Okamura: Jsem rád, že už paní Šabatová končí

Vážené dámy a pánové. Hnutí SPD nepodpoří zprávu o činnosti veřejného ochránce práv, tedy tzv. ombudsmana za rok 2018, jelikož úřad pod vedením paní Šabatové neplní úlohu. A jelikož už konečně končí šestileté funkční období paní Šabatové, tak to vezmu trochu šířeji.

Úřad sám o sobě je nehledě na vedení velmi potřebný institut, protože domoci se práv a spravedlnosti, je pro stále více občanů v naší zemi, nemožné. A úřad ombudsmana, tak jak byl původně plánován, měl právě hájit ty obyčejné, normální občany, ty pracující slušný lidi právě proti té zvůli úřadů a proti dalším různým nemorálním věcem, které se dějí ve státní správě, a měla to být ta instance, ke které se mohli ti zoufalí občané, ti slušní a řádní obrátit, a měli je chránit.

To, že v České republice nefunguje vymahatelná spravedlnost, je smutný fakt. A je ale nezpochybnitelný a prokazatelný tisícovkami konkrétních příkladů, nebetyčné, úřední, policejní nebo justiční zvůle. Ne vše z této oblasti spadá do působnosti tohoto úřadu. Ale za každého potřebného člověka, kterému se dostane pomoci proti nějaké zvůli patří komukoli i tomuto úřadu dík. Takže kdyby úřad fungoval, tak jak má, to znamená chránil práva těch normálních, slušných, obyčejných, pracujících lidí, tak by to bylo v pořádku. Ale to, co je pro nás zcela nepřijatelné, je filozofie paní ombudsmanky Šabatové, která si to od počátku popletla a je především ochránkyní práv menšin, nepřizpůsobivých a islámského zahalování na školách.

Ano, každá demokracie musí chránit menšiny. Ale nikdy to nesmí být na úkor většiny. My v SPD si myslíme, že ochrana práv spočívá ve vymáhání rovnosti všech. Nikoli nerovnosti. Ukázkovým příkladem je jak samotné konání a činy paní ombudsmanky v některých medializovaných kauzách, tak i legislativní návrhy jejího úřadu. V námi projednávané zprávě to je například snaha o výjimku pro cizince, resp. změnu podmínek u zkoušek z českého jazyka pro žáky a žákyně s odlišným mateřským jazykem. Jinými slovy, cizinci by měli mít z češtiny jedničku za znalosti, za které by Čech dostal trojku. Měli bychom paní ombudsmance opakovat, že diskriminace je špatná, a že i pozitivní diskriminace je diskriminace. A v tomto případě je poškozená většina těch, kteří za stejné dovednosti dostanou horší hodnocení jen proto, že jsou Češi.

V minulosti paní ombudsmanka navrhovala změny ohledně posuzování diskriminace s tím, že diskriminací je i odmítnutí služeb, bydlení atd. I toto zdánlivě antidiskriminační opatření je ale ve skutečnosti diskriminace. Tím, že majiteli bytu zakáže paní Šabatová vybírat podle vlastních kritérií mezi nájemci, tím diskriminuje vlastníky nemovitostí. A přeci je jen právo majitele bytu pronajmout ho tomu, komu důvěřuje nejvíc. A to je výš, než právo kohokoliv na cizí byt, které popravdě vůbec neexistuje. Zajímavé je, jak se v praxi podivně protikladně posuzuje právo kohokoli být například obsloužený v hotelu či v restauraci. Na jednu stranu už několik restaurací dostalo pokuty za to, že odmítají v provozovně děti, a některé kauzy potvrdil i správní soud.

Podobně byly pokutované podniky, které odmítaly například některé Romy. Na straně druhé se Ústavní soud zastal hoteliéra, který odmítal ubytovat ruské klienty, přesněji ubytoval je jen tehdy, pokud písemně vyjádřili nesouhlas s anexí Krymu. Stav je tedy takový, že stát podle své libovůle nařizuje, co člověk ve svém podniku může a nemůže. A zda si tam smí zapálit, zda tam může zakázat někomu vstup a někomu naopak ne. "Nenáviděný Rusák" nemá práva, Rom ano.

Paní ombudsmanka Šabatová - abychom jí nekřivdili - má osobně pro cizince slabost na úkor českých občanů. A i proto odmítá § 26 zákona o státním občanství, který vylučuje soudní přezkum správních rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Paní Šabatová podle sněmovního tisku nezpochybňuje, že na udělení státního občanství není právní nárok. Ale to je protimluv, protože pokud to platí, pak stát má naopak právo neudělit státní občanství bez jakýchkoliv důvodů a bez povinností cokoliv zdůvodňovat.

Paní Šabatová opravdu, musím říci, velice poškodila image úřadu veřejného ochránce práv. A jak víme i z průzkumů, které jsou zveřejněny, klesla důvěra občanů v ombudsmana a v ten úřad z 60 na 50 %, nebo-li polovina občanů už mu vůbec nevěří. Paní Šabatová je zastáncem - jak to kdysi napsal její zástupce, pan doktor Křeček - Šabatovsko-Dienstbierovského vnímání lidských práv. Je to elitářské vidění světa, ve kterém zřejmě neexistuje normální pracující česká a moravská rodina. Paní Šabatová a úřad pod jejím vedením bohužel nemá důvěru naší ani důvěru veřejnosti, což jsou prokazatelná kvantifikovaná fakta.

Podle zástupce paní Šabatové, doktora Křečka, bývalého zástupce paní Šabatové doktora Křečka, je propad důvěry na úřadu katastrofální. A proti situaci, která byla za doktora Motejla a doktora Varvařovského, je na nejnižší úrovni. Jednoznačným viníkem stavu je paní Šabatová. A tady bych jenom zdůraznil, že volba paní Šabatové do této funkce byl velký omyl těch stran v čele s poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP 09, kteří se k tomu přiznali veřejně, mediálně, v minulém volebním období, kdy paní Šabatovou zvolili do této funkce na šest let. A tuto chybu bychom měli jasně pojmenovat a měli bychom si jasně říct, abychom tuto chybu už tady neopakovali. Já jsem tehdy v minulém volebním období, kdy tady byla volena paní Šabatová, já jsem ji tehdy nevolil a upozorňoval jsem na to. A čas mi dal za pravdu a ukázalo se, že nevolit paní Šabatovou bylo správné rozhodnutí. A hodnocení veřejnosti tomu jasně odpovídá.

Pod vedením paní Šabatové se stal z úřadu ochránce práv orgán, který kontroluje co nejvyšší výši sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na to si přímo stěžují pracovníci, státní úředníci, z odborů sociální péče v České republice, že zatímco oni se snaží ze všech sil kontrolovat, aby nebyly zneužívány sociální dávky nepřizpůsobivými, tak paní Šabatová poštvává, poštvává, proti úřadům, proti jejich rozhodnutí. A naopak kvůli paní Šabatové a kvůli ombudsmance nás to ještě přichází pěkně draho a naopak je preferován život takzvaných nepřizpůsobivých.

A je to prokazatelné, my jsme to přímo diskutovali s těmito pracovníky. A nebyl jsem u toho jenom já, byla u toho tady i například naše poslankyně Šafránková, která má u nás na starosti sociální věci. Takže paní Šabatová přímo škodí, škodí občanům České republiky tím, že ještě nechává vysávat maximum peněz těmi, kteří si udělali program z toho, že celý život nepracují, přestože jsou práceschopní a poštvává i proti státní správě, proti těm úředníkům, kteří bojují proti tomu, aby ty dávky byly zneužívány.

Lidé s úřadem přitom spojovali velká očekávání, protože lidská práva je třeba vrátit všem lidem, aby nebyly jen záležitostí menšin. Lidská práva mají totiž ženy i muži, i běloši, Čech nebo Moravák, Katolík i heterosexuál, a samozřejmě i majitelé bytů nebo restaurací. Mají je také miliony těch, co denně vstávají do práce a platí tak vysoký plat paní ombudsmance, tak spousty těch, co do té práce vstávat odmítají. Ty ovšem paní Šabatová vždycky prioritně hájila. Okrádat slušné a řádné občany o jejich vydřené peníze je také diskriminace jako hrom. A bude dobře, když i takoví lidé jednou v úřadě ochránce práv začnou mít větší zastání.

