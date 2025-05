Okamura (SPD): Je šílený, jak jste zdevastovali republiku za tři a půl roku

Vážené dámy a pánové,

já bych chtěl znovu a znovu upozornit na to, aby Fialova vláda konečně začala řešit problém nedostupného bydlení v České republice. Teď tady mám před sebou zase další článek který jenom potvrzuje to, co říká SPD - pád na dno. Češi musí na bydlení šetřit nejdéle v celé Evropě. Loni si Česká republika v mezinárodním porovnání pohoršila, čímž spadla na úplné dno. Můžu vás požádat o klid, pane předsedající.

Takže Češi musí na bydlení šetřit kvůli Fialově vládě nejdéle v celé Evropě. My vás tady na to už upozorňujeme dlouhou dobu jako SPD trpělivě. V podstatě každou schůzi Sněmovny navrhuji bod, abychom tady řešili nedostupnost bydlení. SPD předkládá konkrétní návrhy řešení, ale Fialova vládní koalice, tedy ministr Rakušan z hnutí STAN a premiér Fiala, nám tady neustále zamítají, zamítají možnost řešení bydlení.

Přitom, jak jsem říkal, tak bydlení v České republice se stalo, dokonce i podle mezinárodního žebříčku, nejhůře dostupným v celé Evropě a naši občané jsou z toho zoufalí. Výsledkem je mimo jiné ta rekordně nízká porodnost, kdy Česká republika má dokonce nejnižší porodnost v historii České republiky. No a Fialovu vládu, ministra Rakušana to vůbec nezajímá, a řešíte tady pořád, včera jste zase slíbili další peníze, zbraně Ukrajině, ale abyste něco slíbili nebo udělali pro české občany, tak to vás vůbec nezajímá.

Mimochodem i prestižní mezinárodní firma auditorská Deloitte sama konstatuje, tady vedoucí partner v oddělení finančního poradenství v Deloitte Miroslav Linhart říká, že dostupnost vlastního bydlení v Česku zůstává nadále špatná a nevypadá to na změnu. Takže odborníci...

Mimochodem i prestižní mezinárodní firma auditorská Deloitte sama konstatuje, tady vedoucí partner v oddělení finančního poradenství v Deloittu Miroslav Linhart říká, že dostupnost vlastního bydlení v Česku zůstává nadále špatná a nevypadá to na změnu. (Hluk v levé části sálu.) Takže odborníci už -

Takže i odborníci už nám dávají za pravdu to, co tady SPD celou dobu říká a za co tady bojujeme, aby měli lidé dostupnější bydlení, ale vás to nechává - vás to nezajímá. Přitom nájemní i vlastnické bydlení v České republice je nyní v přepočtu dle parity kupní síly měny, jak už jsem říkal, nejdražší v Evropě. Sociální dávku příspěvek na bydlení pobírá rekordních 300 000 domácností a jen v loňském roce na ni stát musel vynaložit přes 20 miliard korun.

U tohoto bych se krátce zastavil, protože premiér Fiala, a říkal to i v televizi, sám jsem to slyšel na vlastní uši, bylo to v televizi CNN Prima, tak premiér Fiala se tam chlubí tím, v přímém přenosu, že zvyšuje počet českých občanů závislých na dávkách. To znamená, že lidé, kteří nemají na elementární a životně důležité základní životní potřeby, to znamená bydlení, energie, pak jsou to i ty drahé potraviny, k tomu se ještě dostanu, tak vaše vláda se chlubí, že stoupá počet lidí na dávkách. Každá normální vláda by se v běžném světě chlubila tím, že naopak klesá počet lidí na dávkách, a vy se chlubíte pravým opakem, že vlastně zhoršujete životní úroveň Čechů. Je tady neuvěřitelně tristní situace za vaší vlády, že pracující lidé, lidé, kteří pracují, tak si ze svých platů a mezd nejsou schopni vydělat ani na vlastní bydlení, ani na základní životní potřeby. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, kam jste to dotáhli.

