NEODVOLÁM! Skupina vědců z Lundské univerzity došla k závěru, že 63 procent odsouzených za sexuální trestné činy ve Švédsku má přistěhovalecký původ – to znamená, že tito pachatelé se v zahraničí sami narodili, nebo odtud pochází aspoň jeden z jejich rodičů. Vědci zmapovali více než čtyři tisíce osob odsouzených za znásilnění a pokus o znásilnění v letech 2000 až 2020. Informoval o tom švédský server Expressen. Nadměrné zastoupení migrantů navíc nelze vysvětlit socioekonomickými faktory.

Prosazujeme deportaci nepřizpůsobivých a zločineckých imigrantů. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa a aby se původní čeští občané stali cizinci ve vlastní zemi a aby se v ní báli. Odmítáme Migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda, a masovou imigraci z afrických a muslimských zemí.

Pokud jste se narodili v zahraničí a přišli do Švédska, když vám bylo více než 15 let, máte výrazně vyšší riziko, že budete odsouzeni za znásilnění. Riziko je 6,25krát vyšší než u etnického Švéda.

Pokud přijedete do Švédska dříve, než vám bude 15 let, riziko je stále relativně vysoké, ale o dost nižší, než kdybyste byli starší 15 let, říká Ardavan Khoshnood, docent na univerzitě v Lundu a hlavní autor studie.

Riziko je nejvyšší u těch, kteří se narodili v zahraničí a byli ve Švédsku méně než pět let. Podle studie mají zhruba sedmkrát vyšší riziko než etnický Švéd.

Výzkumníci, kteří zpracovali studii, jsou docent Ardavan Khoshnood a profesoři Kristina Sundquist a Jan Sundquist, všichni z Lund University. Uvedený vědecký článek se jmenuje „Immigrant Background and Rape Conviction: A 21-Year Follow-Up Study in Sweden a je publikován v Journal of Interpersonal Violence, 2025.

Zpráva institutu Mathias Corvinus Collegium (MCC) v Bruselu upozorňuje, že dvě ze tří vražd ve Švédsku jsou spáchány „osobami s přistěhovaleckým původem“, tedy migranty nebo jejich potomky. Trend potvrzuje i publikace „Multikulturalismus v plamenech“ švédského sociologa Görana Adamsona. Informoval o tom deník TO.

