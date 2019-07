ODS: Jde o peníze daňových poplatníků, chceme usnesením zastavit dotace pro Agrofert

ODS naopak podpoří navýšení rodičovského příspěvku, chce interpelovat premiéra a ministra dopravy ve věci tendru na mýto. Občanským demokratům se ale nelíbí daňový balíček, pomocí kterého chce vláda vytahat lidem peníze z kapes, aby mohla zaplatit svojí rozhazovačnou politiku. Místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček pak navrhuje osvobození od poplatků za dálnice na příští rok.

„Střet zájmů, o kterém jsou všechny záležitosti okolo předsedy vlády, to není nějaký teoretický právní nebo politický spor. To není kampaň ani účelovka, to jsou konkrétní a velké peníze, o které zde jde. Na jedné straně firmám předsedy vlády, na druhé straně kapsám českých daňových poplatníků. Stále více je jasné, že zájmy české veřejnosti a českého premiéra jsou zcela opačné. Jsem překvapen bezostyšností, s jakou si předseda vlády privatizuje stát a státní rozpočet. Proto ve Sněmovně chceme navrhnout mimořádný bod a usnesení, které MPO zaváže, aby přestalo dotace proplácet. A tak jako při jednání o důvěře, znovu bude jasně vidět, kdo stojí na straně firemních zisků předsedy vlády a kdo na straně daňových poplatníků. Kdo stojí na straně českého státu, kdo na straně osobních zájmů premiéra,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Daňový balíček, který zvyšuje daně a zavádí sektorovou daň pro pojišťovny, kritizoval předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura: „Jsme absolutně proti zavádění sektorových daní, které vláda v daňovém balíčku uvaluje na pojišťovny. Vláda chce tímto opatřením zdanit peníze klientů pojišťoven, které jsou určeny k vyplácení budoucích škod. Naprosto nepřípustné je pro nás také zdražení topení plynem pro více než 400 000 domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn. A místo toho, aby vláda zrušila daň z nabytí nemovitosti, zvýší poplatky za zápis do katastru. Zvyšování daní v době ekonomického růstu je neomluvitelné, společně s deficitním návrhem státního rozpočtu je to jen další důkaz toho, že vláda Andreje Babiše totálně manažersky selhává. “

Občanští demokraté podporují navýšení rodičovského příspěvku. „Navýšení rodičovského příspěvku plně podporujeme. Je to jeden z nástrojů, jak podpořit prorodinnou politiku a já jsem ráda, že když už má vláda nutkavou potřebu rozdávat i těm, kteří to nepotřebují, vzpomněla si také na rodiče, kterým navýšení příspěvku skutečně pomůže. Souhlasíme také s finanční úlevou pro prarodiče,“ řekla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Nad vládou visí hrozba zrušení smlouvy s novým poskytovatelem mýtného systému. „Pomineme-li skutečnost, že se kvůli tendru na mýto policie zajímá o prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, nemůžeme pominout právě probíhající soudní spory a rozsudky, které tento tendr vyvolal: Krajský soud v Brně říká, že ministerstvo smlouvu s novým provozovatelem vůbec uzavřít nemělo, a pozítří má stejný soud rozhodnout dokonce o tom, zda smlouvu zneplatní definitivně. Budu interpelovat premiéra Babiše i ministra dopravy Kremlíka. Chci vědět, jestli má vláda plán B. Co bude vláda dělat v případě zneplatnění smlouvy soudem? Hrozí ČR arbitráže z jedné, či druhé strany? Česká republika má v těchto dnech mezinárodní ostudy spojené s osobou Andreje Babiše a jeho vlády víc než dost a tohle by byl další střípek do této nelichotivé mozaiky,“ uvedl poslanec ODS Stanislav Blaha.

„Kvůli vládám hnutí ANO máme rekordní výši daňového břemene uvalovaného na občany a firmy. Složená daňová kvóta je na nejvyšší úrovni. V takové chvíli je nutné další daňový balíček přinášející opět zvýšení daní odmítnout. Možná nejabsurdnější součástí balíčku je návrh na zdanění technických rezerv pojišťoven, které mají být podle ministryně financí Schillerové trestány za to, že si tvoří rezervy a přispívají k větší stabilitě finančního systému. Poslanecká sněmovna bude na této schůzi rovněž rozhodovat o budoucí ceně dálniční známky. Nejenže odmítáme absurdní návrh na zdražení z pera poslance Kolovratníka, ale opětovně jsem načetl opačný návrh, tentokrát jednorázové osvobození od dálničního poplatku pro příští rok z důvodu nedokončené rekonstrukce páteřní D1 a častých kolon,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Stanislav Blaha ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Demokratický blok“? Kašleme na vás, sdělili prý Piráti ostatním Poslanci posoudí zvýšení rodičovské a daňový balíček V ČSSD proberou Staňka Fiala (ODS): Je nutné vrátit nebezpečného protiparlamentního džina svévole do láhve Červíček (ODS): Prezident ukázal, že se bude tančit podle jeho tanečního pořádku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV