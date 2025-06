Kolovratník (ANO): Vláda brutálně škrtla slevy na jízdném. Vracíme je

Možná si vzpomenete. V roce 2018 jsme jako hnutí ANO zavedli slevy v výši 75 % na jízdné ve veřejné dopravě.

Sleva pomáhala těm, kdo to opravdu potřebují – mladým lidem, kteří dojíždí do školy a seniorům, kterým každý měsíc rostou výdaje. Fungovalo to. Mělo to smysl.

Jenže v roce 2021 přišla tahle vláda a slevy brutálně seškrtala. Bez náhrady, bez rozmyslu. Tvrdili, že šetří. Realita? Lidem se náklady na cestování jednoduše zdvojnásobily.

A tak jsme si řekli dost.

Osm krajů, kde má ANO hejtmany, se spojilo. Připravili jsme jednoduchý model, jak se ke slevám vrátit z krajských rozpočtů. Tam, kde to stát odpískal, my držíme slovo. Vše je připravené, funkční a startujeme právě teď již od 1. července 2025.

Nejde o žádný experiment. Jde o důkaz, že když politici chtějí, dokážou lidem konkrétně pomoct. Ne sliby – činy. A ukazujeme tím i směr do budoucna.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



