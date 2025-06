Rédová Fajmonová (BPP): Ptám se a odpověď nepřichází

Blíží se volby. A démoni vylézají ze skříní. Zase je to tady. Sotva se přiblíží volby, začnou se zázračně otevírat dávno zaprášené složky, vyrábět kauzy na objednávku a křičet titulky, které mají odvrátit pozornost od toho podstatného. A co na nás tentokrát vytáhli?

Čapí hnízdo. Zase. Kolikrát ještě? Už je to unavená, vyčpělá, politicky zneužitá záležitost, kterou vláda oživuje vždycky, když jí začne téct do bot. A teď jí teče pořádně – průzkumy ukazují, že jsou nejhorší vládou v dějinách samostatné republiky. A tak přichází stará známá taktika, odvést pozornost, očernit, zasít strach.Stejně účelově teď „náhodou“ vyplavala i kauza Filipa Turka. Po dvaceti letech se bývalá přítelkyně rozpovídala o údajné nevěře, dokonce o znásilnění a domácím násilí. Dvacet let ticho. A teď, těsně před volbami, si vzpomněla. Opravdu náhoda?

Tak si raději rovnou přiznejme, že jsme v dětství kradli jablka ze zahrad, chodili na kukuřici, házeli mlékem z okna. Aspoň máme klid, než se i z toho stane veřejná kauza.Ale kde jsou opravdové zprávy? Kde je investigace o tom, co se děje s lidmi, kteří po loňských záplavách dodnes žijí v ruinách, zatímco pojišťovny odmítají plnit a stát mlčí? Proč nikdo neukazuje, jak musí zoufalí lidé žádat pomoc od občanů, zatímco vláda posílá miliardy na zbraně a „modernizaci“ cizích zemí?

Kde jsou novináři, když se podnikatel jako pan Barnet z Brantic – oceněný, úspěšný, pracovitý, musí sám bránit proti systému, který ho smetl jak odpad? Kde jsou ti, co mu ještě nedávno třásli rukou? Proč už o něm není slyšet? Nehodí se to do scénáře?

Místo toho čteme trapné hádky Hanychové se Soukupem. A co že jsou oni zač? Proč mají tolik prostoru, když nejsou žádným přínosem pro společnost, jen výkladní skříní zdegenerované showbyznysové kultury?

Proč se neřeší, jak se okrádají senioři?Jak je možné, že si musíme dělat sbírky na nemocné děti, zatímco ministr Válek řeší „rekonstrukci Ukrajiny“? Kdo nám dal právo utrácet peníze daňových poplatníků na úkor těch, kteří celý život pracovali?

Kde jsou média, když Ukrajinci zneužívají naši pomoc a solidaritu? Proč se nemluví o násilí, které páchají, o přepadeních, o drzosti, o tom, jak se nám stát pod rukama mění? Kde jsou novináři, když učitele vyhodí za pravdu, ale Rakušanovi projdou mrtvoly?

Kdy přesně se tohle všechno zlomilo? Kdy přestala být lidskost ctností a stala se přítěží? Kdy jsme se stali společností, kde se za odvahu trestá a za lži odměňuje? Kde se lidé bojí říct pravdu, protože by přišli o práci, o přátele, o budoucnost?

A jak je možné, že v čele této vlády stojí lidé, kteří hlasují proti zájmům vlastní země v Evropském parlamentu? Lidé, kteří považují biologickou realitu za „nenávist“ a kteří tvrdí, že existuje víc než dvě pohlaví? Ne, takoví nemají co dělat v politice.A teď si připlatíme za válku. Navýšení výdajů na zbrojení prošlo jako nůž máslem. Ovce jménem Pavel, Černochová a Lipavský bečely nadšením. Ale suverenita se nedělá poklonkováním. Nedělá se slepou poslušností Bruselu ani Washingtonu. Dělá se postavením se za vlastní lidi.

Za tři měsíce máme šanci. Nebude snadné to všechno napravit. Ale musíme začít. Už kvůli těm, kteří přišli o důstojnost, o domov, o naději. Kvůli dětem, kterým místo kvalitního vzdělání cpeme ideologii. Kvůli seniorům, kteří si nemohou dovolit důstojný život. Kvůli všem, kteří chtějí žít v zemi, kde spravedlnost není sprosté slovo.Tahle vláda nám vzala skoro všechno. Je čas jí to sečíst. A lidem vrátit to, co jim právem patří - respekt, bezpečí, důstojnost a radost ze života.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



