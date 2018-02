ODS: Vláda by měla vzít návrh na ratifikaci fiskálního paktu zpět

ODS upozorňuje především na to, že fiskální pakt schvaluje vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny a sněmovně ho předkládá v režimu běžné hospodářské smlouvy, pro jejíž schválení je potřebná pouze prostá většina hlasů.

„Přistoupení k tzv. fiskálnímu paktu je natolik závažný krok, že k tomu nemůže zaujímat stanovisko vláda v demisi," uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Vládou pozměněný způsob ratifikace - tedy prostou, nikoliv ústavní většinou - považuji za naprosto nepřijatelný. Hnutí ANO nemá s necelými 30 procenty hlasů, které ve volbách dostalo, právo jednostranně měnit rozhodování o klíčových záležitostech týkajících se všech občanů naší země,“ dodal.

„Schválení fiskálního paktu je dalším krokem v plíživém přibližování České republiky do eurozóny a ke společné fiskální politice EU, kdy státy pomalu ztrácejí kontrolu nad svými rozpočty. Samotný dokument tak považujeme za velice problematický, ještě závažnější je ale způsob, jakým je Poslanecké sněmovně předkládán. Schvaluje ho vláda, která je v demisi, nemá důvěru Poslanecké sněmovny a ani o žádnou neusiluje. V důležitých zahraničněpolitických otázkách by se vláda minimálně měla snažit o širší konsenzus. Není možné s 30% podporou voličů rozhodnout o tom, aby na hospodaření České republiky dohlížela Evropská komise. Chtěli bychom proto vyzvat vládu, aby tento návrh vzala zpět minimálně do doby, než získá důvěru v Poslanecké sněmovně a než bude jasné, jakým způsobem se fiskální pakt promítne do primárního práva EU,“ doplnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Je naprosto neakceptovatelné, aby se vláda bez důvěry snažila takto zásadní zahraničněpolitický krok prosadit. Pro Českou republiku, která se nechystá vstoupit do eurozóny, nemá fiskální pakt jakoukoliv cenu. Fiskální pakt je jeden z mnoha kroků ve snaze ubírat národní pravomoci v rozpočtové politice z národní úrovně a přenést je na Brusel. Je naším národním zájmem řešit si rozpočtové otázky doma, umíme to koneckonců lépe než řada zakládajících států EU. Navíc v době, kdy se bude měnit výrazně architektura eurozóny, je nesmyslné nyní k podobným krokům přistupovat," uzavřel ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

