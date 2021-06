Okamura (SPD): Bohužel podle vlády NENÍ „můj dům, můj hrad“

reklama

Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve svém stanovisku odmítají novelu trestního zákoníku z pera SPD, která zakotvuje princip „můj dům – můj hrad“ a která má chránit slušné občany před agresí zločinců a potenciálních vrahů. Jejich námitky jsou ale totálně mylné. Ministerstvo vnitra a další úřady chtějí de facto chránit gaunery, místo toho, aby podpořily snahu hnutí SPD o ochranu slušných lidí. Hnutí SPD bude nadále bránit práva slušných lidí proti gaunerům, které často hájí sluníčkáři svými pseudohumanistickými nesmysly.

Vůbec se nedivíme tomu, že náš návrh odmítá Hamáčkovo ministerstvo vnitra (ČSSD), které místo toho, aby chránilo slušné lidi, tak je chce kriminalizovat za to, že se chtějí bránit před gaunery, islamizací a masovou imigrací.

Podle resortu spravedlnosti předloha od SPD nebere v úvahu předchozí paragraf zákona, jenž má zamezit, aby obrana nebyla dramaticky intenzivnější než útok. Taková reakce už pak podle ministerstva nutnou obranou není, což v očích ministerstva spravedlnosti prý SPD nerespektuje.

Ministerstvo spravedlnosti ale nepochopilo nebo spíš nechce chápat celou věc. Přece slušný občan, který je doma, mnohdy neví, s jakou intenzitou na něj gauner zaútočí. Neví, jestli má u sebe nůž nebo pistoli, je to vycvičený karatista… Slušný občan také může jednat ve strachu o sebe a svou rodinu. A ano, při následném pohledu může jevit, že jednal „nepřiměřeně“ (ale v daném okamžiku ve skutečnosti jednal přiměřeně). Ale ať si to páni úředníci zkusí být doma, v noci, mít vedle roční dítě a spící manželku – a nevíte, jestli Vám to nejdražší, co máte, ten dobytek, co se k Vám vloupal do Vašeho posvátného soukromí, do Vašeho domova, nechce zabít! Ano, říkáme, že pokud se někdo rozhodne, že se Vám vloupá do bytu nebo do domu, musí počítat s tím, že může být zastřelen a zabit! Ta zrůda, která vás chce připravit o vaše sny a vaše děti o jejich dětství tam přece nemá co dělat!

Chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil… Protože to prý bylo podle soudu nepřiměřené... Chráněni zákonem musí být slušní lidé, nikoli gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť!

Konkrétně navrhujeme vložit nově do trestního zákoníku tuto větu: „O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a gauneři se jim často vysmívají.

Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Bráníme slušné lidi – i proti současným elitám a vládě. Podpořte nás, prosím.

