„USA vyprovokovaly válku.“ Tato reklama neprošla. Ani slavnému zmrzlináři

Začátek rozhovoru patřil válkám, kterých se USA zúčastňují. Carlson připomenul, kolik Američanů zemřelo za to, aby „zastavili kaisera“, přičemž teď už ani nikdo neví, co je kaiser (císař). „První světová válka byla válkou za demokracii a svobodu, samozřejmě to nefungovalo, ale teď slyšíme ty samé slogany ohledně Ukrajiny,“ připomenul Carlson a dodal, že na to spousta lidí s dobrými úmysly skočila. „Nejsou to jenom váleční štváči, kteří jsou pro tyto války, jsou to i vaši sousedé, kteří jsou hodní lidé,“ uvedl a Cohen souhlasil.

Uvedl, že USA slíbily, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Ale tento slib porušily na nátlak zbrojařů, kteří měli zájem na tom, aby nové země kupovaly jejich vybavení. Požadavek, aby se NATO nerozšiřovalo, je podle něho legitimní vzhledem k tomu, že USA praktikují Monroeovu doktrínu. „Chápu, když nechcete nepřátele na hranicích,“ řekl. Nicméně Monroeva doktrína znamená de facto kontrolu USA nad celou západní polokoulí. Ale USA svou sféru vlivu rozšiřuje na celý svět.

Konstatoval, že USA mají vojáky rozmístěné v podstatě po celém světě a mají celkem 800 zahraničních základen, zatímco ostatní země mají maximálně pět. A srovnal také, že USA tvoří 5 % světové populace, ale de facto vojensky vládnou světu. „Pět procent vojensky dominuje světu, to nezní moc demokraticky,“ komentoval.

Vzpomínal, jak přátelštví byli lidé v Rusku, když ho navštívil po pádu Železné opony, jak měli radost z konce studené války. Proč přátelství nevydrželo? Cohen viní lidi, kteří strávili bojem proti Rusku celý život a chtěli v něm pokračovat.

U války na Ukrajině ho štve, že zemřely již statisíce lidí. „A za co? Nakonec válka skončí a dojde k nějaké dohodě. Proč nemůže přeskočit rovnou k tomu?“ ptal se a Carlson odpověděl, že pak se nespotřebují rakety. Cohen mu dal za pravdu, že to zřejmě bude důvod. Také se vymezil, že není ani pro Putina, ani pro Zelenského, je jen pro mír. „Jsem pro to, aby se přestali zabíjet,“ prohlásil.

Carlson si povšiml, že demokraté měli vždy ve svých řadách dost lidí, kteří byli proti válce. Ale v posledních letech se vypařili. Cohen uvedl, že když válka začala, tak ještě s dalšími vysloužilými členy amerických ozbrojených sil chtěli koupit stránku na reklamu v New York Times se slovy „Spojené státy vyprovokovaly válku na Ukrajině“. Ale to jim deník nechtěl vydat. Carlson se přidal, že vlna propagandy v USA po začátku války byla strašná.

Cohen ještě pokračoval, že v USA nedovolí lidem slyšet, co říká protistrana. Například slova lídra Al-Káidy Usámy bin Ládina nebo například slova ministra obrany Číny. Druhý jmenovaný například prohlásil, že Čína nechce nepřátelství se Spojenými státy. I u Ukrajiny je podle Cohena problém v tom, že lidé nemají dostatek informací a myslí si, že Ukrajinu jednoho dne Putin s armádou přepadli. „Neslyšeli o tom, co tomu předcházelo a co k tomu vedlo. A nepřemýšlejí o tom, co by USA dělaly, kdyby na mexických hranicích byly ruské rakety namířené na USA. To je stejná situace,“ řekl Cohen a dodal, že nemá pochyb, že by USA vojensky zasáhly, aby se jich zbavily.

