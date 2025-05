Návrh politika TOP09: Legalizujme incest v Česku

Do širšího povědomí se Šimon Šťastný zapsal svou obhajobou incestních vztahů v rodinách ve videu na facebooku. Podle něho je trestání incestu zákonem barbarské. „Incest by měl být legální a dnes je skutečně trestným činem. Za styk s příbuzným hrozí až tři roky vězení. Přitom je tenhle zákon naprosté barbarství,“ řekl ve videu Šťastný.

Podle něho by se, pokud zakazovaný sexuální vztah v rodině, měl zakázat styk i lidem s dědičnými chorobami. „Zastánci budou tvrdit, že je to kvůli tomu, aby se nerodily postižené děti. V tom případě by ale měl být sex zakázán i těm, kdo mají nějakou dědičnou chorobu, třeba roztroušenou sklerózu, kterou zdědíte s mnohem větší pravděpodobností, než postižení po první generaci incestu. Navíc tento zákon nezakazuje početí, ale dobrovolný styk mezi dvěma lidmi,“ argumentuje influencer hájící barvy TOP 09, tedy i koalice Spolu.

„A že nám to přijde nechutný? To některým přijdou i homosexuální páry. A také je tu nezakazujeme,“ užil praktiku Overtonova okna Šimon Šťastný. Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 0% Nepřeji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 652 lidí

Své video inzeroval slovy: „POVOLME INCEST.“

„Pokud se dva lidé milují a chtějí mít spolu pohlavní styk, neměl by jim stát stát v cestě. Pokud by se jednalo o nedobrovolný sex, trestejme to násilí, ne incest,“ navrhoval Šťastný změnu legislativy ve prospěch incestních vztahů.

„A že ti to přijde nechutný? Tak to nedělej!“ napsal Šťastný.

A přišla záplava reakcí.

„Za chvíli budou š**** matka se synem a otec dcerou, běžte už do p***** debilové,“ vzkázala milovníkovi TOP 09 a incestu Věra Lamačová.

„Joooo.... Teď už jen zbývá zastávat se pedofilů, protože i oni jsou lidi a mají nějaké potřeby…“ reagoval Mirek Huk.

„Zajímavé, když někdo řekne pravdu, tak je hned blokovovanej a takovýhle pičaciny jsou ok,“ dozvěděl se zastánce incestu od Martina Pokeina.

„Svět se v pr... obrací,“ zkonstatovala Jiřina Frýzová.

„Přesně. Začátek konce. Takto skončil např. Řím. Posunula se jim morálka. To, co bylo dřív tabu, později se stalo normálním. Jdeme stejným směrem. Lidé se nikdy nepoučí. Zasloužíme si skončit,“ zhodnotil milovníka incestu Martin Frydrych.

Ale dočkal si i jednoho zastání. „Nevím, co se pohoršujete, to bylo, je a bude... dříve si brali mezi sebou příbuzný normálně, nějak jste na to všichni zapomněli,“ vzkázala Kateřina Panovská kritikům.

Se vzrůstající sledovaností získal Šimon Šťastný pocit, že by měl světu odhalit i své politické zaměření. K tomu ho donutily volby do Evropského parlamentu. Vyjádřil naprosté zděšení nad tím, že se do něj dostal za Motoristy sobě Filip Turek. „Kde se silným mandátem vyhrál Filip Turek, což mě úplně zděsilo, že takovýhle člověk se dostal do Evropského parlamentu a bude tam reprezentovat Českou republiku,“ řekl ve videu influencer obhajující incest.

A ukázal svou cestu do politiky. Ta vysoká politika jej zatím neláká. Začal v komunálu. „Mě nelákala tolik vysoká politika. Prostě jsem chtěl jenom nějak přispět k tomu celému, protože taky si myslím, že nejsem úplně k ničemu. A jelikož jsem v mém rodném městě znal jednoho klučinu, kterej se právě angažoval v TOP 09, tak jsem se rozhodl oslovit ho – ,hej, ty jo, tak, že bych se k vám jako přidal, jako že prostě, jako že teď jsem koukal na ty výsledky eurovoleb a je to teda děsný a chtěl bych teda nějak pomoct – a on jako jasný, tak jsem přišel na schůzi,“ popsal Šťastný své začátky v politice.

Jak se k němu místní buňka TOP 09 postavila? „Prostě ze mě rovnou udělali člena a zároveň se mi v té době líbily ty myšlenky TOP 09 – jako plná integrace do Evropské unie, že přijmeme euro, budeme chránit Českou televizi a všechny tyhlety věci, který má. S těmi jsem velmi soucítil,“ řekl zastánce incestu o svém angažmá v komunální buňce TOP 09.

TOP 09 Šťastnému konvenovala v pojetí svobody. „Tak jsem začal více přemýšlet o politice. Začal jsem se víc koukat na debaty a snažil jsem si víceméně tvořit nějaký konzistentnější pohled na politiku. Moje politické myšlení se dostalo do takovýho víc svobodnějšího směru, kde cítím i větší konzistenci v tom, co říkám a co obhajuji,“ oslavoval svou politickou obrodu influencer.