Já tedy jenom ještě pro porovnání - tak například před 10 lety, 2015, průměrná cena bytu v České republice byla 48 000 korun za metr čtvereční. Teď je to 100 000 korun za metr čtvereční, cirka je průměrná cena, takže to stouplo více než jednou tolik. Jednou tolik stoupla cena bytu. A samozřejmě tím jedním z těch zásadních důvodů je, a přesně o tom hovoří i odborníci, že v České republice nefunguje jednoduché stavební řízení. Vy z toho ještě tím, jak jste zkazili tu digitalizaci, tak jste ten problém ještě samozřejmě akcelerovali negativním způsobem, takže kvůli vám se v podstatě to stavění nových bytů zastavilo nebo se pozastavilo. Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research, který probíhal mezi 128 stavebními firmami, zaznamenalo právě kvůli tomu vašemu pokaženému stavebnímu řízení, zaznamenalo 36 % oslovených podniků zásadní výpadky v tržbách a způsobené škody jsou odhadovány již v desítkách miliard korun. Samozřejmě postihlo to města, obce, občany, firmy, prostě úplně všechny. Přitom Česká republika se dostala na to poslední místo v dostupnosti bydlení. V podstatě v České republice si musí šetřit, například v Praze, pakliže si někdo chce koupit byt, tak si musí na to šetřit 13 a půl roku, ale to mluvíme o tom hrubém příjmu jako takovém. To znamená, v podstatě po odečtení životních nákladů, běžných životních potřeb, výdajů domácnosti, tak je to v podstatě - se stalo koupit si vlastní bydlení zcela nedostupnou záležitostí, nedostupnou záležitostí za vaší vlády.

Kde jsou ty příčiny? Už o tom tady mluvíme hodněkrát. Samozřejmě v první řadě je to neschopná Fialova vláda, protože tady Piráti a premiér Fiala zkazili digitalizaci stavebního řízení. My jsme tady na to vloni upozorňovali, už vloni na jaře, tady na mikrofon, už začátkem léta, koncem jara jsme upozornili na to, že to nebude fungovat. Upozorňovali na to i Svaz měst a obcí, upozorňovali na to prostě i odborníci a premiér Fiala to přesto nezastavil, pustil to dál a způsobili, Piráti a ODS, premiér Fiala, koalice SPOLU, způsobili tyto obrovské škody. Takže já si myslím, že bychom toto téma měli opakovaně diskutovat, opakovaně tady na to upozorňuji a žádáme řešení.

Samozřejmě tím řešením je především v první řadě to, aby bylo jednodušší a rychlejší povolování staveb. Tady mám údaj, že v České republice, v jednoduchosti stavebního povolení je Česká republika na 157. místě na světě. Takže my jsme na úrovni nějakých rozvojových afrických států a za vaší vlády se ta situace ještě jenom zhoršila. Takže cílem SPD je, pakliže budeme po letošních volbách ve vládě a rádi bychom byli, ale uvidíme, jak rozhodnou voliči, tak aby se zásadně zjednodušilo stavební řízení a povolování nových staveb. V mnoha vyspělých zemích světa to trvá i několik týdnů, u nás to trvá samozřejmě mnohem déle, a to potom zvyšuje ceny těch nemovitostí.

Samozřejmě pozoruhodná je i situace třeba, když vezmu v Praze, protože počet českých obyvatel, českých občanů žijících v Praze, v podstatě nenarůstá, ale počty postavených bytů v Praze samozřejmě za ty uplynulé roky stoupají, takže potom se musíme ptát, co je toho důvodem. Tak mimochodem je toho důvodem nárůst cizinců v Praze a nárůst cizích státních příslušníků, protože samozřejmě tady stoupá - kdyby bylo jen na českých občanech, tak v podstatě ten jejich počet obyvatel narůstá, ale protože se tady zvýšila poptávka, tak se potom nedostává na naše české občany. Dokonce dochází k tristním situacím, a zrovna mi to říkali, včera mi to říkala jedna rodina, kdy si chtějí - třeba matka samoživitelka hledala pronájem i v okolí Prahy, aby to bylo levnější, no, a ono řadu těch nemovitostí vlastní Ukrajinci, takže vlastně ti teďka pronajímají byty našim českým občanům. Takže proč o tom hovořím? Teď nechci mluvit o Ukrajincích, ale teď chci mluvit o tom, že vy jste nás úplně obrátili do opačného gardu, to znamená, čeští občané, kteří tady potřebují bydlení, tak se k němu nemůžou dostat, a ještě v uvozovkách škemrají u cizích státních příslušníků, aby si vůbec mohli pronajmout byty, místo aby pro českého občana bylo dostupné jak nájemní, anebo vlastnické bydlení.

Hnutí SPD předkládá kompletní program řešení. Určitě bychom rádi zavedli například systém státem garantovaných výhodných rodinných půjček na bydlení pro pracující rodiny. Určitě je potřeba vrátit daňová zvýhodnění, která Fiala vláda zrušila. Kvůli vašemu zvýšení daní v rámci takzvaného konsolidačního balíčku, přišly rodiny s dětmi až o více než 40 000 korun ročně, což je tedy obrovská částka, kterými jste vlastně potrestali pracující rodiny s dětmi. (Hluk v sále.)

Můžu požádat o klid?

Rádi bychom... Je potřeba zásadnějším způsobem uvolnit státem vlastněné pozemky převodem na města a obce pro výstavbu nových domů. Tady se nabízí právě to družstevní bydlení, které na západě funguje, v Rakousku funguje absolutně skvěle, v Nizozemsku funguje absolutně skvěle. Lidé si tam staví a vlastní byty společně, místo aby se zadlužovali na celý život. Prostě stát jim za výhodných podmínek dá pozemek a oni si potom v rámci družstevního bydlení můžou výhodně postavit a hlavně je to levnější mnohem, takže peníze potom zůstávají mezi lidmi, a ne u nějakých spekulantů. Dále je samozřejmě potřeba, jak už jsem říkal, i na úrovni měst a obcí, tak je spoustu měst a obcí, které mají různé nevyužité budovy, které by třeba šlo velice jednoduše se státní podporou rekonstruovat na startovací byty, na dostupné bydlení pro ty, kdo mají pracovní minulost. Těch návrhů, které lze dělat, tak samozřejmě je spoustu.

Já to tady... Na to téma opakovaně upozorňuju, jenže s Fialovou vládou je to, jako (když) hrách na zeď hází. Přitom právě nedostupnost bydlení je jedním z klíčových problémů dnes občanů České republiky.

Můžu požádat o klid ještě jednou, prosím?

Děkuji. Já mám poměrně zvučný hlas, ale přeci jenom ten hluk už je tady takový, že v podstatě už je to docela náročné. Děkuju.

Takže my jako SPD budeme tady opakovaně navrhovat a vyzývat Fialovu vládu, dokud jste ještě ve vládě, abyste s tím bydlením něco udělali. Já vím, že je to, jako když hrách hází na zeď, protože vy nic dělat nebudete, vás čeští občané nezajímají, ale my dál budeme bojovat za dostupnější bydlení pro české občany a doufám, že ve volbách bude změna.

Další téma, které bych rád tady zvedl, je téma - a říkám to tady už opakovaně, opakovaně vyzývám Fialovu vládu k řešení, vy to ale řešit nechcete - tak je to téma, že v České republice nemá svého praktického lékaře 1 milion dospělých a přes 130 000 dětí. SPD samozřejmě prosazuje obnovení dostatečné sítě lékařů a chceme, aby byla dostupnější zdravotní péče. Já už tady ten bod navrhuju opakovaně. Já vím, že to není třeba úplně jednoduché, ale Fialova vláda se k tomu staví zády a vůbec vás to nezajímá. Dneska se na vyšetření u specializovaných lékařů čeká i půl roku. Ptal jsem se i u nás, u nás v SPD, protože máme u nás v SPD mnoho lékařů, i tady v poslaneckém klubu, a když se chcete u nich objednat, jsou to i lékaři, kteří jsou specializovaní, tak prostě objednávají na podzim. Lidé jsou z toho zoufalí.

Samozřejmě opět platí ta situace. Tím, co tady předvedla Fialova vláda, kdy sem přišlo ze zahraničí mnoho dalších imigrantů - vesměs ekonomická migrace, tím mám na mysli v prvé řadě tu migraci z Ukrajiny - tak v podstatě ten náš zdravotní systém není nafukovací, takže teďka čeští občané doplácí na to, platí si zdravotní pojištění, oni si ho platí, no a teď když se jim třeba udělá špatně a potřebujou na pohotovost nebo potřebujou se někde objednat, tak čekají a zdravotní péče v podstatě obtížně se stává dostupnou. No a z tohoto důvodu, protože v České republice nemá stálého praktického lékaře, jak jsem řekl, přes milion našich občanů, přestože si platí zdravotní pojištění, tak tisíce občanů ve finále potom v podstatě v zoufalé situaci čerpají tento typ lékařské péče na pohotovostech či u ambulantních specialistů. Tam se ovšem kumulují i ti migranti z Ukrajiny a potom samozřejmě vznikají velké problémy. Já jsem navštívil například Plzeňský kraj a v těch městech typu Tachov a podobně, kde dokonce žije dneska až třetina cizinců z celkového počtu obyvatel, což je neuvěřitelné úplně číslo, tak v podstatě se dostali naši občané úplně do defenzivy, takže samozřejmě si stěžují a žádají řešení. My to řešení žádáme také. Bohužel jsme v opozici.

