Ochodnická (TOP 09): Každá látka bude muset projít posouzením Evropské komise

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

já děkuji, že zde mohu představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Dovoluji si před vás předstoupit jako jedna z předkladatelek poslaneckého návrhu, který řeší problematiku nově příchozích návykových látek na trh. Ráda bych vám tedy sdělila, kdo jsou ti předkladatelé a předkladatelky, protože já jsem pouze jedna z nich. Mezi nimi jen také paní doktorka Zdeňka Němečková Crkvenjaš, paní profesorka Věra Adámková, pan doktor Tom Philipp, paní Mgr. Michaela Šebelová, pan doktor David Kasal a paní poslankyně Klára Kocmanová. Jak jste si jistě všimli, jsou to zástupci všech poslaneckých klubů vyjma SPD, kteří se zapojili do tvorby tohoto návrhu zákona.

Před téměř dvěma lety si někteří z vás jistě vzpomínají na to, že jsem tu stála kvůli nikotinovým sáčkům a rozdávala vám ty puky, abyste se i vy sami mohli seznámit s návykovou látkou, která přišla na trh a dělala problém jak už ve vzdělávacím procesu, kdy nás na ni upozorňovali učitelé a ředitelé škol, ale také rodiče a adiktologové, kteří nevěděli, jak s touto látkou zacházet, protože byla volně dostupná všem v rámci našeho trhu. Právě na nikotinových sáčcích jsme si všichni mohli ověřit, jak bezzubí jsme v této oblasti, v nově příchozích návykových látkách na náš trh, kterých jsou stovky. Jak dlouho trvá změnit legislativu, abychom dosáhli ať už regulace nebo zákazu. A abychom mohli chránit tím pádem ty nejzranitelnější. Kratom, který se stal další látkou, tedy dle legislativy, prosím pěkně, sběratelským předmětem, který se kvůli absenci jakékoli regulace dostal tak blízko našim dětem, že se situace stala neúnosnou. Stejně jako na vás, nepochybuji, že i na vás, se i na nás poslance obraceli rodiče, učitelé, ředitelé, ať situaci řešíme, a to co nejrychleji.

V tu chvíli jsme se jako poslanci, převážně výboru pro zdravotnictví ze všech politických subjektů vyjma SPD, jak jsem již řekla, domluvili, že bychom situaci chtěli a měli řešit. A že půjdeme s připravenou legislativou právě poslaneckým návrhem a požádáme naše ministerstva a naše ministry o podporu tohoto návrhu, který zpracovávalo mnoho kompetentních osob, tedy nikoli my, pouze poslanci.

Zde bych velmi ráda zdůraznila právě tu meziresortní spolupráci, protože bez té by tento návrh nevznikl a určitě by nezískal podporu na půdě Poslanecké sněmovny a vašich dvou výborů, tedy výboru zdravotnického a ÚPV. Tyto organizace, tato ministerstva a tato spolupráce vyžadovala především vyjasnění kompetencí, o kterých zde jistě bude mluvit pan ministr zemědělství Marek Výborný. A také v rámci kompetencí vyřešit kontrolní orgány. Je to jeden z bodů, který se objevoval i v rámci debaty jako nejproblematičtější, tedy vyjasnění kompetencí a vyřešení toho, kdo co bude kontrolovat a co se změní v rámci jednotlivých kompetencí dosud nastavených. Vnímáme to jako předkladatelé, jen bych zde ráda zdůraznila, že jak legislativa sněmovní, tak legislativa senátní zdůraznila, že se nejedná o přílepek. Že vyjasnění kompetencí je nutnou součástí tohoto návrhu zákona, se kterým mezi vás přicházím.

A teď bych velmi ráda zdůraznila ty všechny, a poděkovala jim, i vaším prostřednictvím, za to, že na tomto návrhu zákona spolupracovali a dokázali se dohodnout a ten návrh tady je. Je to především ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a hlavní hygienička ČR Barbora Macková. Také ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ministerstvo průmyslu a obchodu, které řešilo regulaci reklamy. A také orgán, který stál úplně na počátku a měl tento návrh zákona předpřipravený a pracoval na něm dlouho, a to byl odbor protidrogové politiky Úřadu vlády, který samozřejmě byl celou dobu u toho. A já děkuji všem, kteří se toho účastnili.

Kromě samotného zákona o návykových látkách se tato novela propisuje i do mnoha dalších. Měníme tímto návrhem 10 zákonů a pět prováděcích předpisů, což je opravdu velké množství. A i doba, kterou jsme potřebovali na zpracování a vydiskutování všech těchto oblastí, byla více než dvouletá. Mezi měněné zákony patří zákon o regulaci reklamy, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o správních poplatcích, zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a také trestní zákoník. To jsou všechno normy, které se musí změnit nějakým způsobem proto, aby tento návrh zákona mohl vejít v platnost, později v účinnost.

Záměrem našeho návrhu je umožnit orgánům veřejné správy regulovat trh s novými psychoaktivními látkami, jako je právě již zmiňovaný Kratom, nebo třeba nízkopotentní konopí, které má obsah THC do 1 %, nebo případně další látky, jako je HHC, o které se v poslední době velmi mluvilo a které nakonec pan ministr musel zakázat. Jaké řešení bylo, jak bylo neefektivní, můžeme vidět několik dní poté, kdy deriváty této látky se uvedly na trh a v podstatě jsme tímto zákazem nevyřešili téměř nic.

Potřebujeme vykonávat v této oblasti efektivní kontrolu s cílem minimalizovat veřejná zdravotní rizika, aniž by muselo dojít k zařazení těchto látek na seznam omamných a psychotropních látek, tedy je úplně zakázat a čelit tak dopadům v rovině trestněprávní. Odhaduje se, že ročně se v ČR prodá 200-300 tun Kratomu a přibližně 100 tun nízkopotentního konopí nebo výrobků z nich. Zákon, který vám dnes za skupinu poslanců předkládám, již prošel schválením u Evropské komise. Zde jsme se také setkali, a prostřednictvím pana předsedy, i pan senátor Canov na to včera upozornil, že jsme předešli schvalování v horní komoře a poslali tento návrh Evropské komisi k posouzení.

Učinili jsme tak ze dvou důvodů a ráda to tu zmíním. První z nich byl, že Německo a další země, které se pokoušely o notifikaci podobné normy dvakrát a vícekrát, neuspělo. A my jsme se rozhodli, že chceme znát názor Evropské komise, ještě než se dostane tento návrh zákona tzv. vám na stůl. A chtěli jsme ověřit, jestli naše norma, jak je navržena i upravena, i se zkušeností právě z Německa, bude mít šanci notifikací projít.

A druhá část odůvodnění je to, že část Evropské komise samozřejmě končila a celou tu dobu, celé ty dva roky s námi u toho byla jistá skupina Evropské komise, která průběžně posuzovala, jestli to, co zpracováváme, dává smysl a bude relevantní a bude mít šanci na to, aby to prošlo. A my jsme chtěli stihnout notifikaci právě u té komise, která s námi na tom spolupracovala. Tak to je další z argumentů, který zazníval. A prosím pěkně, neberte to jako pohrdání horní komorou, není tomu tak, opravdu jsme se snažili předložit vám normu, která bude mít šanci na to, uspět.

Další důležitá informace, která souvisí právě s tím, co máte na stole a co budete přijímat, je i to, že každá látka, která by se zařazovala na seznam nových psychotropních látek, znovu bude muset projít posouzením Evropské komise. Není to tedy tak, že zítra se naše vláda rozhodne zařadit jakoukoli novou látku na tento seznam a v tu chvíli se tam dostane. Bude opět muset být posouzena Evropskou komisí. A také se může stát, že v mezičase EU jako celek se k nové látce nějakým způsobem postaví a nebude tedy nutné využívat tohoto zákona, protože se například ta látka zařadí mezi potraviny a budeme ji řešit stávající platnou legislativou. Tak to jen na vysvětlení toho, proč Evropská komise předběhla projednávání vámi v horní komoře.

A teď tedy velmi krátce, protože mnozí z vás už to uslyšíte poněkolikáté, se pokusím shrnout, co ta norma především řeší a jaké látky do zákona vkládáme.

Je to takzvaná psychomodulační látka, což je látka s psychoaktivním účinkem, která nepředstavuje – nepředstavuje závažné riziko pro veřejné zdraví nebo riziko závažných sociálních dopadů na jednotlivce či společnost. A potom, ta důležitá, takzvaně zařazená psychoaktivní látka, která je látka s psychoaktivním účinkem, u níž s ohledem na dosavadní vědecké poznatky – to je velmi důležité – nelze vyloučit závažná zdravotní a společenská rizika. Seznam psychomodulačních a zařazených psychoaktivních látek stanovuje svým nařízením vláda na podnět Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. To je tedy ten postup, ty kroky, které budou muset navazovat.

