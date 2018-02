ODS: Návrhy ministerstva financí na změny v oblasti daní jsou jen laciný marketingový trik

„Návrh ministerstva financí je laciný marketingový trik, ke zlepšení ani zjednodušení daňového systému nepovede. Hnutí ANO jen dělá, že něco dělá. A odvádí pozornost od vyjednávání s komunisty a menšinového vládnutí bez důvěry. My navrhujeme nižší a jednodušší daně," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Jedná se pouze o kosmetické změny, které nikomu nepomůžou. Je to takový návrh pro návrh, aby vláda vykazovala nějakou činnost. Je to nepochopitelné i proto, že právě tato vláda slibovala zcela nový zákon o dani z příjmů. Ten ale připraven není. Tak vláda jen znepřehledňuje ten současný. ODS ve svém programu navrhuje zrušení superhrubé mzdy, ale náš návrh zároveň obsahuje snížení daní a zvýšení čistých mezd o 7 %. To je návrh, který dává a smysl a bude mít skutečný pozitivní dopad," doplnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

S návrhem zásadně nesouhlasí ani místopředseda poslaneckého klubu občanských demokratů Jan Skopeček: „Ostře odmítáme zavedení trvalé druhé sazby daně z příjmu fyzických osob tedy progresivního zdanění. Stávající solidární přirážka byla zavedena v krizi pouze na omezenou dobu. V době rekordního hospodářského růstu měla být tato přirážka dávno zrušena. ODS je a bude zastáncem rovné daně, protože nechceme trestat úspěch a aktivitu. Premiér v demisi Babiš tímto socialistickým návrhem jasně říká, o jakou vládu a jakou hospodářskou politiku stojí. Rychle zapomněl na své sliby o snížení daní a zjednodušení daňového systému."

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Šíření agresivní hlouposti je zřejmě nezastavitelné Udženija (ODS): Braňme normální svět! Míth (ODS): Pražská primátorka je zřejmě pod vlivem tety Kateřiny ze Saturnina Kulhánek (ODS): Doporučuji provést urychleně revizi sociálního systému

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV