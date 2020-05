ODS: Vláda přichází s návrhem ODS k EET po 48 dnech

reklama

„Dobrá zpráva: vláda nepřišla s návrhem na posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví. Vyhráno ještě není, posilování moci je pro Babišovu vládu velké pokušení. Vláda zneužívá nouzový stav a zákony, které chce dnes projednat, předložila teprve včera. Návrhy šité horkou jehlou jsou nekvalitní a způsobují řadu komplikací. Kdyby premiér zároveň víc mluvil s opozicí, už mohla být prosazena účinná pomoc pro lidi. Ve Sněmovně budeme například jednat o dalším odkladu EET, což ODS navrhovala před 48 dny. Další oblastí, kde zatím vládne chaos, je školství. Vláda by měla jasně stanovit termín pro otevření škol a zajistit dostatek ochranných pomůcek,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Tento týden budeme ve stavu legislativní nouze opravovat vládní chyby. Velmi často slyšíme, že opozice není vidět a není konstruktivní, ale opak je pravdou – celou dobu přicházíme s návrhy. Chtěl bych podotknout, že vlajková loď Andreje Babiše nefunguje. Vláda se sama přiklání k našemu návrhu, aby se minimálně do konce roku odložilo EET. Zdůvodnění ministryně, „aby se ekonomika mohla nadechnout“, jasně potvrzuje dlouhodobý názor ODS, že EET ekonomiku dusí. Jsou tu také oblasti, které vláda neřeší vůbec – chceme snížit odvody za zaměstnance, větší snížení pak navrhujeme u částečných úvazků, chceme zvýšit o 50 % parametry pro dohody o provedení práce, chceme odložit platby DPH za první pololetí, chceme zavést dvě sazby DPH, což zajistí podporu všech služeb a zároveň připomínám náš návrh, aby vláda uvolnila 10,5 miliardy pro obce a 4,5 miliardy pro kraj,“sdělil 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

„Chtěli bychom navrhnout Sněmovně zařazení mimořádného bodu s názvem ‚Návrat do škol‘. Jsem přesvědčen, že v současné době je situace ohledně uvolňování opatření ve školství neudržitelná. V rámci tohoto bodu se chci zeptat pana ministra Plagy, zda existují nějaká zatím nezveřejněná epidemiologická data, která ukazují na mimořádná rizika, která by znemožňovala návrat dětí do škol. Nemáme fakta, ani data. Pokud taková data neexistují nebo nebudou zveřejněna, navrhujeme, aby se žáci vrátili do škol v mnohem větším rozsahu, než je nyní plánováno od 25. května. Také chceme poukázat na velmi vážnou skutečnost, kdy ministr školství nechává v naprosté nejistotě maturanty a žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol, kteří chtějí skládat jednotnou přijímací zkoušku. V neposlední řadě se chceme ptát na to, jak by se měly naplňovat metodické pokyny pro školy, které byly zveřejněny pozdě a v mnoha ohledech jsou nesmyslné a nereálné,“ řekl místopředseda ODS Martin Baxa.

„Jednou z oblastí, která je nejvíce zasažená všemi opatřeními, je cestovní ruch. Celá řada hotelů, restaurací a cestovních kanceláří bojuje o život. Společně s kolegou Jakubem Jandou jsme představili balíček opatření se symbolickým názvem 10° a malý panák. Na prvním místě bylo přeřazení ubytovacích služeb do 10% sazby DPH - jsme rádi, že to nyní vláda naplňuje, ale kdyby někdo tápal, kde se tento návrh objevil, tak před 14 dny ho navrhla ODS. Tehdy jsme také upozornili na to, že je nezbytně nutné odložit celé EET, a to nejméně do konce letošního roku. Věříme, že brzy vláda také přijde s odložením plateb DPH za celý rok 2020, což je další velmi významná pomoc. Pevně doufáme, že kromě konkrétních kroků se bude vláda inspirovat ještě víc a nebude se k návrhům v první chvíli stavět tak odmítavě,“ doplnil místopředseda ODS Martin Kupka.

