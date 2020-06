ODS: Místo aby vláda snížila daně, předkládá balík bezradnosti. Rozpočet nepodpoříme

reklama

„Vláda chce zadlužit každého občana 50 000 korunami. Premiér se tváří, že peníze dává ze svého, ale on není Ježíšek, rozdává peníze, které musí zaplatit občané. Vláda jen předkládá balík bezradnosti, místo aby snížila daně, provedla audit výdajů států, zrušila superhrubou mzdu, předložila plán na snížení byrokracie, stejně jako důchodovou reformu. Abychom postavili Česko na nohy, musíme chtít od vlády víc,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala.

„Především chci upozornit, že je to opravdu gigantický dluh – 500 miliard korun, což je skoro 10 % HDP za tři měsíce. Počínání vlády je bezradné. Pomoc měla být rychlá, masivní a chytrá. Nesplňuje však ani jedno. Máme 115 dnů od objevení prvního pacienta, 103 dnů od vyhlášení nouzového stavu, více než měsíc od ukončení nouzového stavu a pomoc vlády se pohybuje kolem 1 % HDP, což je 60 miliard. Vláda nemá žádný plán, chystá další rozpočtové fauly a neví, co dělá. Miluje dotační tituly, ale rychlá a masivní pomoc ekonomice se nekoná, a to je hlavní důvod, proč nemůžeme podpořit tak vysoký deficit,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Tak jako na burze známe ‚černé pátky‘, protože padaly akciové trhy, tak dnešek můžeme označit za ‚černé úterý‘ pro naše veřejné finance. Nejvíce to postihne budoucí generaci, která bude splácet obrovský nárůst dluhu ve výši 50 tisíc korun na hlavu během jednoho roku. V porovnání s pomocí ve výši maximálně desítek miliard korun, která se na rozdíl od slibované bilionové pomoci dostala skutečně do reálné ekonomiky, bije tento obrovský schodek do očí. Paní ministryně často říká, že se chce krizí proinvestovat. Je to lež, vláda se chce k prosperitě prodlužit, což ale nikdy nefungovalo. My nenutíme vládu, aby škrtala investiční výdaje, které podpoří nastartování ekonomiky, ale bohužel se to stále neděje. Vláda doposud investovala relativně méně než pravicové vlády během poslední krize po roce 2008. Během krize se stát ukázal jako neefektivní, zbytnělý, administrativně složitý a pomoc se dostávala k podnikatelům velmi složitě. Krize je příležitost to změnit, ale tímto rozpočtem chce vláda zakonzervovat svoji špatnou hospodářskou politiku. Myslíme si, že po několika měsících přímých podpor je ten správný čas, abychom nechali více peněz podnikatelům a domácnostem k nastartování ekonomiky prostřednictvím nižších daní. Lidem musí zůstat v peněženkách více peněz,“ doplňuje místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček.

„Hnutí ANO drží už sedm let všechny klíčové resorty pro dostavbu silnic, dálnic a železnic. Bohužel, už jsme se přesvědčili, že o stavbě infrastruktury jen blábolí a nemá žádné výsledky. Pan premiér nyní předkládá pozměňovací návrh k rozpočtu, který představila jeho vláda – už to lze považovat za obstrukci. Předmětem jeho návrhu je navýšení rozpočtu SFDI, který jsme předkládali už v loňském roce. Rozdíl je v tom, že pokud by vláda kývla na náš původní návrh, stihly by se peníze proinvestovat a výstavbě se skutečně pomohlo, pokud peníze dorazí někdy v červenci, nemají správci infrastruktury šanci takto rychle zareagovat a peníze zůstanou ležet na účtech a nakonec se prostě projí,“ říká poslanec ODS Stanislav Blaha.

