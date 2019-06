Okamura: Nepodporujeme Andreje Babiše, ale respektujeme výsledek voleb

K nedělní demonstraci na Letné: V demokracii má každý právo demonstrovat a projevovat svůj názor. Občanská aktivita je vzácná a potřebná věc. Zarážející je ale to, že na jedné straně je cílem těchto demonstrací odvolání dvou konkrétních politiků, ale na druhé straně tam zároveň vystupují jiní politici ze stran (ODS, ČSSD, Piráti, TOP09, KDU-ČSL, STAN), které vytrvale ve Sněmovně blokují přijetí zákonů z pera SPD o odvolatelnosti politiků a o referendu, které již kvůli nim rok leží ve Sněmovně a neposouvají se dál... Navíc se organizátoři na poslední demonstraci navezli i do SPD, s tím, že by SPD nemělo mít právo na svého zástupce v orgánech volených Sněmovnou. Ale proč, když nás volilo téměř 11% občanů? Mnohem více než STAN, ČSSD, TOP09, KSČM či KDU-ČSL? Takže, cílem organizátorů těchto demonstrací bohužel není demokracie, ani uznání výsledků voleb. Co myslíte? Co je skutečným cílem?

Proč na minulé demonstraci vystupoval poslanec ČSSD, která s hnutím ANO tvoří koalici a drží ho u moci? A proč tam vystupoval poslanec KDU-ČSL, kteří Andreje Babiše přivedli v minulé koaliční vládě k moci? A proč tam organizátoři z podia nadávají na SPD? Přitom já ani SPD jsme se nikdy nepodíleli na vládě, nikdy jsme nehlasovali ani pro důvěru této vládě, nemáme za sebou ani žádné privatizační zločiny ani rozkrádání veřejných peněz ani jiné kriminální kauzy ani účelové zákony. Na rozdíl od stran, které tam vystupují na pódiu. A navíc jako jediní prosazujeme referendum, odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. To přeci demonstranti žádají.

A s hnutím ANO hlasuje dle svého programu někdy každá strana. A dokonce i mimo svůj program - například předseda ODS Petr Fiala je díky hlasům poslanců ANO místopředsedou Sněmovny. Stejně tak Vojtěch Pikal za Piráty je místopředsedou Sněmovny díky hlasům poslanců ANO. To už jaksi „zapomněli“.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémové prohloubení demokracie pomocí funkčního obecného referenda a jsme pro odvolatelnost politiků na základě změny volebních zákonů. To se ale evidentně z nějakého důvodu organizátorům těchto demonstrací a politikům, kteří zde vystupují, nehodí. Jim nejde o demokracii. Jde jim pouze o moc. Tuto moc chtějí získat v zájmu elit podporujících současnou EU, aby se mohla tato země dál vykrádat nadnárodními korporacemi a mohla se ničit její svoboda.

My v SPD říkáme, pokud má někdo problém s premiérem Babišem nebo s někým jiným, ať přijďte k volbám, nevolí ho a nepodporuje. Tak postupuje hnutí SPD. Nepodporujeme Andreje Babiše, ale respektujeme výsledek voleb. SPD této vládě nedala důvěru a nehlasovali jsme proto ni, ale respektujeme rozložení sil ve Sněmovně, které určili ve volbách občané, a povolební jednání, ze které vzešla koalice s ČSSD, s níž my absolutně nesouhlasíme.

Za rok jsou krajské volby. Za dva roky jsou parlamentní volby - občané v nich mohou rozhodnout o nové vládě. A my v SPD říkáme, přijďte rozhodnout k volbám! A občané mohou také podpořit návrhy SPD na referendum a na odvolatelnost politiku.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

