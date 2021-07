Okamura: Projednáváme tady zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými

reklama

Vážené dámy a pánové, projednáváme tady zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A když to stručně shrnu, tak extrémističtí piráti se tady odhalují v plné nahotě. Piráti podporují, aby nepřizpůsobiví páchali přestupky a aby jim nebyly pokuty strhávány z dávek. Dále jsme se dneska opět dočetli v mainstreamu, jak kandidát na ministra pro místní rozvoj za piráty pan Zábranský, radní na pražském magistrátu, zvažuje zdaňování bytů občanům šílenými částkami. V neposlední řadě připomenu výrok předsedy pirátů Ivana Bartoše, který řekl, že by mu nevadilo, kdyby za patnáct až dvacet let byla Evropa muslimská, a ještě stvrdil tento svůj výrok, kdy se relativně nedávno účastnil v Praze demonstrace "Uprchlíci, vítejte v České republice!".

Skutečně ten pirátský extremismus, to už je úplně do nebe volající. A za SPD říkám, že my uděláme všechno proto, aby se pirátští extremisté nikdy nedostali do vlády v České republice. Protože to je absolutně pohroma pro jakéhokoli slušného, pracujícího člověka. Vzpomínám si tady, jak tady náš návrh zákona na ukončení dávek nepřizpůsobivým blokovala pirátská poslankyně Richterová, aby nebyl projednán, protože hájíte nepřizpůsobivé lidi. Přitom náš návrh zákona SPD by přinesl úsporu do veřejného rozpočtu cca půl miliardy korun, které bychom právě teď v krizi mohli přesunout ke slušným a pracujícím lidem.

My říkáme na adresu pirátů: Stop pirátskému extremismu! Stop pirátským neomarxistickým nápadům!

A já opravdu znovu říkám, udělejme všechno pro to, aby se piráti nikdy nedostali do vlády, protože zničí tuto republiku. (Potlesk z lavic SPD a potlesk z lavic ANO.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

