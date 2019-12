Okamura: Po šesti letech vládnutí vůbec nemají přehled, komu a kolik se vyplácí

Vážené dámy a pánové. Navrhovaný státní rozpočet na rok 2020 nepodpoříme, jelikož neobsahuje dostatečné množství priorit SPD a našich voličů. Navíc nadále velmi značným způsobem zadlužuje naší republiku.

Ještě horší je, že vládou navrhovaný rozpočet neobsahuje ani priority velké části našich občanů. Poslanci SPD proto podali několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zcela nesmyslných výdajů, které vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM prosazuje, například na inkluzi nebo na politické neziskovky nebo dotace solárním baronům. S těmito výdaji SPD nesouhlasí, ale vláda je prosazuje. Tyto zmíněné výdaje státu jsou jen ilustrací stavu, kdy stát financuje doslova škodlivé projekty.

Navrhujeme škrty také v kanceláři ombudsmanky Šabatové. Je to asi jediná cesta, jak jí důrazněji připomenout, že její prací je pomoc slušným pracujícím občanům, nikoliv těm, kdo těmto občanům škodí.

Je zřejmě zbytečné opakovat několik zásadních všeobecných faktů o správné tvorbě rozpočtu. V prvé řadě to, že není až tak důležité kolik kam peněz jde, ale to, nakolik jsou tyto peníze efektivně využity, protože je zřejmé, že v mnoha resortech, v mnoha oblastech, by za méně peněz bylo více užitku a práce.

Samozřejmě to, co by naopak zasloužilo navýšení, jsou jednak investice do projektů, které by v budoucnu přinášely státu příjem. Do investic počítáme také zásadní silnou finanční podporu normálních pracujících rodin, protože každé slušně vychované dítě, které bude v budoucnu pracovat, je pro stát zcela nezpochybnitelným zdrojem příjmů.

Žádná investice k motivaci slušných občanů k tomu, aby měli děti, není dost velká. Výrazná pomoc pracujícím rodinám s dětmi ale v rozpočtu chybí. Zcela nepochybně je třeba finanční podpora pracujících lidí nebo těch, kdo si své odpracovali, což znamená odpovídající platy policistů, hasičů, vojáků, učitelů, sociálních pracovníků, ale i školníků nebo zdravotnického personálu a dalších a dalších mnoha potřebných profesí. I tady se investice vracejí jak ve spokojenosti občanů, tak ve vyšším obratu celé ekonomiky.

Navrhujeme zvýšit peníze například i na prevenci kriminality. I to je investice, protože nejnižší škoda je ta, která se nestala.

Těch věcí, které by stát potřeboval zajistit, je mnoho, ale vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM na to zapomíná. Jak známo, tak rozpočet sestavuje vláda a není úkolem opozičních stran, aby sestavovaly paralelní rozpočty. Naším úkolem je poukazovat na dílčí nedostatky a navrhovat dílčí změny. A jednu systémovou změnu navrhujeme marně už léta. Tou změnou jsou hloubkové audity výdajů všech příjemců peněz ze státního rozpočtu. Částečně nahodile takové audity fakticky dělá Nejvyšší kontrolní úřad a popravdě všichni víme, že není resort, kde by neodhalil plýtvání nebo dokonce rozkrádání. Reakcí je obvykle popírání a rozporování výsledků a samozřejmě většinou ignorace výsledků, a s tím souvisí faktická neodpovědnost odpovědných za způsobené škody. V tomto ohledu doufám, že určitý posun přinese zákon o posílení přímé odpovědnosti za hospodaření s veřejnými penězi a majetkem, který tady ve Sněmovně na návrh SPD prošel minulý týden.

A o tom, jak jsou hloubkové audity potřebné, to potvrdila sama ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Parlamentní listy, který jsem četl tuším před čtrnácti dny, kdy k mému nemilému překvapení potvrdila to, co požaduje SPD, že se prý vůbec neví kolik a kam se vyplácí politickým neziskovým organizacím. Dokonce paní ministryně říkala, že zadala jednotlivým ministrům, aby vůbec žádali zdokladování těch peněz, aby vůbec žádali, jestli na to mají prý faktury. Tak takovýmto způsobem se hospodaří ve státní správě?

