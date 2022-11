Okamura (SPD): Cílem je ovládnout Českou televizi ve svůj vlastní osobní prospěch

reklama

Vážené dámy a pánové, vládní novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu má jediný cíl. Vládní koalice Petra Fialy chce politicky ovládnout veřejnoprávní média a zneužít tak koncesionářské poplatky všech občanů ve svůj politický prospěch. Jedná se o nástup nové totality v podání Fialovy vlády, ve které je většina vládních stran více či méně zapojená do organizovaného zločinu v hnutí STAN. Teď nově se týká minimálně dvou vládních stran také organizovaný zločin v Brně, konkrétně ODS a KDU-ČSL, co se týče kupčení s byty.

Vláda chce popřít princip volby radních České televize a jako bonus posílit roli Senátu, který drtivá většina občanů naší země považuje za zbytečný. Proto jsou pro nezájem občanů senátoři voleni pouze pár tisíci hlasy. To, že návrh zákona na ovládnutí České televize a Českého rozhlasu současnou vládní garniturou podal senátor za STAN, tedy senátor zvolený za mafiánský projekt, dává tušit, že tu jde skutečně o něco proti zájmům veřejnosti. Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 83% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 9% hlasovalo: 6814 lidí

Co nabudilo vládní politiky měnit zákon o volbě radních České televize? Situace kolem Rady České televize se vyhrotila loni na jaře, kdy poslanci v tajné volbě zvolili údajně kontroverzní kandidáty, kteří byli kontroverzní pouze tím, že nemají názory jako současná vládní pětikoalice. A tito noví radní začali kontrolovat hospodaření České televize a její vyváženost, což se nelíbí stranám Fialovy vlády a na ně napojeným byznysmenům a aktivistům.

Abychom si porozuměli. Zákon o České televizi zcela jasně deklaruje, že v Radě České televize mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Aby byla Česká televize jednou v budoucnu objektivní, je třeba udělat maximum pro to, aby její kontrolní orgán zastupoval nikoliv jeden, ale skutečně ty hlavní názorové proudy.

V tuto chvíli je Česká televize v mnoha ohledech hlásnou troubou jedné jediné probruselské ideologie. A jakkoli se vám to, vážení kolegové, dnes třeba líbí, tak v budoucnu se to může změnit a už se vám to líbit nebude. Proto bychom se měli snažit jednostrannost televize nikoliv posilovat, ale oslabovat a demokratizovat televizi tak, aby byla v souladu se zákonem zajištěna názorová vyváženost.

Problémem je také to, že současná Rada České televize nemá fakticky žádné analytické oddělení, nemá peníze ani lidi na to, aby fakticky v praxi mohla kontrolovat všechny problémy při naplňování zákona o České televizi. Její zprávy ve skutečnosti často připravuje vedení České televize, což je absurdní, kdy kontrolovaný hodnotí sám sebe. Chápu, že vám ve vládě, že vám ve vládě Petra Fialy z ODS to vyhovuje, vyhovuje to i ministrovi kultury panu Baxovi z ODS. To znamená potlačování oponentních názorů, dehonestace politických protivníků, jejich mediální likvidace, což je jasný znak totality. A mimochodem přesně takovéto věci dělali třeba fašisti. Chápu, že vám ve vládě Petra Fialy z ODS to vyhovuje, ale prostě potlačování oponentních názorů - to prostě není demokracie.

Všichni, kdo tu jsme déle, víme, jak se členové rad tady ve Sněmovně ve skutečnosti volí, a jsou to různé rady. Navzdory tomu, že mají být apolitičtí, jsou voleni po dohodě vládních stran. To už by pak bylo ale čistší a transparentnější, aby strany nenastrkovaly do Rady svoje, v uvozovkách utajené agenty a navrhovali by přímo svého kandidáta, tak jak je tomu v případě volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, RRTV. Tím bychom skutečně a transparentně dostali do rady České televize a Českého rozhlasu zástupce hlavních názorových proudů v naší republice, které bezesporu reprezentují volby do Poslanecké sněmovny.

Za zcela zásadní a zásadnější než členové rady samozřejmě považuji fakt, že v současné době nikdo nemá možnost účinně vymáhat objektivitu a vyváženost České televize. Ta neexistuje a potvrzují to i mnohé analýzy, včetně některých analýz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Když současná Rada České televize letos požadovala po vedení České televize přehled počtu pozvání Tomia Okamury do pořadu Otázky Václava Moravce, kam jsem nebyl pozván již osm let, tak tyto informace odmítla Česká televize Radě poskytnout, protože by se potvrdilo, že mě podvodně ani jednou za osm let nepozvali, protože se Česká televize snaží cenzurovat moje názory. Není to ze strany vedení České televize nic jiného než zneužívání koncesionářských poplatků voličů SPD na propagaci názorů předsedů jiných politických stran, které vedení České televize preferuje. To je něco, co se musí změnit. A tady přesně vidíme, kdo se chová demokraticky a kdo má fašizující tendence.

