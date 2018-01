ODS Brno-město: Odmítáme měnit historické skvosty za rozbité chodníky

Na seznamu se ocitly Dům pánů z Kunštátu, Tržnice na Zelném trhu, dům na Dominikánském nám. 3, Starobrněnská 14 - tzv. měšťanský dům Schmetterhaus, a Špilberk 2. Tyto objekty ODS Brno-město vnímá jako historické klenoty města Brna. Směnu těchto historicky cenných budov za stavby ve vlastnictví pana Procházky, které z valné většiny tvoří chodníky, komunikace, sítě, garáž apod. na pozemcích města Brna, nebo dokonce za obchodní podíly v jeho firmách, proto považuje za naprosto neakceptovatelnou. „Z našeho pohledu není město Brno v tak nevýhodné pozici, aby se muselo nechat dotlačit k prodeji tohoto rodinného stříbra. Prodej těchto domů v žádném případě nepodpoříme,“ řekl předseda oblastního sdružení ODS a brněnský zastupitel Robert Kerndl.

Protože své zamítavé stanovisko ke směně vyjadřuje ODS Brno-město zřetelně již od počátku, mnoho brněnských občanů, kteří smýšlejí obdobně, se na její představitele obracelo s podnětem na vypracování petice proti plánované směně, aby každý dostal možnost vyjádřit svůj postoj. „Otázku historické hodnoty předmětných budov a zamýšleného záměru jsme konzultovali s brněnskými odborníky a s ohledem na jejich vyjádření a podporu jsme se rozhodli petici uskutečnit,“ řekla Markéta Vaňková, zastupitelka ZMČ Brno-střed za ODS a zastupitelka ZJMK.

Petici podpořily významné brněnské osobnosti, jako jsou dramatik a spisovatel doc. Milan Uhde, historička Mgr. Milena Flodrová, historikové prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., a doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., dále Ing. arch. Eva Staňková, členka týmu ÚHA v letech 1967–2000, architekt prof. Ing. arch. Petr Pelčák, či významný český neurolog prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., z nichž někteří jsou dokonce i členy petičního výboru.

Text petice je přístupný na internetových stránkách ODS Brno-město na adrese www.ods.cz/os.brno-mesto. Petici je možno podepsat na petičních místech v Knihkupectví Michala Ženíška v pasáži Alfa na ulici Poštovská/Jánská a v Cafe Mitte na ulici Pánská 11 pod názvem „Petice za zachování historicky cenných budov v majetku města Brna“.

„Budeme rádi, když se k petici svým podpisem připojí co nejvíce občanů a i díky ní se podaří, že vedení města Brna svůj záměr směny předmětných historických památek přehodnotí a nezrealizuje,“ zdůraznil Robert Kerndl.

Dům pánů z Kunštátu je jednou ze tří dochovaných renesančních památek v centru Brna, byl postaven v polovině 14. století a více než 300 let je majetkem města. Od roku 1958 je v užívání Domu umění města Brna a slouží ke kulturně vzdělávacím účelům. Tržnice na Zelném trhu je stavbou z období pozdního funkcionalismu a po právě ukončené rekonstrukci za více než 60 mil. Kč se měla stát výkladní skříní Brna-středu jako první městská veřejná tržnice. V domě na Dominikánském nám. 3, který je kulturní památkou v rámci souboru funkcionalistických polyfunkčních městských domů, v současné době sídlí některé z odborů magistrátu. Další kulturní památkou je dům na ulici Starobrněnská 14 neboli tzv. měšťanský dům Schmetterhaus, jehož průchod vede do již zmíněného Domu pánů z Kunštátu na ulici Dominikánské. Třešničkou na dortu je objekt Špilberk 2, což je coby nedílná součást hradu Špilberk jedna z národních kulturních památek neboli nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. V České republice je jich pouze 272, a to včetně movitých věcí, v celém Brně pak jen 9, včetně například Petrova a vily Tugendhat. Do tohoto objektu mimo jiné město v posledních letech investovalo částky v řádech milionů korun.