A jenom upozorňuji, že předchůdcem paní ministryně Schillerové byl čtyři roky právě Andrej Babiš. Takže vidíme, v jakém stavu je zanecháno Ministerstvo financí, že vlastně v podstatě po šesti letech vládnutí vůbec nemá stát přehled, komu a kolik se vyplácí do takzvaného neziskového sektoru. No, on je ve skutečnosti velmi ziskový samozřejmě pro ty, co tam pracují, protože podle statistik jde většina peněz vždycky na jejich platy.

Ale chtěl jsem jenom říci, že sama paní ministryně potvrzuje program SPD, že je prostě v té státní správě v těch penězích - když to řeknu kulantně nebo na rovinu - tak je v tom prostě bordel.

Vážené dámy a pánové, samozřejmě tu máme shodné komentáře odborníků, kteří upozorňují, že rozpočet nepočítá s očekávaným výraznějším zhoršením ekonomických podmínek v zahraničí, které by v Česku vedlo k nižšímu ekonomickému růstu než je předpokládaná úroveň 2,2 %. Při růstu české ekonomiky slabším než ona úroveň 2,2 % by totiž vážně hrozilo, že schodek bude hlubší než "jen" čtyřicetimiliardový, protože vláda aktuálně navrhuje zadlužit Českou republiku o dalších 40 miliard.

Co se týče účetního schodku, dá se čekat vývoj. Příští rok už totiž bude silně předvolební a je mi jasné, že rozpočet je vládou fakticky nastaven tak, aby vláda jakoby učinila zázrak, ušetřila a skončí v předvolebním roce díky své "úžasné" práci a spořivosti bez schodku. A i kdyby faktický schodek byl, napraví to nějaké zázračné přesuny v účtech a laická veřejnost bude zírat, jak je vlastně vláda úspěšná, přestože opak bude pravdou.

Nesystémové nárazové výdaje jsou pro celý rozpočet skutečným rizikem. I v tomto ohledu navrhuje SPD řešení. Leží tady náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice příjmové chudoby, což je dnes v České republice cca 12 tisíc čistého měsíčně. Nebo uzákonění našeho návrhu, aby se důchody zvyšovaly o pevnou částku, nikoliv procentem, bez ohledu na vládu, čímž by vlády ztratily možnost prostřednictvím nesystémových kroků vydírat a zneužívat sociálně nejslabší.

Dámy a pánové, Česká republika, přesněji tato vláda chce v budoucnu navyšovat také výdaje na zbrojení. Ovšem nikoliv primárně do obrany naší země. A to je rozdíl. Proč o tom mluvím? Nejenže SPD nesouhlasí s expanzivním zaměřením naší armády, ale hlavně neexistuje záruka, že půjde o investice, které budou přínosem pro nás a nejen přínosem pro zbrojní firmy. Sami víte, že mluvím o miliardách korun. Stávající systém vede k neodpovědnosti, protože neexistuje v rámci státu a kontroly rozpočtu faktická kontrola efektivity vynaložených prostředků. Cesta ke snižování schodku i ke spokojeností občanů s prací státu vede právě tudy, přes odpovědnost odpovědných, která přinese maximální efektivitu peněz, které občané vládě svěřují a které vláda bez ostychu a příliš velkoryse utrácí.

Teď jsme svědky toho, že vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM na jednu stranu utrácí a bude utrácet miliardy za výplaty solárním baronům či na dávkách pro nepřizpůsobivé a na druhou stranu nemá peníze na zlepšení života invalidních a starobních důchodců nebo pracujících rodin s dětmi a především co se týče těch důchodců, tak ti doslova živoří.

Takže to je jednoduché shrnutí náhledu na tento státní rozpočet a není potřeba ani o tom tady tři hodiny mluvit. Je to v podstatě zcela jasné, jak je ten rozpočet strukturovaný.

A z výše uvedených důvodů SPD takto strukturovaný rozpočet nepodpoří, protože pro nás jsou slušní pracující a řádní lidé na prvním místě.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

