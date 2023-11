Okamura (SPD): 400 miliard korun na dividendách jen letos. A Fiala daní malé živnostníky

reklama

Objem letos vyvedených peněz z České republiky přesáhne 400 miliard korun. Zavedení srážkové daně navrhované SPD by do státního rozpočtu přineslo 60 miliard.

Od ledna do srpna letošního roku bylo podle dat České národní banky vyplaceno do zahraničí na dividendách (a úrocích) již 286,3 miliardy korun, což je o 61 miliard (tedy o 27 %) více oproti stejnému období loňského roku. Lze předpokládat, že celoroční odliv nezdaněných dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice letos přesáhne hranici 400 miliard korun, a dosáhne tak rekordních objemů. Příčinou tohoto stavu jsou vyšší zisky firem v zahraničním vlastnictví, které meziročně vzrostly o 19,5 % (o 63 miliard korun). Naopak podíl zisků zahraničních firem, které byly reinvestovány v ČR, významně poklesl, ve srovnání s rokem 2021 o 40 %. Jde o zásadní problém ČR i z hlediska veřejných financí a státního rozpočtu. Pokud by tyto vyváděné dividendy byly zdaněny srážkovou daní se sazbou 15 %, jak již léta navrhuje hnutí SPD, stouply by příjmy státního rozpočtu ročně o téměř 60 miliard korun! Fialova vláda nemá odvahu tento alarmující stav řešit, přestože jde o jednu z hlavních příčin prohlubujícího se rozpočtového deficitu a narůstajícího státního dluhu. A namísto zdanění vysoce ziskových zahraničních korporací zvyšuje daně o další povinné odvody českým občanům, živnostníkům a firmám, ať už formou tzv. konsolidačního balíčku, tak návrhem státního rozpočtu na příští rok. To hnutí SPD odmítá.