A tady bych se ještě krátce vrátil k té jedné z mnoha negativně medializovaných kauz, které má na svědomí ombudsmanka paní Šabatová. Je to kauza zahalování muslimské somálské studentky na pražské Střední zdravotnické škole na Praze 10 v Ruské ulici. Takže tam to probíhalo tak, že škola - je tam paní ředitelka Ivanka Kohoutová - tak vytvořila a odsouhlasila si školní řád, který zakazuje islámské - respektive, který zakazuje prostě zahalovat se v rámci té školy. A tato studentka odmítala respektovat ten český školní řád, školní řád v té škole.

Takže ona dostala podmínky, ta studentka, aby mohla studovat tady u nás a začala dělat problémy tím, že nechtěla respektovat školní řád. Tak v normální zemi by člověk čekal, že celá záležitost skončí tím, že bude vyzvána k respektování školního řádu, pakliže nebude respektovat školní řád, tak bude nějakým způsobem postižena a tak dále. No, ale to by tady nesměla být paní ombudsmanka Šabatová. Protože paní ombudsmanka Šabatová místo, aby se postavila na stranu školy, tady střední zdravotnické školy, tak své veřejné peníze zneužila k tomu, že začala hájit tu muslimskou studentku proti rozhodnutí školy, proti školnímu řádu.

To znamená, místo, aby hájila slušný a řádný český občany, kteří si mi stěžují na paní Šabatovou, že jí tam posílají své nespravedlnosti, pracující lidé, a čekají dlouho na odpověď a píšou mi - stačí se podívat i do diskuze na mém facebooku průběžně, tak mi to tam píšou a stěžují si na paní ombudsmanku - tak paní ombudsmanka ztrácí čas těmito věcmi. To je šílený, to je neuvěřitelný, co paní ombudsmanka předvádí. Takže já budu rád a jsem rád, že konečně těch šest let uplynulo a že konečně končí. A doufám, že tam bude někdo, kdo bude hájit práva slušných a řádných lidí.

No a teď to pokračuje dál. Protože, jak víte, tak dívka se prostřednictví žaloby - kde vzala peníze na právníky nevíme, ale tušíme, že je to zase nějaká proimigrační nezisková organizace - ani bych se nedivil, kdyby to byla nějaká neziskovka, která ještě dostává nějaké dotace od státu - ale minimálně paní Šabatová a její úřad je placen z daní daňových poplatníků - tak dívka zažalovala tu svoji školu, žaluje vlastně nás, žaluje tady vlastně v podstatě občany České republiky, kteří jí umožnili vůbec studovat v České republice. To je neuvěřitelný úplně. Žaluje vlastně nás, vlastně tu Českou republiku, české občany, žaluje tady nás, to naše prostředí, bych řekl, když to řeknu všeobecně, které jí umožnilo se z toho Somálska sem přestěhovat a žít tady. A ona nás ještě žaluje o 60 tisíc a domáhá se ještě toho, aby mohla porušovat ten školní řád.

Obvodní soud pro Prahu 10, tam ta studentka neuspěla. Neuspěla ani u městského soudu. Ovšem samozřejmě za velké podpory paní Šabatové, ombudsmanky, která veřejně neustále podporuje v podstatě názory proti té škole, proti té střední zdravotnické škole, proti většinovému názoru občanů České republiky, tak teď Nejvyšší soud rozhodl a vyhověl tomu dovolání té somálské dívky. A veřejná ochránkyně práv, v uvozovkách veřejná ochránkyně práv - protože to nemá vůbec s veřejnou ochránkyní práv nic společného, když prokazatelně většina veřejnosti je proti a nesouhlasí s tím - spíš bych řekl ochránkyně práv islámu a muslimů - tak paní Šabatová se od počátku postavila na stranu studentky a rozhodnutí soudu přivítala. Tady to mám napsáno.

