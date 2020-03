Okamura (SPD): Akutní pomoc Řecku ve zvládnutí náporu nelegálních migrantů

reklama

Vážené dámy a pánové, rád bych za SPD navrhl mimořádný bod na pořad této schůze Sněmovny s názvem Akutní pomoc Řecku ve zvládnutí náporu nelegálních migrantů. Uplynulý týden přestala turecká vláda dodržovat dohodu s Evropskou unií z roku 2016, v níž slíbila pomoc zastavit migrační vlnu do Evropské unie výměnou za finanční pomoc. Turecko v současnosti doslova posílá desetitisíce nelegálních islámských migrantů ze svého území do Evropské unie a od uplynulého víkendu probíhají na řeckoturecké hranici boje mezi agresivními migranty a řeckou policií. Migranti křičí islámské Alláh agbar, bůh je velký, útočí kameny a vším možným, co se dá zapálit a vrhnout na řecké policisty. Zároveň, jak je vidět z fotografií, mají tyto "chudáčci uprchlíci" v rukou drahé mobilní telefony. Řecká vláda v této souvislosti vyzvala vlády Evropské unie, aby Řecku urychleně pomohly v ochraně hranic, které jsou zároveň i vnějšími hranicemi EU. Migrantů se u řecké hranice aktuálně shromáždily desetitisíce a v Turecku je jich připraveno k odchodu do Evropy kolem čtyř milionů. Na základě této žádosti řecké vlády jsme již veřejně vyzvali v neděli vládu Andreje Babiše, aby ihned Řecku nabídla pomoc vysláním našich vojáků či policistů a jsem rád, že i po včerejší výzvě jsem před chvílí zaslechl ministra vnitra Hamáčka, že jakási reakce už ze strany vlády je. Řecko zároveň oznámilo, že maximálně zvýší stupeň ostrahy hranic a měsíc nebude přijímat žádosti o azyl od migrantů, kteří legálně překročí řecké hranice. Pokud to bude možné, tak tyto migranty také okamžitě vrátí do zemí původu, což však bude velmi komplikované, až nemožné. To všichni víme. Proto je potřeba všemi silami nekompromisně bránit hranici proti vstupu nelegálních migrantů do Evropy. Řecko nesmí zůstat osamocené v této krizi, která je fakticky otevřeným útokem na hranice Evropské unie. Naše vláda by měla nejen nabídnout maximální pomoc včetně vojenské a policejní, ale naši zástupci v Bruselu by měli konečně ukázat, že zvládnou i užitečnou práci a měli bychom ihned iniciovat pomoc ze strany Evropské unie a k problémům bychom měli iniciovat jednání vedení NATO. Není normální, aby člen Severoatlantické aliance Turecko nerespektoval hranice svého partnera a spojence v alianci a zcela otevřeně narušoval jeho hranice a ohrožoval bezpečnost všech spojenců vyháněním migrantů na území Evropské unie. Jako první by se měla k tomuto problému postavit tato Sněmovna. Proto jménem SPD navrhuji, abychom přijali toto usnesení, pakliže tento bod odsouhlasíte. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby poskytla Řecku pomoc ke zvládnutí aktuální krize způsobené Tureckem a vyzýváme vládu a její zástupce v orgánech EU a NATO, aby iniciovali jednání, která by vedla k zastavení přílivu migrantů z Turecka". A navrhuji, aby tento bod byl jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