No a mimochodem bych rád upozornil, že z důvodu stárnutí populace bude navíc do deseti let potřeba o pětinu více ordinací praktických lékařů pro dospělé. Hnutí SPD dlouhodobě na tento stav upozorňuje, považujeme ho za alarmující a říkáme to tady ministru Vlastimilovi Válkovi - z TOP 09 neboli koalice SPOLU, ale ona za to může celá Fialova vláda, protože máte úplně jiné priority, pro vás není priorita český občan - tak prostě ministr v tom vůbec nic nedělá a premiéra Fialu to nezajímá, takže podle našeho názoru jednou z prvořadých povinností příští vlády ve spolupráci s kraji, městy, obcemi a zdravotními pojišťovnami musí být okamžité zahájení práce na obnově dostatečně robustní sítě ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé napříč celou republikou, a to včetně změny stávající koncepce zdravotnictví.

Jsem rád, že se nám tady minulý měsíc podařilo zamítnout ten skutečně brutálně asociální návrh, co tady předložila koalice SPOLU premiéra Petra Fialy, kde vy jste chtěli v podstatě zavést do zdravotnictví stejný systém, který je například u zubařů, stomatologů. To znamená, vy jste chtěli rozdělit zdravotnictví na to zdravotnictví pro chudší - to znamená, že by měli horší péči - a chtěli jste zavést zdravotnictví pro ty bohatší také, kteří by měli lepší péči. Přitom si všichni platí zdravotní pojištění. Ještě že jsme to tady zamítli, protože tyhlety vaše nápady - ODS, TOP 09 - to je úplně nepřijatelné, protože SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotního pojištění musí dostat všichni čeští občané tu nejlepší možnou zdravotní péči, která je v tom daném čase a místě k dispozici.

To, co jsem schopný akceptovat, je příplatek, když to tedy trošku... Ono to není nadlehčení, ale třeba jestli si chce někdo připlatit za třeba (to), že chce mít k jídlu biftek anebo že chce mít jednolůžkový pokoj v nemocnici nebo - když to trošku zlehčím - tak třeba měkčí toaletní papír, no tak proč ne? Ale rozhodně ne za to, zdali má dostat kvalitní péči, a když na ni nemá peníze, tak dostane tu horší. To opravdu SPD takovéhle uvažování prostě nikdy nepřipustí, protože potom by samozřejmě ztrácelo smysl, proč si tedy lidi platí povinné zdravotní pojištění.

To znamená, já opakovaně vyzývám Fialovu vládu, aby řešila to, že víc než milion českých občanů - navíc 130 000 dětí k tomu ještě, přes milion dospělých - nemá svého praktického lékaře. Vidíme to jako problém, a jak jsem říkal, tím jedním z těch řešení třeba už jistě poměrně rychlým může být to, aby například absolventi lékařských fakult měli povinnost, pakliže chtějí odcházet do zahraničí, tak aby si nejdříve odpracovali tři až pět let v České republice, aby společnosti vrátili to drahé studium, anebo v opačném případě, aby si to studium zaplatili a mohla by být tady taková volba, což, jak říkám, není nápad Okamury. Je to nápad, který běžně funguje i v jiných vyspělých zemích. To znamená, že si studenti studium zaplatí, pakliže odejdou do zahraničí a nechtějí v té zemi třeba tu praxi a tu práci vykonávat, když vystudovali z veřejných peněz. Těch nápadů je samozřejmě víc a už jsem tady o nich mnohokrát hovořil.

Tady je nejhorší ta nečinnost Fialovy vlády, kterou to vůbec nezajímá, a zdravotní stav občanů se samozřejmě zhoršuje. Vede to ke zhoršování zdravotního stavu poměrně širokých vrstev obyvatelstva, především těch nízkopříjmových, ovšem pracujících, anebo skupin obyvatel nebo zdravotně postižených spoluobčanů, kteří si samozřejmě z objektivních důvodů nemohou sami pomoci.

V této souvislosti bych rád upozornil na výsledek vládnutí Fialovy vlády, kdy s chudobou se podle aktuální statistiky potýká přes milion lidí. No, ono je jich ve skutečnosti milion a půl totiž, protože... Je to teďka aktuální číslo Českého statistického úřadu, že příjmovou chudobou je ohroženo cirka 10 procent obyvatelstva, Český statistický úřad.