Každá látka nesoucí zdravotní či společenská rizika je zařazena – a teď už plátně – buď na seznamu návykových látek, ten už existuje a dnes ho máme k dispozici, anebo takzvaně zařazených psychoaktivních látek, které přinášíme do toho systému právě touto normou. V případě látek této druhé kategorie, těch zařazených psychoaktivních látek, máme potom dva roky, maximálně dva roky na to, abychom provedli hodnocení rizik, na jehož konci je daná látka buď ponechána na seznamu zakázaných látek, těch návykových, o kterých jsme se bavili úplně v úvodu, anebo na seznam psychomodulačních látek. Případně nezůstane na žádném seznamu a bude to například potravina.

V rámci hodnocení těch rizik, o kterých jsem mluvila v rámci toho nastavení těch látek, budou posuzovány různé kategorie, jako například farmakologické a toxikologické vlastnosti, míra a povaha psychoaktivity té dané látky, která přichází na trh, potenciál vyvolat závislost a zdravotní či sociální škody. Informace týkající se trhu s danou látkou, stejně jako zdravotních a sociálních následků užívání této látky. A také hodnocení a doporučení právě mezinárodních organizací či institucí Evropské unie, o čemž jsem mluvila před chvílí.

Platí, že v rámci hodnocení rizik hodnotí Ministerstvo zdravotnictví především vývoj legislativního ukotvení látek. Státní zdravotní ústav potom především zdravotní aspekty těchto látek. A vláda především sociální dopady a výskyt na trhu, to budou ty kompetence, které budou řešit jednotlivé orgány. Návrh úpravy pak počítá s řadou opatření směřujících k omezení rizik negativních dopadů spojených právě to konzumací těchto psychomodulačních látek.

A tady je důležité zmínit, že mnohá tato opatření, která zavání tato novela nebo tento návrh zákona, se budou moci propisovat i do dalších. A velmi chybí. Například u alkoholu, zmiňovali jsme to na jednom z výborů vašich, ale i dalších návykových látek, které by zasloužily nějaké další kroky v rámci těch rizik negativních dopadů. V tomto případě tedy zakazujeme reklamu. Stejně tak omezujeme prodej pouze na specializované prodejny, to je velmi důležité. Dnes si Kratom může koupit každé dítě v automatu vedle školy. Stejně tak to bylo i s nikotinovými sáčky, které si mohl kdokoliv koupit kdekoliv byly k dostání. Stejně tak zákaz prodeje psychomodulačních látek osobám do 18 let. To znamená, ta regulace týkající se dětí a mladistvých. A přísná omezení prodeje na internetu.

Je zvolena také přísnější regulace než v případě tabákových výrobků nebo alkoholu, to jsem zmiňovala. A další omezení mohou obecně závaznou vyhláškou určit obce. Tedy vzniká nová pravomoc pro obce. Porušení zákonem stanovených podmínek nakládání s psychomodulačními látkami nebo zařazenými psychoaktivními látkami odpovídají nové skutkově podstatě přestupku a trestných činů, což jsem zmiňovala právě v tom zasaženém trestním zákoníku.

Orgánem primárně pověřeným kontrolou a dozorem nad uváděním psychomodulačních látek je na základě dohody dvou ministrů – pan ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a pana ministra zemědělství Marka Výborného, který vám o tom jistě může říci mnohem více než já, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétní látkou se na podnět některého z členů začne zabývat pracovní skupina pro systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Skupina je součástí sekretariátu Rady vlády pro politiku v oblasti závislostí při Úřadu vlády České republiky.

Předložený návrh představuje chybějící alternativní řešení, umístěný nové, dosud nedostatečné prozkoumané látky na seznam takzvaných zařazených psychoaktivních látek umožní rychlou reakci, a o to jde především. Čímž se znemožní její volný dovoz či vývoz či jiné nakládání s ní. Povolení k nakládání s psychomodulačními látkami vydává Ministerstvo zdravotnictví. Kontrolu, jak se řekla, provádí Zemědělská a potravinářská inspekce. Téměř většinu, téměř všechnu kontrolní činnost. Zasahuje tam také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání svou kontrolou právě u reklamy.

