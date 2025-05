Prezident Pavel: Ukrajinu musíme a budeme i ve vlastním zájmu podporovat

Dámy a pánové,

je mi opravdu potěšením, že po téměř dvou letech jsem mohl opět přivítat na Pražském hradě pana prezidenta Zelenského s chotí Olenou, která se zítra v Praze zúčastní globální konference ke zdravotnické pomoci Ukrajině.

My jsme měli možnost s panem prezidentem a s jeho delegací probrat nejenom aktuální vývoj situace na Ukrajině, výhled mírových jednání, ale také možnosti poválečné obnovy, kterých se samozřejmě Česká republika hodlá účastnit. V naší veřejnosti se občas objevují názory, že už bylo dost války na Ukrajině, že je třeba hovořit o míru. A to je přesně to, co my děláme.

Pokud někdo může být unaven válkou, tak by to měla být především napadená země, ne ty, které jí pomáhají. Pro nás se vlastně za více než tři roky agresivní války proti Ukrajině tolik nezměnilo. Ta situace je stále stejná. Pokud Rusko v této válce uspěje, bude to mít závažné negativní důsledky pro nás, a to přímo, protože pokud agresivní stát, v tomto případě Rusko, je za svoji agresi odměněn, tak jediné, co se stane, že bude utvrzen v tom, že způsob, jakým řešil své zahraničně politické cíle, je správný a bude to v podstatě pro něj pobídkou, že tak může činit i nadále.

Takže je v našem bezprostředním zájmu, aby výsledkem mírových jednání, která snad v dohledné době začnou, nebylo to, že agresor bude odměněn a oběť potrestána. Proto se také snažíme nadále podporovat Ukrajinu, aby mír, který nakonec bude dosažen, byl co nejspravedlivější pro napadenou zemi.

My Ukrajinu podporujeme od samého počátku. Já to považuji za principiálně naprosto správné a shodujeme se i s dalšími evropskými zeměmi, ať už jsou součástí Evropské unie, NATO nebo koalice ochotných, že Ukrajinu musíme a budeme i ve vlastním zájmu podporovat i nadále. Budeme ji podporovat tak, aby byla silná na bojišti například prostřednictvím dodávek munice, kde Česká republika s muniční iniciativou významně přispívá k tomu, aby poměr sil na bojišti nebyl tak výrazný ve prospěch Ruska.

Tady musím říct, že jsem hrdý na to, že ten poměr se i díky muniční iniciativě podařilo změnit z nějakých 10 ku jedné ve prospěch Ruska ještě v nedávné době na dva ku jedné přibližně v této době. My budeme v těchto dodávkách pokračovat tak dlouho, jak bude třeba, ale především do doby, než bude dosažen spravedlivý mír pro Ukrajinu.

Budeme Ukrajinu podporovat i v jejich ambicích na členství v Evropské unii a výhledově i v NATO, protože považujeme za správné, aby země, se kterou sdílíme hodnoty a dlouhodobé strategické zájmy, byla součástí stejných uskupení jako my a měla stejné šance, jako jsme měli i my v devadesátých letech.

Budeme Ukrajinu podporovat, i pokud jde o poválečnou obnovu, protože to, co se Ruské federaci podařilo na Ukrajině za více než tři roky agresivní války zničit, musí být co nejrychleji obnoveno, aby Ukrajina mohla nabídnout perspektivu všem svým občanům, těm, kteří na Ukrajině zůstali, i všem těm, kteří byli nuceni z různých důvodů Ukrajinu opustit, tak, aby se mohli vrátit a měli ve své zemi perspektivu a mohli v ní žít tak, jako žijeme my v klidu v naší zemi.

Já jsem rád, že jsme se s panem prezidentem mohli bavit o konkrétních možnostech, jak Česká republika bude i nadále Ukrajinu podporovat. Že jsme si mohli probrat situaci ohledně nadcházejících jednání jak s americkou stranou, tak s evropskými spojenci a že v těchto otázkách máme opravdu velkou míru shody. Ještě jednou, pane prezidente, vítejte v České republice. Těším se na další jednání, kterých se budete účastnit zítra i s Vaší ženou.

Pražský hrad 4. května 2025