Ale ta příjmová chudoba se týká, to kritérium Českého statistického úřadu se týká toho, že když mají k dispozici lidé méně než 60 procent mediánu, tedy prostřední hodnoty z celé škály čistého příjmu, tak vlastně padají do té příjmové chudoby. Loni tato částka činila u jednotlivců 18 163 korun a pro dospělý pár činila 27 244 korun, pro samotného rodiče s dítětem do 13 let dosahovala částka 23 693 korun. To znamená, kdo měl příjem pod tuto částku, tak je v podstatě brán podle statického úřadu, že je v podstatě v chudobě. No tak když tady říkám ty částky, tak je každému zřejmé, že při té Fialově drahotě z těchto částek nelze samozřejmě vůbec vyžít. Ale správně upozornily některé další organizace na to, že ve skutečnosti těch lidí, kteří jsou opravdu v chudobě a mají obrovské problémy vůbec finančně vyžít, že je cirka milion a půl, protože správná metodika nebo ta metodika, která je logičtější, a neříkám, protože Český statický úřad má určitě metodiku správnou, to taky má logiku, ale že by bylo dobré, kdyby se od toho příjmového mediánu, kdyby se nejprve odečetly ty životní náklady těch občanů a poté se hodnotilo to, co jim zbude. A tady už ta situace vypadá jinak, protože samozřejmě některé rodiny samozřejmě nemají ani vlastní bydlení, jsou v nájemní bydlení, to bydlení je drahé a tak dále, mají třeba nějaké další výdaje, to znamená, třeba, já nevím, děti do školy chodí a tak dále, takže když si spočítáme, a proběhlo to i mainstreamem, kdy si spočítáme po odečtení nákladů, kolik lidem zbude, tak pak se ukazuje, že v té chudobě, v té příjmové chudobě, je 15 procent občanů České republiky, milion a půl a my na jejich straně stojíme. Hnutí SPD stojí na straně všech slušných lidí, kteří pracují, ale za Fialovy vlády v podstatě se ani nemůžou uživit a nemůžou uživit své rodiny, protože vy místo abyste třeba se snažili nějakým způsobem řešit ceny energií, jako to dělají jiné vlády, a pomoci s tím, aby byly levnější energie, no tak vy jste poslali 232 miliard na Ukrajinu a Ukrajincům a předražený stíhačky jste koupili a sami sobě jste si zvýšili platy tady ve Sněmovně, politici vládní koalice, a lidem jste naopak zvýšili daně, abyste si pak sami sobě mohli zvýšit platy. No, tak pak to takhle samozřejmě ve finále špatně vypadá a občané jsou z toho zoufalí a jsou nespokojení a SPD to chce řešit, jo? Takže já vás na to tady opakovaně upozorňuju, že vy na to úplně kašlete, že jsou tady občané, a to opravdu už musím zopakovat znovu, už jsem to říkal na úvod svého vystoupení, jako co je to za zemi, co je to za vládu, kde vládne vláda, která se záhy chlubí nárůstem sociálních dávek pro pracující lidi? To je neuvěřitelný úplně, to je přece ostuda, naopak.

A za druhé, kde si slušný a pracující člověk, který chodí do práce, tak si nevydělá na svoje živobytí. No, to je neuvěřitelný jako, jo, to jste to teda opravdu dopracovali, tak doufám, že v letošních volbách dojde k výměně vaší vlády. Mimochodem, mám tady ještě další statistiku, že chudoba v Česku, že hlavním problémem mimochodem, který má taky vliv na tu chudobu, jsou právě ty energie, ale ono těch problémů je víc. Energie, drahé potraviny a drahé bydlení samozřejmě. No, a právě tady vyplývá z té analýzy Poverty Watch za loňský rok, že jedním z největších problémů v České republice, a já na to tady opakovaně upozorňuju, je takzvaná energetická chudoba ještě navíc, jo? To znamená energická chudoba, a říkal jsem vám to tady před zimou, vám to tady vždycky říkám ve Sněmovně, Fialově vládě, abyste něco s tím udělali. Ne, ne, vy, místo abyste třeba nějakým způsobem subvencovali ty ceny energií, jako to dělají třeba jiné státy, aby ty energie byly levnější, tak vy, jak říkám, vy ty peníze pošlete prostě do ciziny úplně v cizím zájmu. Na naše občany jste se vykašlali a energická chudoba, když řeknu tu definici, tak je stav, kdy domácnost nedokáže zajistit své základní energetické potřeby, jako jsou vytápění nebo ohřev vody. To znamená, dále jsou to prostě situace, kdy občané, osoba anebo domácnost není schopná dostatečně vytápět své obydlí a pokrývat další nezbytné energetické nároky.

