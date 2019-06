ODS: V Senátu zvítězil zdravý rozum

„Dnes projednáme návrhy na zrušení daně z nabytí nemovitosti a návrh na zrušení zákazu prodeje o některých svátcích, které schválili senátoři. Argumenty, proč zrušit daň z nabytí nemovitosti a také proč zrušit nesmyslný zákaz prodeje o svátcích, říkáme opakovaně, ale vládní poslanci neposlouchají. Nyní je situace přece jen jiná: Nejen v posledních volbách do Evropského parlamentu, ale i na náměstích lidé hlasitě říkají, že je třeba poslouchat i jiné názory, že silný mandát od voličů nemá jen ANO. Třeba si dnes vládní poslanci pečlivěji vyslechnou argumenty, ke kterým byli dosud hluší,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Přál bych si, abychom měli malý, ale efektivní stát: stát, který nechává peníze v kapsách lidí, a zbytečně nezasahuje do jejich životů. V Senátu zvítězil zdravý rozum, věřím, že zvítězí i tady, ve Sněmovně,“ doplnil.

„Souhlasíme se senátory v tom, že daň z nabytí nemovitosti je nemorální, protože daní už jednou zdaněné peníze. Její zrušení by navíc pomohlo především mladým rodinám, které si chtějí pořídit vlastní bydlení. Ceny nemovitostí v ČR stále rostou a jejich snížení o 4 % by pomohlo nejvíc právě mladým rodinám, pro které je v současné bytové krizi vlastní bydlení téměř nedosažitelné,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Situaci s bydlením nekomplikuje jen daň z nabytí nemovitosti, ale také nedodržování lhůt ve stavebním řízení, které je v ČR jedním z nejdelších v Evropě. Proto přicházíme s návrhem na fikci souhlasu – pokud se úředníci nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že souhlasí. Věřím, že koaliční poslanci nebudou politikařit a podpoří naši snahu řízení významně urychlit,“ doplnil místopředseda ODS Martin Kupka.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vrátili jsme Sněmovně 11 zákonů, to svědčí o tom, jak současná koaliční většina v dolní komoře pracuje. Vrácené zákony jsou buď špatně napsané, nebo komplikují lidem život. My se snažíme jít jinou cestou – život lidem zjednodušovat, proto jsme navrhli zrušení dvou zákonů a prosadili toleranci alkoholu do 0,5 promile pro cyklisty. Přijde nám nesmyslné, že si cyklisté například na vinařských stezkách nemůžou dát sklenici vína,“ uvedl předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

„Zákaz prodeje o vybraných svátcích nedával žádný smysl od začátku. Svoboda podnikání má být i v tom, kdy se podnikatel rozhodne svůj obchod otevřít. Nikdy nebylo jasné, jak se určila hranice 200 metrů čtverečních, ani to, proč obchody mohly o některých svátcích prodávat a o některých ne. Zrušením zákona by tak navíc ubylo zmatků, protože lidé pořád nevědí, kdy je otevřeno a kdy zase ne. Zákazů se na občany valí poslední dobou tolik, že by zrušení zákona regulujícího otevírací dobu bylo světlou výjimkou v nedobrém trendu omezování svobody,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Psali jsme: Fiala (ODS): Příští týden vyslovíme vládě nedůvěru Udženija (ODS): Na pokraji sociální propasti Stanjura (ODS): Nemáme dobře udělanou telematiku Benda (ODS): Vládu jsme vyprovokovali, konečně začíná prosekávat právní džungli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV