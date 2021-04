Okamura (SPD): Bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit

reklama

SPD se podařilo ve sněmovně prosadit zvýšení podpory pro rodiny a pracující rodiče. Sněmovna schválila návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové na zvýšení přídavků pro pracující rodiny s dětmi téměř o jednu čtvrtinu od července a daňové zvýhodnění na druhé a další dítě o 15 procent. Přídavek na dítě se tak zvyšuje o dalších 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají. Dále rodičům, kteří si aktivně hledají práci a rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání a také rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob anebo o malé děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče. Náš návrh podpoří slušné a pracující rodiče a jejich děti a rodiny. A i díky našim hlasům se podařil přídavek na dítě navýšit o 26 procent a rozšířit okruh jeho příjemců na 3,4násobek životního minima. Díky tomu pomůžeme více pracujícím rodinám s nízkými příjmy. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje pracující rodiče. Rodina na 1. místě!

Lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek! Vláda hnutí ANO a ČSSD minulý týden schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb kvůli pandemii. V oblasti maloobchodu a služeb se ale v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou. SPD dlouhodobě kritizuje plošná vládní opatření, kterými se omezují maloobchod a služby tím, že v nich zakazují přítomnost veřejnosti. Maloobchod a služby by neměly být zakázány, ale pouze omezeny například počtem osob na metr čtvereční. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví (podle pandemického zákona) vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo. A my dlouhodobě tvrdíme, že lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek!

O oprávněnosti či neoprávněnosti čerpání dotací z EU by měly podle SPD rozhodovat české orgány, nikoli EU. Evropská komise minulý týden zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv. Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje dotační systém ze strany EU, který poškozuje klasické tržní podnikatelské prostředí v nerovné mezinárodní konkurenci. Do EU posíláme peníze všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří – vyvolení. Odmítáme, aby hodnocení auditorů EU bylo nadřazené našim zákonům. Ve věci střetu zájmů Andreje Babiše dosud neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí a pouze soudy mohou v rámci ČR závazně vykládat právní předpisy. Takovým výkladem zatím české orgány nedisponují. Pokud ale naše orgány činné v trestním řízení jednoznačně prokážou, že byly nějaké dotace vyplaceny neoprávněně, tak by je měl Agrofert vrátit, aby nehrozilo riziko, že to zaplatí český daňový poplatník.

Hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, kdy nebyly předloženy přímé důkazy. Řešením je dialog, nikoli konfrontace. Za situace, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, však již došlo k rychlému vyhošťování ruských diplomatů a ke stejným krokům přistupuje i ruská strana na základě parity. Přitom vše je pouze v rovině nepřímých důkazů, na základě kterých podle vyjádření šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nelze ani zahájit trestní stíhání ani soudní řízení vůči údajným pachatelům. Principem demokracie a právního státu je presumpce neviny. Každý může být potrestán až po důkazním řízení na základě prokázání viny. Za současnou diplomatickou krizi však může také únik informací z průběhu vyšetřování směrem do novinářské komunity. To je potřeba vyšetřit a přijmout z úrovně vlády taková opatření, aby se to již neopakovalo. Česká diplomacie eskaluje problém vydáváním ultimát směrem k Ruské federaci, která ale nejsou řešením. Řešením je oboustranný dialog. SPD usiluje o dobré ekonomické vztahy se všemi státy a Ruskou federaci nevyjímaje. Pokud bude takto naše diplomacie postupovat dále, tak nakonec bude naše vláda žádat, aby naší zemi v Ruské federaci zastupovala třeba německá ambasáda. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Tato vláda není vládou odborníků a měla by skončit.

Souhlasíme s prezidentem republiky Zemanem, že bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit. V neděli pronesl prezident Miloš Zeman mimořádný projev k situaci okolo prošetřování výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 a k současné diplomatické krizi mezi Českou republikou a Ruskou federací. Prezident zdůraznil, že jsou dvě verze podezření, přičemž jedna je postavena na tom, že k výbuchu došlo na základě neodborné manipulace s výbušným materiálem, a druhá verze je, že se jednalo o zpravodajskou hru ruské rozvědky na našem území, která tento teroristický čin provedla a existuje u ní i tzv. bulharská stopa. Prezident se vyjádřil, že až budou přímé důkazy, které zatím nebyly předloženy, bude ukončeno vyšetřování, a proběhne soudní řízení, tak se k celé věci postaví stylem „padni komu padni". Potvrdil tak stanoviska SPD, kdy jasně říkáme, že důvodné podezření nemůže být povýšeno na pravdu, pokud orgány činné v trestním řízení nemají dostatek přímých důkazů, na základě kterých by bylo možné zahájit trestní stíhání a dostat tento případ k soudu.