Tady to mám napsáno. Říká přímo: mám radost. Říká: mám radost z toho, že bude šikanovaná střední zdravotní škola, mám radost, že se budou moci muslimové v České republice zahalovat. A říká, že je to prý oběť diskriminace. No, já si myslím, že naopak my jsme oběti diskriminace. Nebo já si snad v Saúdské Arábii nebo nějaká žena nebo muž, můžu si tam vzít plavky a procházet se po ulici? Můžu si tam otevřít pivo? Můžu si tam postavit nový křesťanský kostel? Vždyť oni diskriminují! My to tam nemůžeme dělat. Takže je to přesně naopak. My jsme pro, jak jsem říkal už v úvodu, my jsme pro vyvážené vztahy. My jsme pro to, aby byla stejná práva i povinnosti. Aby všichni měli stejná práva a povinnosti. To znamená, dokud my nebudeme moci v islámské zemi jít si třeba v plavkách nebo dívky v krátké sukni, jak u nás zvykem, a dát si nějakou skleničku na ulici, tak proč by to měli dělat oni tady u nás? Vždyť je to přesně naopak. Já vůbec nechápu, jakým způsobem uvažuje ten úřad ombudsmana. Vždyť vy si pletete vůbec příčinu a následek. Přece vy to máte úplně pomatený, že jo. Takže až oni budou sekulární, až oni budou tolerantní, tak přeci není problém, aby ten vztah byl vyvážený. Vůbec to nechápu tohleto.

Takže samozřejmě tady bych v této souvislosti chtěl zdůraznit, že hnutí SPD samozřejmě jako vždy nabízí konstruktivní řešení tohoto problému. Protože už nám tady leží rok dva zákony v souvislosti s islámem. Leží nám tady zákon na zákaz islámského zahalování. Ale není to jenom islámské, týká se to i zahalování obličeje s tím náboženským podtextem a je to přesně zákon, který je opsán, je to funkční model, funkční zákon, už platí ten zákon v Rakousku a v Dánsku. Takže tady nemá smysl řešit, jestli to jde nebo nejde. Prostě to jde. V Rakousku, v Dánsku už to platí, takže to je přesně, ten zákon jsme v podstatě "opsali" a je tady podán. To je správně. A takové ty směšné výtky, že v zimě si lidi nebudou moct zahalit, tady dát šálu přes obličej, to všechno legislativně už jsme konzultovali i s legislativním odborem Sněmovny, to vůbec problém nebude, to budou moci všichni si dělat i nadále, nebo nějaká karnevalová maska. Tady se jedná, je to tam přesně vyjmenováno, tak aby to bylo přesně, jako to je v tom Dánsku a Rakousku. Dále jsme tady podali také návrh zákona na zákaz propagace nenávistných ideologií. Máme na mysli pochopitelně islámskou ideologii. A oba dva zákony, protože islám je prostě diskriminační náboženství, hlásá, že muži jsou nadřazeni nad ženami, hlásá nadřazenost věřících nad nevěřícími, mimochodem i homosexuály tam vraždí. Takže paní Šabatová jako ochránce veřejných práv obhajuje tyhlety věci. Ona obhajuje takovouhle ideologii. Tak teď nevím, za co je placená. Já jsem myslel, že je placená za to, že bude hájit české řádné a slušné občany. A paní Šabatová je obhájcem této ideologie. Proč se na to nezaměřila? Proč se nezaměří na tyhlety aspekty těch věcí, aby to tady nebylo, když například předseda muslimské obce v Brně Alrawi hlásá v mešitě, a je to nahrané, přitom to je také v Brně, má to tady pár metrů paní Šabatová, ale to ji nezajímá. Tady koluje nahrávka, prokazatelná nahrávka, že říká, aby rodiče, muslimští rodiče učili děti nenávisti vůči nevěřícím. Vždyť každý si tu nahrávku může poslechnout na internetu, teď hned si ji může vygooglovat. Já jsem ji zveřejnil před několika lety. A nic! Ombudsman nekoná. Přitom to máte možná kilometr, dva od toho vašeho úřadu. Já nevím přesně, kde je ta mešita v Brně. Všichni víme, že tam je, jsou všude fotky, je spousta videí, všechno, a samozřejmě možná paní Šabatová to ví, kde je ta mešita, ale o to hůř, protože by nekonala. Takže za nás platí, že my jsme opravdu nespokojeni s těmi prioritami, co předváděla paní Šabatová v úřadu ombudsmana. Já za sebe říkám, je to žena, takže se snažím být maximálně slušný a snažím se to brát opravdu ve věcné rovině, ale skutečně jsem rád, že už paní Šabatová končí.

Děkuji za pozornost. (Malý potlesk z lavic SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

