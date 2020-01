Okamura: Musíme se vzepřít klima-šílenství, nebo nám tady zavedou zelený gulag

Vláda Andreje Babiše podporuje klimatickou hysterii Evropské unie, která zničí ekonomiku Evropy i naší země. Bude to stát biliony korun na úrovni ČR a biliony eur na úrovni celé EU. Česká vláda schválila energeticko-klimatický plán, který počítá s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 na 22 %. Materiál shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským klimatickým záměrům. Mnoho lidí kvůli této agendě přijde o práci. MPO v předkládací zprávě materiálu pro vládu uvedlo, že veřejné výdaje související s plněním cíle v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2030 jsou odhadovány na 900 miliard korun včetně podpory stávajících zdrojů. EU chce vydat v příštích 10 letech minimálně 1 bilion eur!

EU tomu říká "Zelený úděl", ale jde spíše o zelený "Velký skok" podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne.

Pokud jde o zmíněný bilion, tak tak polovina peněz by měla pocházet z rozpočtu EU, necelých 300 miliard eur z veřejných a privátních zdrojů, 114 miliardami by se měly dohromady podílet jednotlivé členské státy a zbylých 100 miliard doplní tzv. Mechanismus spravedlivého přechodu.

MPO v plánu nakonec zvýšilo například podíl fotovoltaických elektráren, jejich instalovaný výkon by měl vzrůst až o 1900 megawattů (MW). To si zase někdo namastí kapsy…

EU má regionům s velkou těžbou uhlí poskytnou 100 miliard eur. „Evropská komise předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je na až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Podobné náklady předpokládají i tuzemské instituce,“ píše se v dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR. To je šílené. To zničí naši ekonomiku! A 100 miliard eur pro všechny státy s uhlím je, jako když plivne…

Neustále rostou i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu určené na podporu tzv. obnovitelných zdrojů energie, tedy i solárních parků hyzdících naší krajinu. Pro příští rok je to již 27 miliard korun, což odpovídá dvěma třetinám navrhovaného rozpočtového deficitu. Celková roční výše podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 by měla dokonce dosáhnout téměř 48 miliard korun. To znamená, že dalších téměř 21 miliard korun zaplatí všichni koneční spotřebitelé ve stále se zvyšujících cenách energií!

Rodinné domy můžou být dle odhadu odborníků od ledna dražší o 13 až 30 procent kvůli přísnějším normám Evropské unie ohledně domů s nulovou spotřebou energie. Opět kvůli nesmyslnému boji proti CO2…

Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina. Boj proti CO2 brutálně prodraží nové automobily.

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin.

Musíme se vzepřít klima-šílenství, nebo nám zakážou jíst maso, jezdit autem, normálně si zatopit, dovážet exotické ovoce a zavedou tady zelený gulag... Babišova vláda klima-šílenství bohužel podporuje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Největší záhada kolem Milionu chvilek? A co mají společného Minář s Gretou? Kateřina Dostálová jasně a stručně V šílící Evropě nakonec budou pro mnohé vypadat jako poslední rozumní muslimové. Varování Martina Konvičky do „zeleného“ desetiletí Fiala (SPD): Náklady klima-hysterie jsou šílené Vyvolávání paniky. Takových „apokalyps“ už tu bylo... Michal Půr trhá klimatické hnutí na kusy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.