ODS: Zvyšování daní v době ekonomického růstu je nemravné

„Pohádky Andreje Babiše o tom, že nebude zvyšovat daně, jsou minulostí. Alena Schillerová potřebuje více peněz na nesmysly, jako je další navyšování počtu státních úředníků, nebo dotace velkým firmám, a rozhodla se pro ně sáhnout lidem do kapes. Zvyšování daní v době ekonomického růstu je neomluvitelné a žádná vláda ho lidem nemůže důvěryhodně vysvětlit. Obzvlášť pokud se chystá zdanění rezerv pojišťoven nebo zdražení topení plynem v domovních kotelnách. ODS chce naopak daně snižovat, proto jsme představili kampaň za změnu. Pozměňovací návrhy, které z kampaně přímo vycházejí, budeme chtít prosadit už dnes,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Daňový balíček ministryně Schillerové je zdražovací balíček, který sáhne do peněženek lidí. To v době rekordně vysokého daňového zatížení odmítáme. Vláda by měla dělat pravý opak. Daně snižovat a zjednodušovat. Jestliže vláda daně navrhuje v tomto balíčku zvýšit, my přicházíme s pozměňovacími návrhy, které lidem peníze ušetří. Navrhuji například zvýšit základní slevu poplatníka na 30 tisíc Kč. Sleva se neměnila od roku 2008, zatímco rostla inflace i reálné mzdy. To snížilo relativní význam této základní slevy a vedlo ke zvýšení daňového břemene. My chceme tímto opatřením lidem vrátit peníze,“ doplňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Naším cílem je podnikatelům a lidem usnadnit život a nechat jim v kapsách více peněz, které si sami vydělali. Navrhujeme zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Kvůli vývoji ekonomiky a inflaci se přes jeden milion obratu dostává čím dál více malých podnikatelů, kterým kvůli tomu enormně roste doba strávená papírováním a komunikací s finančními úřady. Chceme také zrušit absurdní daň z nabytí nemovitosti, která výrazně přispívá k obtížné dosažitelnosti vlastního bydlení. Odmítáme také zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru, povinnost podávat přiznání daně z nemovitosti a budeme chtít prodloužit lhůtu pro opravu kontrolního hlášení na patnáct dnů. Stávajících pět dnů působí problémy především nejmenším podnikatelům,“ dodává poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nechceme, aby si vládní koalice brala rodiče jako rukojmí a svazovala navýšení rodičovského příspěvku se zvýšením daní. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, která se bude zabývat právě navýšením peněz pro rodiče. Vláda má na příští rok k dispozici o 113 miliard korun víc, nevidíme tedy důvod, proč by na rodičovský příspěvek nemohla najít dostatek peněz. Proto chceme prosadit navýšení rodičovského příspěvku nezávisle na zvýšení daní. Předkládáme také návrh na férový rodičovský příspěvek,“ řekla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

„Rozložení čerpání a tedy i dočerpání celkové částky rodičovského příspěvku si rodiče volí sami a v době, kdy se rozhodovali, mohli jen těžko předvídat, zda v budoucnosti budou či nebudou mít nárok na dočerpání zvýšené částky. Vláda jim to navíc začátkem volebního období slíbila, následně však zvýšení rodičovské odkládala a zdržovala. Proto chceme prosadit jeho spravedlivé navýšení. Podle našeho návrhu budou moci čerpat navýšený rodičovský příspěvek všichni rodiče dětí do 4 let, a to i ti, kteří jeho původní výši již vyčerpali,“ uzavírá místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer.

Psali jsme: ODS: Selektivní zvaní na oslavu státního svátku považujeme za nízké gesto ODS: Zeman se paradoxně zachoval jako gentleman, když přišel do Sněmovny podpořit rozpočtový paskvil ODS: Vláda předkládá Sněmovně rozpočtově-kriminální trestný čin ODS: Víme, jak státu naordinovat redukční dietu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.