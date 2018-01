ODS: Silný program prosazujeme i v opozici

„Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že elektronická evidence tržeb je špatně připravená a musí se upravovat. To je dobrá zpráva pro desítky tisíc podnikatelů, na které tato povinnost ještě nepadla. Je však řada těch, kterým už EET otravuje život a také množství lidí, kteří ani nezačnou podnikat, protože náklady na zahájení podnikání jsou příliš vysoké. Proto trváme na tom, že je potřeba EET zrušit úplně,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

„Na program by se dnes také mohl dostat náš návrh zákona, kterým se ruší zákaz prodeje ve velkých obchodech o vybraných svátcích. Za rok a půl, kdy zákaz platí, se ukázalo, jaké zmatky a zbytečné komplikace přinesl. Nikdo pořádně neví, o kterých svátcích má být otevřeno, kdy naopak zavřeno. V nákupních centrech je část menších obchodů otevřená, část zavřená. Zákazníci tak ubývají všem, protože lidé raději nejdou do polozavřeného nákupního centra vůbec. Zákon je to nesmyslný, nadbytečný a proto jej navrhujeme úplně zrušit,“ doplnila.

První místopředsedkyně na závěr osvětlila i motivaci ke zrušení daně z nabytí nemovitosti: „Daň z nabytí nemovitosti je naprosto zbytečná. Její výběr je zanedbatelný a v podstatě jen zatěžuje všechny, kteří si chtějí pořídit byt, dům nebo třeba stavební parcelu, aniž by z toho stát nebo někdo jiný výrazně profitoval. Od listopadu 2016, kdy daň platí kupující, navíc došlo k navýšení cen nemovitostí o 4 %. Z těchto důvodů navrhujeme daň zrušit, státní rozpočet o nijak výrazné příjmy nepřijde a lidé budou moci ušetřené peníze investovat třeba do rekonstrukce.“

