Okamura: Jsme ochotni o našem návrhu diskutovat

Podali jsme jménem SPD do Sněmovny k projednání zákon o celostátním referendu. Neřečníme a pracujeme. V minulém volebním období PROTI přijetí zákona o referendu hlasovalo jak hnutí ANO, tak i ČSSD, KDU-ČSL, ODS a další. Před volbami však hnutí ANO ústy Andreje Babiše zase slibovalo, že referendum podpoří. Tak uvidíme, jestli zase nebude lhát - vláda se musí do 30 dnů k našemu návrhu vyjádřit a poté se dostane zákon na plénum Sněmovny, ať bude stanovisko vlády kladné nebo záporné.

Na základě našeho návrhu bude možno realizovat v případě zájmu občanů nejenom referendum o vystoupení z Evropské unie, ale také například referendum o zrušení Senátu, odvolatelnosti a hmotné odpovědnosti politiků, o časově omezeném mandátu soudců a tak dále.

Jelikož máme za SPD 22 poslanců z celkových 200, tak jsme si vědomí, že musíme hledat podporu pro náš zákon u jiných stran, jsme proto ochotni diskutovat o parametrech k tomuto zákonu, nelpíme dogmaticky na těch našich parametrech a doufám, že i senátoři podpoří zákon o referendu, jelikož potřebujeme také jejich ústavní většinu.

Znovu říkám, že my v SPD jsme ochotni o našem návrhu diskutovat, upravit parametry tak, aby aspoň nějaký zákon prošel, nemáme problém upravit ty parametry. Žádám vládu, by dala k zákonu kladné stanovisko, pojďme to ve Sněmovně propustit v prvním čtení, pojďme všeobecným konsenzem 120 hlasy udělat to tak, abyste se všichni cítili komfortně, a pak to půjde do Senátu, senátoři budou mít prostor se vyjádřit, zda-li jsou demokraté, zda-li budou chtít umožnit občanům referendum, a máme to vyřešeno.

Když si pak občané sesbírají odpovídající počet podpisů, tak si závazně mají možnost vymoci například i zrušení Senátu. To je demokratické, to je správné, to prosazuje naše hnutí SPD. Přímá demokracie je alternativa, kterou nabízíme. Myslím, že je úplně v pořádku.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Smrčka (SPO): Referendum? Jistě. Ale… Nesmíme se ureferendovat k smrti, varoval z rozhlasu Jiří Dolejš. Čert je prý v detailu ,,Verbež. Hlavně si vemte mačety.“ Okamurovci se drsně vrátili k víkendovým protestům proti Le Penové a spol. Jan Vysočina: Příznivci EU se děsí referenda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV