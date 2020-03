ODS: Nesouhlasíme s prodloužením lhůty vratky DPH na 45 dní, podporujeme očkování u dětí

reklama

I bez ohledu na navrhovanou pomoc ze strany ODS podnikatelům v souvislosti s koronavirem požadují zachování lhůty 30 dní. Senátoři se dnes zabývají také povinným očkováním a současnou politickou situací v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu.

„Dnes chceme projednat daňový řád, kdy novela navrhuje prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní. Jedná se o další neakceptovatelné zhoršení podnikatelského prostředí, které nejtíživěji dolehne na malé a střední podnikatele, protože pronikavě zhorší jejich cash flow. Pozměňující návrh navrhuje s touto změnou nesouhlasit a ponechat zákonnou lhůtu 30 dnů. Nesouhlasíme s tím, aby si vláda bezdůvodně půjčila nebo zadržovala 24 miliard o dalších 15 dní déle,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

„U zákona o ochraně veřejného zdraví jsme si vědomi, že je to zákon, kde se implementují především ustanovení ze směrnice Evropské unie. Nicméně budeme chtít diskutovat o skutečnosti, kdy doposud platí, že v předškolním věku i neočkované děti po dosažení pěti let musí povinně absolvovat jeden rok předškolního vzdělávání. To znamená i do veřejných mateřských školek a je úplně irelevantní, zda jsou či nejsou očkovány. V tuto chvíli návrh předpokládá, že se zakáže neočkovaným dětem do pěti let věku využívat neveřejné zařízení, jako jsou dětské skupiny, lesní školky a podobně. To se nám nelíbí, budeme o tom velmi zásadně diskutovat a budeme se pokoušet o navrácení do původního stavu. Chtěl bych zdůraznit, že my jsme jednoznačně pro očkování, ale také bychom měli myslet na děti, které očkované nejsou a ve své podstatě je přivádíme do situace, že stejně musí povinně na jeden rok předškolního vzdělávání do všech školek,“ řekl senátor ODS Zdeněk Nytra.

„Co se týká dnešního programu, rozhodli jsme se, že budeme projednávat pouze zákony, kterým vyprší lhůta. Považujeme za správné, abychom pracovali a plnili své povinnosti, ale zároveň jsme nemohli pominout také jednání o současné politické situaci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, proto byl na program zařazen mimořádný bod. Předpokládám, že Senát jako celek, i jednotliví senátoři se svým usnesením vyjádří k současné situaci. Na závěr bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, jakým způsobem k této obtížné situaci přistupujete. Uvědomuji si, že se nejedná jen o technické problémy a případnou karanténu, ale také u některých o existenční problémy, protože dnes mnoho živnostníků a řada dalších lidí nemohou dělat svoji práci. Existenčně je to ohrožuje a my uděláme vše pro to, aby Senát naplnil svoji roli a aby Vám i nám pomohl, protože ani český Senát by nefungoval, pokud by nefungovali občané. Držme se,“ sdělil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

