mi korektní, nechci hodnotit, jestli je to 55, 45 nebo 60/40, 57/43, to už vyjde nastejno.

Ale nejdřív se vyjádřím k některým věcem, které tady zazněly. Pominu srovnání s koncentračními tábory.

Ale ta slepice vždycky bude stroj na vajíčka. Ať už v kleci nebo v tom hangáru.

Byl tady apel, že ten zákon má nedostatky, apel v podstatě na předkladatele, na prováděcí předpisy. Pochybuji, že ty prováděcí předpisy jsou připraveny. Protože ty pozměňovací návrhy byly přijímány nedávno. Takže opět tady máme problém. Navíc ten zákon byl do Poslanecké sněmovny předložen v červnu roku 2019, takže se na něj nevztahuje to ustanovení jenom účinnosti 2x za rok, tím pádem v podstatě některé věci nabývají účinnost, tuším, prvním dnem 2. měsíce po schválení. Takže tady budeme mít zase legislativní vakuum.

Srovnávat klecový chov s 20hlavým hejnem, i když, omlouvám se, už jenom osm, osmihlavým hejnem... Já jsem taky odpovídal jedné paní, která mi psala, má pravdu paní senátorka Šípová, že z té jedné strany to byla spíše individuální vyjádření, z té druhé strany, já se sice chovem slepic nezabývám, ale... Takže ty už jsem mazal rovnou. Ale jedné paní jsem odpovídal, že bohužel ta slepice, když zakážeme klecové chovy, se ani toho sluníčka nedočká, protože skončí v tom hangáru.

Byl bych velice opatrný, co se týká té jednoznačné poptávky po neklecových vajíčkách. To vidíme dnes v obchodech.

Obávám se, že velké procento lidí, nemám statistiku, hledí na ty cedulky. Vždyť jsme to slyšeli, když tady byla paní ministryně Maláčová, jak je určitá skupina lidí na tom špatně, nevím, jak budou stát. Možná je to jenom dnes módní a platíme za módní trend, to znamená podestýlková vajíčka atd. I to míchání vajec, jasně, rozumím argumentu, že když nebude v ČR jediný klecový chov, tak v ČR to nehrozí, ale nejsem si jistý, jestli to nehrozí v zahraničí, kde ty klecové chovy budou dál fungovat. Naprosto jednoznačně podporuji to usnesení, protože zrovna toto by byla parketa EU, to sjednotit a zakázat najednou.

Pak s tím nemám problém, dokonce ani s tím, že EU nezahrnuje celou Evropu.

A teď k tomu, co jsem chtěl říct. Někdy mám představu, že jsme se tady zbláznili. V roce 2018 vyplácíme dotace na budování klecových chovů, byť obohacených, v roce 2020 je zakážeme. Byť s horizontem 2027. Mně to nepřijde normální. Takže se chci zastánců zeptat, co nás čeká dál.

Zemědělství má hroznou setrvačnost. Ministerstvo zemědělství, ať už tam bude sedět pan ministr Toman nebo kterýkoli jiný ministr, se na to musí připravit. Nevyhazujme peníze na něco, o čem jsme přesvědčeni, že tady stejně nemůže zůstat. Tak nám řekněte, pojďme to udělat na 10, 15 let dopředu, neměňme to dva roky nebo co dva roky... Protože tady v uvozovkách, ale jeden z ústavních předpokladů je, že právo má být předvídatelné. Já se obávám, že nás někteří budou obviňovat, že právo předvídatelné není. Nechci říct, že ta novela je protiústavní, to ne. Ale už to tady zmiňoval kolega Šilar, jsou na řadě králíci, jsou na řadě vepři? To je taky v podstatě hospodářské zvíře, které se nechová na nic jiného než na uspokojení našich potřeb.

Jednotlivé zákazy. Vymyslíme normu, velikost psa v kohoutku vzhledem k velikosti bytu? Máte pocit, že doga patří do dvoupokojového bytu na sídlišti? To je týrání zvířat. Já jsem měl černého ruského teriéra, v kohoutku 60 centimetrů, do paneláku bych ho nikdy nevzal. Takových psů vidíme na sídlištích spoustu. Půjdeme cestou zákazu, že řekneme, kdo bydlí v bytě, může mít jenom nějakého mopse?

A teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Jeh úplně jedno, jestli jsou to cirkusy, velcí papoušci ve zverimexu nebo filmaři. Místo abychom vymysleli třeba velmi přísné licenční podmínky, certifikace a kontrolovali jejich dodržování. Tady vymyslíme bohapustý zákaz. Takhle se přece v rozumné společnosti postupovat nedá.

Vnímám i tu připomínku, že by to měla kontrolovat veterinární správa, každá veterinární správa na to může mít jiný pohled. Ale to už je úkol ministerstva zemědělství, aby ten pohled sjednotilo, rozumím tomu, že hasiči v Ostravě a v Ústí nad Labem můžou mít jiný pohled, ale je úkol Generálního ředitelství, aby ho sjednotilo. Takže pojďme aspoň do budoucna cestou stanovení jasných podmínek, vymahatelných podmínek. Trvejme na nich. Ne bohapustý zákaz. Protože věřte tomu, i ti lidé to budou snáz dodržovat, než když je to cestou zákazu.

Ten zákon obecně z 95 % je dobrý, je potřebný. Budu první ten, který bude proti množírnám psů, koček atd. se všemi důsledky, které s tím jsou. Ale bohužel, to, co se k tomu přidalo, tak ten zákon jako takový úplně zkazilo. Děkuji.

