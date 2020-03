Okamura (SPD): Česká televize a rozhlas i nouzovou dobu zneužívají k cenzuře

reklama

Oslovil jsem včera večer premiéra Babiše s mimořádně akutní záležitostí související s vládním programem Antivirus na sociální a ekonomickou podporu lidí postižených nouzovým stavem, ve kterém vláda ve stávající podobě bohužel zcela opomněla paralyzovaný obor cestovního ruchu, který zaměstnává v České republice 250 tisíc lidí. Všechna tato pracovní místa jsou bezprostředně ohrožena a již také někde začalo propouštění. Za stavu uzavření hranic je celý segment cestovního ruchu bezprostředně existenčně ohrožen - příjmy jsou totiž zcela nulové, přesto je nutné vyplácet zaměstnance a platit nájmy, energie a další náklady. Ztráta pracovních míst pro 250 tisíc osob hrozí být vážným sociálním problémem. Situace je mimořádně vážná pro hotely, lázně, cestovní kanceláře a agentury, průvodce, dopravní firmy, výrobce českého skla, suvenýrů, a také pro dodavatele, apod.). Proto jsem pana premiéra požádal o zařazení cestovního ruchu do působnosti programu. Pan premiér mi již včera večer mi již odpověděl, že na základě mého návrhu to bude vláda řešit. Doufám tedy, že se v pondělí dozvíme o nějakém kladném vládním stanovisku.

Vážení přátelé, dnes jsme v situaci, kdy je nutné si vzájemně pomoci. Chtěl bych Vás požádat, pokud nakupujete, dejte přednost menším obchodům našich živnostníků, nebo si objednejte dovážku od místní pizzerie, restaurace nebo cukrárny. Objednejte si potraviny z farmy. Kupte si tam, kde mají naši lidé prodejní okénka. Dejte své peníze našim živnostníkům a ne nadnárodním řetězcům. Podpořte tak udržení pracovních míst pro naše občany. Podpořme tak naše malé podniky. Jsou to naši lidé a sousedé. A samozřejmě, jak skončí mimořádná opatření, tak hurá na točené pivko a dršťkovou.

Teď si neodpustím velkou výtku vůči České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo). I současnou nouzovou dobu zneužívají k cenzuře, takže je SPD de facto vymazáno z obrazovky a nemůžeme naše konstruktivní návrhy na ekonomickou a sociální pomoc občanům komunikovat. Je to hnus, že i v době, kdy je potřeba diskutovat každé dobré řešení a každý den je pro občany existenčně důležitý, tak České televize a Český rozhlas jako obvykle manipulují vysílání. Naposledy tento týden Česká televize opět odmítla moji účast v zítřejších Otázkách Václava Moravce, přestože si 540 tisíc voličů SPD platí koncesionářské poplatky. A již 6 let (!!) mě ČT do tohoto pořadu nepozvala, aby nebyly slyšet moje názory. Přestože předsedové jiných stran, tedy nejviditelnější tváře, v pořadu běžně vystupují. Nakonec půjde zítra do vysílání Radim Fiala. Zrušení koncesionářských poplatků je zcela na místě – a i by se v současné době, kdy mají občané propad příjmů, velice hodilo. Každý teď musí přece šetřit. Znovu to ve Sněmovně při debatě o navýšení deficitu rozpočtu navrhneme. Musíme nechat lidem více peněz v kapsách.

Mimochodem, přestože nás ČT a Čro cenzuruje, jak se dá, tak řadu návrhů SPD, které jsme předložili vládě, jako například odpuštění platby záloh za zaměstnance či odklad hypoték již vláda projednává. A to je dobře. Musíme táhnout za jeden provaz s cílem zajistit podporu našim občanům. Finální rozhodnutí je však v kompetenci vlády.

Všichni dospělí dnes asi přemýšlí, kde vzít peníze, které nám po současné krizi budou chybět. Ti slušní přemýšlí, kde vzít a nekrást. První, co mně osobně napadá, je nekrást. Stát si nechal v posledních letech ukrást stamiliardy korun a o desítky miliard nechal okrást občany i firmy, díky nevymahatelné spravedlnosti v rámci naší nikomu neodpovědné justiční a exekuční mafie. Pokud škody po koronaviru napočítáme minimálně na desítky miliard, pak za škody z války s úroky za 80 let nám Německo dluží 15 tisíc miliard korun. Vláda ale stále reparace odmítá vymáhat, ačkoli sami Němci dluh nikdy, přátelé skutečně nikdy nezpochybnili. Nezpochybnila je ani česká vláda. Ale argumentuje tím, že nechce prý narušovat dobré vztahy s Německem, takže o reparace žádat nehodlá. A jediní, kdo dluh zpochybňují, jsou sluníčkářští politici demobloku a novináři.

To samé platí o zlodějích a podvodnících, kteří ve velkém ruku v ruce s politiky vládních stran okrádali či podváděli stát. Mám na mysli privatizace či podvody při čerpání dotací. Zářný příklad je pan Zdeněk Bakala, který vlastní časopis Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a platí DVTV. Ve spolupráci s ČSSD privatizoval OKD, vytahal z nich miliardy, a pak vytunelované OKD nechal napospas. Jelikož nedošlo k dodržení smlouvy o prodeji OKD, tak první, co normálního člověka napadne, je podat návrh na zrušení smlouvy a žádat majetek zpět plus náhrady ušlé škody. Kdo si myslí, že tohle některou českou vládu někdy napadlo nebo, že by to dokonce udělala, je na smutném omylu.

Takže naložit živnostníkovi nebo řadovému občanovi drakonické penále za daně nebo pojistky vláda umí, ale vymáhat po miliardářích zpět ukradený státní majetek nikdo nechce. Co je to za vládu? Ale budu pořád v tomto ještě malý optimista a věřím, že současná nouze donutí naše vládnoucí politiky, aby začali zvažovat, zda škody mají zase platit nevinní občané nebo vezmeme peníze těm, kteří je státu a nám všem ukradli.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás závěrem ubezpečil, že hnutí SPD podpoří konstruktivně a aktivně ve Sněmovně taková opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany. Musíme všichni držet spolu a podporovat se, abychom společně v naší republice pandemii koronaviru co nejrychleji a co nejlépe zvládli. Není čas ani prostor na žádné politikaření. Buďme k sobě prosím ohleduplní, mějme optimizmus a jsem přesvědčen, že současnou krizi společně zvládneme.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

