ODS: Vláda by se měla zaměřit na rychlejší očkování a představit plán dalšího postupu

Upozorňují na rekordní schodek státního rozpočtu za první dva měsíce a nedostatečné kompenzace pro podnikatele. V návrhu stavebního zákona odmítají zřízení superúřadu a s ostatními opozičními stranami předkládají komplexní pozměňovací návrh, který zrychlí stavební proces.

„Pandemická situace je velmi vážná. Vláda ztratila autoritu, vyhlášená opatření jsou nesrozumitelná, pochybná a chaotická. Máme tu přísný lockdown, ale vláda nemá plán, jak budeme postupovat dál. Co budeme dělat za 3 týdny? Za jakých podmínek a kritérií se začneme vracet k normálnímu životu, děti do škol, budou se obnovovat služby. Nic z toho není na stole. Stále se neudělalo dost v klíčových krocích v boji s covidem. Pandemii nám může pomoci porazit především očkování. V očkování se řadíme mezi nejhorší země Evropy. Místo rozumné cesty, jak z toho ven, jsme byli svědky víkendové akce kolem vakcíny Sputnik. Tyto informace pouze zvyšují nedůvěru veřejnosti. Není možné zde využívat Sputnik, dokud nebude mít evropskou certifikaci. Vláda by se měla zaměřit na očkování, aby opravdu fungovalo,“ sdělil předseda ODS Petr Fiala a dodal: „Mnohokrát jsme slyšeli, že je potřeba motivovat lidi, kteří zůstávají doma v karanténě. Tuto motivaci chápeme. V pátek měla vláda možnost nechat projít senátní verzi příspěvku pro lidi v karanténě, tzv. ‚izolačku‘. To se ale nestalo a ve výsledku nemáme nic. Místo konstruktivního jednání vláda ve večerních hodinách vymyslela 100% nemocenskou, návrh večer odeslala do Poslanecké sněmovny a poslanci mají dnes o návrhu rozhodnout. Ten však není dostatečně projednán se zaměstnavateli, je v mnoha směrech problematický, a proto budeme hledat rozumnější řešení, např. ve výši 90 %.“

„Včera bylo zveřejněno plnění státního rozpočtu za první dva měsíce. Bohužel kvůli přetrvávající koronavirové krizi se těmto číslům nevěnuje dostatečná pozornost. Máme rekordní schodek za první dva měsíce – 86 miliard korun! Takto obrovský schodek by měl smysl jen v případě, že by probíhala masivní pomoc v boji s koronavirem, ale na přímou pomoc podnikatelům byly vyčleněny pouhé jednotky miliard. Tato pomoc je naprosto nedostatečná. Místo toho, aby přišel jednoduchý návrh kompenzací, např. náš odškodňovací zákon, který jsme dostali do druhého čtení, se neděje vůbec nic a vláda jen nesmyslně utrácí peníze. Dalším problémem je očkování, které stále nefunguje. Počty naočkovaných lidí se pohybují v řádu tisíců, což je velmi málo, když očkujeme již třetí měsíc. Očkování prokazatelně funguje a snižuje počty nakažených, je to cesta ven z této krize. Vláda však o očkování přestala téměř mluvit a spíše to působí, jak kdyby ho odsunula na druhou kolej,“ konstatoval předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Spolu s kolegy z opozičních stran jsme v lednu předložili komplexní pozměňovací návrh, který je správnou cestou pro zrychlení výstavby v České republice. Je totiž naprosto nepřijatelné a neodpovědné v tuto chvíli schválit vznik nového a drahého superúřadu. Vládní poslanci se navíc snaží protlačit vlastní pozměňovací návrh, který je podrazem na obce, města a kraje, kterým zásadně zasahuje do pravomocí. Pokud projde, je to nůž do zad pro samosprávu a porušení všech slibů, které vláda a ministryně pro místní rozvoj Dostálová dala zástupcům měst a obcí,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