No, a to je přesně to, co jsem vám říkal a vy se tomu doslova vysmíváte, že tady prostě ty uplynulé zimy, je tady řada českých domácností, které si nemůžou zatopit tolik, kolik by potřebovaly, aby jim nebyla zima. Já mám dokonce zpětnou vazbu i od mnoha domácností, z řad našich voličů, kteří třeba i vytápění kotle mají na míň a sprchují se méně studenou vodou, přestože mají děti, pardon, méně teplou vodou, přestože mají děti, jo, protože šetří i na tom, že v podstatě se nemůžou osprchovat ani dostatečně horkou vodou. Tam jste to dopracovali a jsou to všechno pracující rodiny, kde pracují oba partneři, ale prostě jim to nevychází, šetří, musí šetřit úplně všude, jo? A oproti tomu vidíme, že vy jste si sami sobě zvýšili platy, jo? A premiér Fiala létá támhle do Paříže a všude možně, mluví tam jenom o Ukrajině, ministr Lipavský za koalici Spolu jo, tak mluvíte jenom o Ukrajině, místo abyste bojovali za Českou republiku. To je úplně šílené.

Navíc podle evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice, tak jaké skupiny jsou nejvíce ohroženy? Přesně to, co já říkám, jsou to nízkopříjmové rodiny s dětmi, to znamená pracující rodiny s dětmi, jinými slovy, invalidé, osamělí senioři a rodiče samoživitelé. Takže jsem chtěl říct, že to jsou všechno skupiny, pro které je tady SPD a které my jako SPD budeme hájit, budeme je bránit a bojujeme za to, aby tyto skupiny občanů, což jsou ovšem miliony lidí, tak aby měly lepší životy. Když si představíte a vám je to úplně ukradený, vaší vládě, STAN, ODS, Spolu, Piráti, tak teď si představte, ať nemluvíme jenom o rodinách s dětmi, to už jsem řekl, že je to problém a že my je podporujeme, tak jsou to třeba i ti senioři, jo? To tady bylo velice správně zmíněno, osamělí senioři, já na to tady už opakovaně upozorňuju, protože ta katastrofa, která se stane, když seniorovi v důchodu páru zemře partner a ten a důchodce, ten starý člověk, co má odpracováno, je závislý na důchodu, tak teď se ocitne sám s jedním příjmem a teď má utáhnout domácnost, tak dokonce jsou situace, že senioři po celoživotní práci, osamělí senioři musí bydlet někde na ubytovnách, protože to nejsou schopni utáhnout, a samozřejmě pak bydlí velice v neadekvátním prostředí. Bydlí na ubytovnách dokonce i matky samoživitelky s dětmi, protože nemají na normální bydlení. To je šílený, to je taková ostuda, co tady Fialova vláda, jakým způsobem vy jste zdevastovali tuhletu republiku za tři roky, za tři a půl roku, nejenom ekonomicky, nejenom životní úroveň našich občanů, ale i demograficky samozřejmě. Vy jste úplně změnili strukturu složení obyvatel České republiky.

Jo, to prostě je úplně neuvěřitelný. Vy děláte nevratné kroky, které prostě úplně ničí naši republiku. Takže to je k té chudobě, k tomu, že je to prostě téma, které je nutné řešit, a SPD je připraveno řešit ty konkrétní návrhy, které průběžně představujeme, už jsem o nich mnohokrát hovořil v televizi. A i diskutujeme je s politickými soupeři. Oni na to ale nemají žádnou odpověď.

Potraviny. Takže už jsme probrali drahé energie, chci, vyzývám opakovaně vládu, abyste řešili drahé energie, abyste řešili nedostupnost bydlení, my chceme, aby bylo bydlení v dostupnosti. To jsou důležitá témata, které my v SPD považujeme za klíčová. A taky potraviny, drahé potraviny je problém, drahé potraviny je problém. A teď je tady úplně nový údaj, který jenom potvrzuje, nebo není úplně nový, ale je to údaj, který je potřeba připomínat, ale je aktuální, takže společnost databáze Orbis společnosti Moody’s, mezinárodní známá firma, tak zanalyzovala, jaké jsou tedy marže nadnárodních řetězců u potravin v České republice. No a zjistili, a přesně se potvrzuje to, co já teď říkám celou dobu, že zahraniční potravinové řetězce mají v České republice dvakrát větší marže než v Německu.

A hnutí SPD, vy jste se na ten problém úplně vykašlali, ale úplně jste se na to vykašlali, jo? Takže premiér Fiala, kterému přezdívají premiér Nutella, budu o tom teďka hovořit, jinak ten výraz nepoužívám, ale teď se to hodí k tomu tématu potravin, zjistil až nedávno, že Nutella je v Německu levnější než v České republice.

Taky se to stalo terčem všeobecného výsměchu, jak je premiér Fiala úplně mimo realitu. A tady my opakovaně vyzýváme, jako ta řešení jsou v podstatě zřejmá, je potřeba využít všech možností. Jedná se o zákon o cenách, jedná se o antimonopolní úřad, jedná se o prověření praktiky obchodních řetězců při vytváření maloobchodních cen. Ten zákon o cenách přitom dává možnost, například zákon o cenách dává možnost využít stanovení například úřední ceny, tedy takzvaného věcného usměrňování cen, nebo stanovení takzvaného cenového moratoria. Všechny nástroje lze kombinovat, ale Fialova vláda v tom nedělá nic. Věcné usměrňování podle zákona mimo jiné umožňuje stanovit maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období nebo určit maximální rozsah zvýšení ceny za stanovené období. Cenové moratorium může na určitou dobu zakázat zvyšování cen nad úroveň doposud platnou na trhu.

Takže to je v podstatě, ty možnosti zákona o cenách, kdyby někdo z vás nevěděl, tak stát už v současné době, ale to nemá nic společného s Fialovou vládou, to už se používá dlouhodobě, tak se zákon o cenách uplatňuje například na léky, na vodné, na stočné a tak podobně.

Je také potřeba novelizovat zákony, aby vláda mohla lépe a silnějšími nástroji sledovat nepřiměřené marže a dát větší pravomoci antimonopolnímu úřadu, České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a prověřit, zdali nedochází ke zneužití tržní síly, jelikož v České republice osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, v současné době ovládá 90 procent našeho maloobchodního trhu. Řetězce si stanovují k nákupním cenám od zemědělců a potravinářů přirážky mnohdy až v řádech několika stovek procent.

Vláda by měla prověřit, zdali mezi sebou obchodní řetězce neuzavírají kartelové dohody. Na maloobchodním trhu s potravinami v České republice totiž neexistuje standardní tržní prostředí a konkurence, proto jsou v naší zemi v podstatě nejdražší potraviny ve střední Evropě a mnozí čeští občané pak dávají přednost - a logicky, a já je chápu - nákupům v Polsku anebo v Německu.

Ještě k tomu antimonopolnímu úřadu. Já jsem si to podrobně poznamenal, protože já jsem se, diskutovali jsme už asi před dvěma roky o tom, proč vlastně antimonopolní úřad, tedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, proč nějakým způsobem nejedná, nezasahuje. No a zaujalo mě vyjádření předsedy antimonopolního úřadu pana Mlsny, který sdělil, že první předpoklad je - a já jsem se pak na to podíval - že musí ten dominantní soutěžitel mít na relevantním trhu 40procentní podíl.

A slyšel jsem vyjádření pana předsedy antinopolního úřadu Mlsny, že co se týče těch marží nadnárodních řetězců, že v tom nevidí, že v tom úřad prý nevidí, že by měli ten dominantní podíl přes 40 procent nebo minimálně 40 procent, takže není důvod, proč by to měli řešit. No, tak to je opravdu zajímavá situace, proto jsem taky vyzval už před dvěma roky Fialovu vládu, aby například novelou zákona snížila ten podíl z těch 40 procent třeba na 10 procent, aby antimonopolní úřad mohl zasáhnout v mnohem širším spektru záležitostí při podezření, že by se zneužívalo postavení.

Fialova vláda neudělala samozřejmě vůbec nic, protože vás to nezajímá, vy jste si sami sobě zvýšili platy, takže peněz máte dost, ale naši voliči a běžní občané, kteří chodí do práce a průměrný plat v České republice je při započítání Prahy a tak dále, tak je 50 000 hrubého, na což ovšem mnoho českých občanů ani nedosahuje. Takže samozřejmě toto je potřeba řešit.

