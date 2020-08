Okamura (SPD): 14 600 korun pro každého starobního a invalidního důchodce

reklama

Vláda navrhuje jednorázový “předvolební” příspěvek důchodcům ve výši pět až šest tisíc korun. Hnutí SPD samozřejmě podpoří zvyšování důchodů, jelikož za důchody osm nebo deset tisíc se prostě nedá vyžít, ale musím zároveň dodat, že se jedná ze strany vlády o nesystémové řešení, a vláda by měla podpořit návrh zákona SPD, který již leží ve Sněmovně, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši minimální mzdy, což je 14 600 korun pro každého starobního a invalidního důchodce, který má odpracované roky nebo nemůže pracovat z důvodu invalidity. A od této základní částky výše zásluhově. Náš návrh se tedy nebude týkat žádných nepřizpůsobivých. Hnutí SPD také prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoli procentem. Současná vládní politika způsobuje totiž situaci, že jsou chudí důchodci ještě chudší. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM naše návrhy odmítá, jelikož chtějí raději těsně před volbami dávat almužny a spoléhají na to, že mají důchodci snad krátkou paměť, místo aby vláda přijala systémový návrh SPD, který by špatnou situaci důchodců komplexně vyřešil. Za důchody do 15 tisíc se prostě nedá vyžít, to si vláda vůbec neuvědomuje. Přitom peníze na podporu slušných či pracujících lidí v rozpočtu jsou, stačilo by jen škrtnout nepotřebné výdaje jako je inkluze, dávky nepřizpůsobivým, předražené zahraniční armádní nákupy, peníze politickým neziskovkám, stáhnout vojáky z Afghánistánu a další.

A pojďme k druhému tématu. Ani po sedmi letech, co hnutí ANO vede ministerstvo pro místní rozvoj, není vláda schopná předložit stavební zákon, který by zrychlil vyřizování stavebního povolení. Je to obrovská brzda naší ekonomiky. Vyřízení stavebního povolení trvá v ČR běžně několik let a někdy i více než deset let. V délce vyřizování stavebního povolení jsme přitom na ostudném 157. místě na světě vedle afrického Pobřeží slonoviny, Kamerunu a Burundi. Například sousední Polsko již před několika lety nový zákon přijalo a je na 36. místě na světě. A v supervyspělém Singapuru trvá stavební povolení jen 36 dní. Pro tato fakta nemá vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM žádnou výmluvu. Je to prostě bohužel jen jejich neschopnost. Dnes jsme slyšeli, že vláda konečně nějaký nový stavební zákon připravila, ale je opět plný problémů. Takže to máte Vy voliči v rukou, jestli si přejete změny – první víkend v říjnu jsou volby. Podpořte nás prosím.

A třetí téma. Česká televize (pořad Reportéři ČT, redaktorka Adéla Paclíková) dnes zcela nechutně zneužila pietní akt na připomínku padlých Československých letců ve 2. světové válce k natáčení pořadu o extrémismu. Je před volbami, a tak prý točí reportáž o tom, jak je prý SPD extrémistická, aby nás pomluvili a pošpinili. Vychází ze zmanipulované zprávy ministra vnitra Hamáčka z ČSSD o extrémismu. Pietního aktu se kromě mě zúčastnili čeští váleční veteráni, zástupci Armády ČR, slovenského a polského velvyslanectví a pamětníci. Letci bojovali s nasazením svých životů za naši svobodu a suverenitu. To, jak ČT zneužívá koncesionářské poplatky občanů pro vlastní aktivistickou politiku a ministr Hamáček ministerstvo vnitra pro politický boj s konkurencí, už přesahuje opravdu všechno. Hnutí SPD již podalo zákon na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu a navrhujeme jejich transformaci na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). A ČSSD snad vyřeší volby. Máte to letos první víkend v říjnu v rukou.

