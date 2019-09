Okamura (SPD): Chlapec, který sám sebe považuje za dívku, smí chodit na dámské toalety

To je fakt šílené, k čemu vede zvrácená genderová ideologie. Jak informoval nedělník The Sunday Times, nové směrnice týkající se transgenderových žáků pro základní a střední školy v Anglii a Walesu říkají, že školy mají podle komise být povinny vycházet vstříc lidem, kteří se genderově identifikují jinak. Takže chlapec, který sám sebe považuje za dívku, smí chodit na dámské toalety. Tedy když si chlapec zrovna usmyslí, že je "dívka", může chodit na dívčí záchody… To je přece padlé na hlavu a proti přírodě, nemyslíte?

Uvolnění pravidel pro využívání záchodů a šaten vychází vstříc nejen těm, kteří splňují zákonnou definici „genderového přiřazení“, ale i dětem, které svou genderovou identitu „stále hledají“, píše se v dokumentu. Týká se to žáků všech věkových skupin, navíc ať již podstoupili lékařský zákrok či nikoli. Práva transsexuálů mají být podle komise chráněna i v tělovýchově.

Příště se to bude týkat třeba i sprch. Dokážu si představit, že se puberťák rozhodne, že bude „dočasně“ dívkou a bude chodit s holkama po tělocviku do sprchy… Nebo je bude chodit obtěžovat na záchod. Už jsou známy případy, že muž-zločinec, který sám sebe genderově identifkoval jako ženu, byl poslán do ženské věznice, kde jako liška puštěná do kurníku vesele znásilňoval ženy… Známe případy, kdy mužští sportovci sami sebe identifikují jako ženy a pak v kategorii žen samozřejmě vítězí, protože muži jsou od přírody zdatnější…

Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte?

Není to tedy jen nějaká nevinná recese. Propagátoři gender ideologie ji často halí do líbivých frází o prosazování rovnosti a boji proti násilí na ženách. Tato teorie, která vychází z neomarxismu, tvrdí, že pohlaví je konstrukt, nikoli biologická danost, a že pohlaví je libovolně měnitelné. Nese to pak důsledky pro celou společnost. Uvedeme si několik příkladů....

Například v Británii existuje „rodina“, kde Louise (táta, z něhož bude máma) a Nikki (máma, ze které bude táta) Dravenovi mají syna, jehož pojmenovali Star Cloud. „Přestože je to chlapec, rodiče si nepřejí nálepkovat ho pohlavní příslušností a raději se o něm vyjadřují jako o osobnosti, která si v budoucnu sama vybere, zda se cítí jako muž, nebo žena“ a své dítě chtějí vychovávat jako neutrální osobnost, tedy ani jako dívku, ani chlapce. Tedy přesně dle trendu, kdy si člověk může své pohlaví libovolně měnit.

Britská vláda pokročila v genderovém blouznění tak daleko, že osmdesát státních škol, z toho polovina základních, zavádí „genderově neutrální“ školní uniformy. Kluci budou moci chodit v sukýnkách a holky v kalhotách. A týká se to dokonce i velmi malých dětí. V Anglii se totiž chodí do základní školy od pěti let.

Britský deník Telegraph informuje o tom, že v britských školách probíhá nová kampaň, v níž se tvrdí, že všechna pohlaví můžou mít své dny. Menstruační výrobky nebudou jen na dívčích toaletách, ale na všech. Též vyšla příručka, že by pro děti měly být zavedeny univerzální uniformy bez ohledu na pohlaví.

Další ukázka zrůdnosti genderu v praxi je, že v Německu jsou sledovány rodiny a děti, pokud například holčička nosí jen sukně, má upletené copánky a rodiče ji vedou k tomu, aby pomáhala v domácnosti a věnovala se ručním pracím. A když mají chlapci na svůj věk nápadně hodně svalů, může to údajně naznačovat, že jsou vystaveni fyzickému drilu charakteristickému pro rodiny s pravicově radikálním zaměřením…

Hnutí SPD jasně hájí normální svět pro normální lidi, tradiční hodnoty a svobodu slova a svobodu mít svůj názor proti takovýmto sluníčkářským nesmyslům a proti nové totalitě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