A tím druhým předpokladem, jak už jsem říkal, respektive druhý předpoklad, za kterého by mohl antimonopolní úřad zasáhnout, tak je, že ten subjekt zneužívá dané dominantní postavení nějakými nekalými praktikami. To znamená, tlačí například na dodavatele nebo na odběratele, nepřiměřeně stanovuje ceny a tak podobně. To znamená, v podstatě ta definice, kdy by měl prostě antimonopolní úřad zakročit, na první to jakoby vypadá, že tam nějaké pravomoce jsou, ale v praxi se ukazuje, že ty pravomoce jsou takové, že v podstatě zakročit nějakým způsobem ani nemůže, nebo prostě nezakročuje.

Takže já už jsem opakovaně, opakovaně žádal Fialovu vládu, aby provedla novelu zákonů o cenách a novelu zákona o antimonopolním úřadu, aby se rozšířily pravomoce, ale vy jste se na to úplně vykašlali. Vám je to jedno, že čeští občané mají drahé potraviny. A on je to i ekonomický problém, protože v okamžiku, že čeští občané utrácí v zahraničí, místo aby utráceli v České republice, tak logicky se to odráží na příjmu, třeba na příjmu na DPH a tak dále.

To znamená, vy v podstatě jste nás dostali do takového ekonomického, řekl bych, kolotoče, kterým prostě opravdu poškozujete Českou republiku a naše občany úplně ve všech ohledech. Mimochodem jenom připomenu, že ve Francii přijali zákon o maximální marži, tuším, že je to cca 25 procent. Takže v případě těhletěch potravin a tak dále, takže ono i v těch západních zemích se tohleto samozřejmě snaží řešit a snaží se s tím pracovat.

To znamená, my samozřejmě, jako hlavní problém vidíme ty vysoké marže nadnárodních řetězců, jak už jsem řekl, i tady společnost Moody’s to přesně zanalyzovala, dvakrát větší marže než v Německu. V Polsku, jestli si pamatuju, tak právě jednomu řetězci lípli za tohleto jednání obrovskou pokutu. Teďka mě nechytejte za slovo, ale myslím, že to bylo v přepočtu dokonce 40 miliard korun - a ten řetězec, než aby se soudil, tak upravil ceny. Je to známý řetězec, jehož jméno znám a znáte ho taky určitě. A výsledkem bylo, že se nesoudil, upravil ceny a pak ty ostatní velké řetězce taky snížily ceny, upravily marže a přizpůsobily se.

Takže Poláci si na to došlápli, ale Fialova vláda prostě; já nevím, ona je to asi kombinace toho, že vás to nezajímá, anebo že jste neschopní. Myslím, že jak tak znám premiéra Fialu, ten to ani řešit nechce, je mu to úplně jedno. To znamená, on má radši pětinový úvazek na Masarykově univerzitě, pětinový úvazek znamená, že by tam měl pracovat osm hodin týdně, a má za to milion korun. Takže my máme premiéra na půl úvazku, Česká republika má premiéra na půl úvazku, jako který se ještě na pětinový úvazek věnuje jiné práci. Když teda pominu to, že ani média se nemohla dopátrat, co tam vlastně dělá za ten milion korun, co je vlastně obsahem té práce. Takže nevím, jestli je to zas nějaký, možná je to nějaký podvod, možná je to nějaká malá domů, kdoví, ale ta pointa je, že my máme premiéra, který nemá čas ani nechce řešit problémy občanů České republiky. Proto si vzal ještě poloviční úvazek za milion, respektive pětinový úvazek, osm hodin týdně si vzal ještě na Masarykově univerzitě. Takže my máme premiéra, Česká republika má premiéra na půl úvazku. To je šílené, to je taková ostuda, to jsem opravdu jsem nikdy neviděl!

Takže závěrem, když to shrnu, já vás opravdu důrazně žádám, máme pět měsíců do voleb, ale určitě je potřeba už na tom začít. Teda vy už jste měli začít dávno to řešit, už před třemi, čtyřmi roky, ale nikdy není pozdě a důrazně vás žádám, abyste řešili drahé energie, abyste řešili drahé bydlení, abyste řešili drahé potraviny, aby všechno bylo levnější. A to nemluvím ani o kvalitě potravin.

Děkuji za pozornost a my to téma nenecháme usnout a budeme dál tlačit ještě na tu končící Fialovu vládní koalici, abyste aspoň jednou začali něco dělat. I když vím, že to je úplně marné a už musí rozhodnout volby.

Děkuju za pozornost.