A poslední zpráva. Dnes je takové malé pozapomenuté výročí - 24. srpna 2006 začal bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek jednat o vládě s ČSSD s podporou komunistů. Pokud čekáte, že to zmiňuji v souvislosti s nenávistnými výkřiky pana Kalouska proti komunistům a Rusům, tak to ne. Plastické lidovce a pana Kalouska mi připomněla jiná zpráva. Je o tom, jak bylo několik milionů dětí v Západním Německu v letech 1950 až 1980 v ozdravovnách, jejichž zaměstnanci jim fyzicky i psychicky ubližovali, a mnohá z těchto zařízení vedli váleční zločinci z řad nacistů, kterým úředníci kryli záda. Mluvím o tom proto, že našim zdejším „bojovníkům“ za demokracii odjakživa vadili komunisté a slovy pana Kalouska, Rusáci, ale nikoli nacisté a jejich pohrobci. I proto se čeští lidovci tak rádi promenádují v Německu na nejrůznějších srazech nacistických pohrobků, kde podporují revize konce druhé světové války ve prospěch podporovatelů nacismu. A lidovci v tom nejsou sami. Těchto německých srazů se účastní i nejvyšší představitelé ČSSD a TOP09 a s německými zástupci Sudetoneměckého landsmanšaftu spolupracuje i předseda ODS Petr Fiala. Není to novinka. V boji proti komunismu využívala německé nacisty také americká tajná služba, kteří se díky spolupráci s americkou CIA vyhnuli trestům za válečné zločiny. Američané uklidili své nacistické spolupracovníky do zemí Jižní Ameriky, kde se aktivně podíleli na vojenských převratech a krvavých útocích. Ze spolupráce s kokainovými magnáty profitovaly diktátorské vlády, nacisté i tajné služby. Část elitních nacistů samozřejmě pracovala pro americké vlády i přímo v USA.

Asi nejpikantnější ukázkou, jak tehdejší západní Německo i USA spolupracovali s nacisty, je jistý policista Paul Dikopf. Ten se stal nejprve šéfem německé federální policie a roku 1968 se stal hlavou celosvětového Interpolu, pochopitelně s významnou podporou USA a německé vlády. Až po jeho smrti bylo učiněno šokující odhalení. Dikopf byl původně nacistický špión a příslušník SS. Když Dikopfovi došlo, že Německo válku nevyhraje, změnil strany a začal pracovat pro americkou rozvědku.

Přístup ve významu „kam vítr, tam plášť“ se, jak vidíme, bohužel často vyplatí i dnes. Slovník a chování samozvaných elit, kolaborantů, udavačů a převlíkačů kabátů se nemění. Jen teď nacistický nenávistný slovník štvaní „proti židákům“ vyměnili za štvaní proti vlastencům či Rusákům. Současné veřejné a mediální osobní štvanice a dehonestace všech, kdo názorově překáží, jsou podle zrůdného nacistického vzoru. A bohužel součástí kampaní je i válka se svobodou slova. A tak nelegální africký migrant za znásilnění nezletilé dívky v Ústeckém kraji dostane pouhé 2 roky a ještě je prohlášen za psychicky nemocného, takže se půjde na naše náklady léčit. A naopak Čech, který ukradl v Brně pět housek, dostal 1,5 roku natvrdo. České soudy nám ukazují, co je zločin, a co ne. Kritika nelegální migrace a islamizace Evropy od poslankyně SPD Karly Maříkové si prý zaslouží soud. Znásilnění nezletilé je podle soudu sice zločin, ale prý podobně velký, jako krádež pěti kusů pečiva. A ostatní politické strany k tomu mlčí. To není spravedlnost, to je soudní zvůle. Hnutí SPD navrhuje uzákonit časově omezený mandát soudců na pět let s možností obhajoby, a přímou hmotnou odpovědnost soudců za prokazatelně chybné rozsudky. Ostatní strany ale naše návrhy blokují. Podpořte prosím SPD ve volbách, ať jsme silnější.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