Co se týče přestupků – přestupky spáchané v souvislosti s nakládáním s těmito látkami, ať už psychomodulačními nebo zařazenými psychoaktivními, projednává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. A jak už jsem naznačila, jsou zde také jiné dílčí pravomoci, které mohou mít například obce. Ty mohou zakázat užívání psychomodulačních látek nebo zařazených psychoaktivních látek na veřejně přístupném místě. Nebo na akci. Stejně jako v okolí školských a podobných zařízení. A další pravomoci připadají orgánům Celní správy České republiky, které budou moci vymáhat pokuty, vybírat poplatky spojené právě s psychomodulačními látkami.

Takto bych skončila u toho obecného představení této normy. Velmi ráda budu zodpovídat jakékoliv další vaše dotazy. Jedna záležitost přeci jenom, ještě než dám slovo panu ministrovi, prostřednictvím pana předsedy, tak je důležitá, a to jsou právě ty kompetence. Na obou vašich výborech byly zmiňovány. A nejčastěji tedy kompetence, které se budou převádět mezi krajskými hygienickými stanicemi. A Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Není to tedy tak, že jednomu něco vezmeme a druhého necháme bez práce. Prosím pěkně, to je to nejdůležitější sdělení – takto to není.

Podmínkou, aby tento návrh mohl vzniknout, tak jak už jsem řekla na začátku, byla dohoda. Byla dohoda dvou ministrů, která se ještě, jestli tedy mi to pamětníci, kteří to zažili, potvrdí, nepodařila v historii, protože už se řešila mnohokrát. To znamená, potravinářské právo kompletně bude přecházet pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. A nově podle historie, která od 60. let minulého století prý platila, se budou takzvané food contact materiály převádět právě pod krajské hygienické stanice. Historicky to tak bylo, poté se jim to odejmulo, tato pravomoc, a teď se jim vrátí zpět.

To znamená, to je dohoda našich dvou ministrů, kteří nám pomohli v tom, jak ukotvit celý tento zákon do systému, to je to podstatné, protože bylo důležité ty kompetence nastavit a najít to řešení. A bez toho řešení by tento návrh nemohl vzniknout. Hlavní hygienička České republiky na výboru pro zdravotnictví Senátu upozornila na to, že bude s krajskými hygienami velmi podrobně a pečlivě pracovat na tom, aby se toto dalo uskutečnit. A aby tato změna kompetencí byla realistická. Aby se kontroly nedublovaly – to znamená, tam, kde dnes chodili kontrolovat to stejné Státní zemědělská potravinářská inspekce i krajská hygienická stanice, tak aby se sjednotilo. A další, další kroky budou samozřejmě navazovat v rámci toho, co bude vyžadovat přijetí této – případné přijetí této normy právě horní komorou a případným podpisem pana prezidenta.

Jak jsem říkala, jsem připravená reagovat na vaše dotazy, pan ministr jistě taky. Děkuji mu, že tu je se mnou, protože tu být nemusí. A budu moc ráda, když podpoříte právě návrh nás poslanců, protože jsme rádi. A proč poslanecký návrh? Možná tím to úplně uzavřu. Jsme rádi, že jsme vlastně měli příležitost díky té práci, která s tím souvisela, to je více než dvouletá práce, nahlédnout do toho systému mnoha zákonů, které musí být takzvaně nabourány, aby se podobná norma mohla přijmout, podobná norma, která v našich, ale i evropských podmínkách nemá obdoby.

Jsme první zemí, která by takovou normu přijala. A ostatní země čekají v rámci Evropské unie na to, jestli se nám to podaří, včetně notifikace potom těch jednotlivých látek. A podaří se nám vyřešit tu nejdůležitější zprávu, kterou tento zákon přináší, a to je velmi rychlá ochrana především nezletilých. A to si myslím, že je hlavní zpráva, kterou jsem přináším. Hledali jsme s kolegy a kolegyněmi cestu, jak nečekat dva roky, než nějaký poslanec Poslaneckou sněmovnou, případně senátor senátorskou iniciativou, dokáže zakázat látku, která je běžně prodejná v automatech vedle našich škol, jako sběratelský předmět, a přesto ohrožuje děti a mladistvé.

Děkuji vám moc za pozornost a omlouvám se za tu délku.