Pětikoalice Petra Fialy k tomu mlčí, protože jí to vyhovuje, že jsou zneužívány poplatky České televize a vyhovuje jí, když názorový oponent není v hlavním diskusním pořadu České televize. K tomu mlčí. To jí vyhovuje. To vyhovuje tomu totalitnímu smýšlení, ale místo, aby se také ozvali a řekli, to je špatně. Na základě toho, že všichni platí koncesionářské poplatky, tak by měli být zváni poměrným způsobem vyváženě všichni předsedové parlamentních stran nebo i třeba dalších, to já nevím, ale rozhodně těch parlamentních určitě, protože tady ta legitimita je daná. Ale k tomu ministr kultury Martin Baxa mlčí, protože samozřejmě ta situace mu vyhovuje, vyhovuje i ODS. Tyhle ty totalitní manýry, to znamená umlčet názorové oponenty, zneužívání koncesionářských poplatků. A jenom bych pro diváky zdůraznil, proč tady mluvím o ministru kultury Martinu Baxovi, protože pod něj spadá ten zákon o České televizi. On to připravil. On navrhuje tento totalitní zákon, on navrhuje to zneužití koncesionářských poplatků, on navrhuje politické ovládnutí České televize a on mlčí k tomu, když Česká televize nevysílá vyváženě. Samozřejmě s takovou tou marnou představou, že snad mu půjde Česká republika na ruku, ale já si myslím, že to v té České televizi to funguje trošku jinak. V okamžiku, kdy se znelíbíte, pane ministře, tak si vás vezmou na paškál také. Důležité ale je se hnedka zkraje názorově nezaprodat. To znamená, chci říci, že to je to, proč tady mluvím o panu ministrovi, protože v okamžiku, že předseda parlamentní strany, kterou volí přes půl milionu voličů, není osm let pozván Václavem Moravcem a Českou televizí do hlavního diskusního pořadu a nikoho to nezaráží, tak vidíme, jakým nedemokratickým směrem vaše vláda, vláda Petra Fialy, směřuje.

58 % občanů nevěří České televizi, přitom si ji musí povinně platit. Vyplývá to z nedávno zveřejněného průzkumu důvěry občanů v instituce, který provedla agentura STEM. Z průzkumu dále vyplývá, že České televizi určitě věří pouze 9 % občanů. Zde je to také moment, u kterého je potřeba se pozastavit, protože já osobně za sebe říkám, že mám rád Českou televizi. Já jsem tam vyrostl mnohá léta na mnoha pořadech, přestupem do politiky, chodil jsem tam vždycky rád, a to jsem... ostatně mě překvapilo tedy trošku s úsměvem, když Česká televize v prosinci loňského roku v jakémsi pořadu vánočním zrekapitulovala moje první vystoupení v přímém přenosu v České televizi. Bylo to, byla to takzvaná jednadvacítka, předchůdce Událostí, komentářů a bylo to v únoru roku 1995. To znamená před 27 lety zpět. Před 27 lety jsem poprvé vystoupil v přímém přenosu v České televizi. Bylo mi 23 let. To znamená, skutečně je to instituce, s kterou je můj život dlouhodobě částečně spojen a prožil jsem v těch pořadech, dá se říci, i polovinu svého života.

Ale o to víc mě mrzí, že po vstupu do politiky se ukázalo, že ty zpravodajské pořady někteří aktivisté, kteří tam jsou, tak vlastně nepostupují vyváženě a dochází tam ke zneužívání některých pořadů. Neříkám všech, je tam řada slušných redaktorů, je tam řada pracovníků, kteří... naopak je to štve a pálí ta situace, rozčilují je ti aktivističtí redaktoři, kvůli kterým jsou dneska propouštěni, protože se politická scéna samozřejmě zasekla a nechce zvyšovat koncesionářské poplatky, protože právě několik aktivistů zneužívá ty pořady pro své osobní ego a pro své osobní politické přesvědčení. Mám na mysli pana Volnera, paní Fridrichovou, pana Moravce. Kvůli těmto třem lidem jsou vlastně propouštěni teď zaměstnanci České televize, že Česká televize prý nemá peníze. Tak ona těch peněz má dost, že jo, ten rozpočet je, tuším, kolem sedmi miliard, ale samozřejmě jedná se o to, jak a jakým způsobem se pak ty peníze také využívají.

To znamená, tady jde o to, že dneska 58 % občanů podle průzkumu agentury STEM nevěří České televizi, kterou si musí povinně platit. A já bych čekal, ale pravda, protože pana ministra Baxu znám, ještě když nebyl ministrem, tak od vás to bohužel nečekám, že vy jste velice osobní a velice útočný a opakovaně jste lhal v České televizi, že například SPD bylo součástí minulé vládní koalice, takže tyhlety vaše lži, které jsem viděl v přímém přenosu, jak může prolhaný ministr vlastně být ministrem. Přitom všichni víme, že jsme součástí žádné koalice nebyli. My jsme byli opoziční stranou jako vy v minulém volebním období. A vy jste, pane ministře, Baxo, opakovaně lhal v pořadu České televize, viděl jsem to na vlastní oči, kdy jste v pořadu, kde vaším protivníkem byl náš místopředseda klubu Radek Rozvoral, tak vy jako ministr kultury vlády jste zalhal. Lhal jste, přímo cituju, lhal jste a říkal jste v pořadu, viděl jsem to na vlastní oči. Nevěřil jste svým očím, protože vy jste až byl takový lhář, to jsem nečekal, když jste řekl, že SPD bylo součástí minulé vládní koalice. My jsme v žádné koalici nebyli. My jsme ani jednou nehlasovali pro důvěru minulé vlády. My jsme ani jednou nehlasovali pro rozpočet minulé vlády stejně jako ODS. Jediné, tuším, zásadního, co jsme společně s vládní koalicí, respektive s hnutím ANO prohlasovali, a společně s ODS ovšem, to byla hlasování, kde hlasovalo spolu ANO, ODS a SPD, tak bylo zrušení superhrubé mzdy. Takže, jestli i vy jste z toho důvodu ve vládní koalici byli, no tak to je zvláštní rétorika.

Jestli i váš současný premiér a tehdejší místopředseda Sněmovny Petr Fiala, který byl zvolen hlasy hnutí ANO jako místopředseda Sněmovny, který byl tím pádem součástí vládní koalice, tak buď tedy to říkejte celé, nebo - prosím vás - nelžete, tím jste ztratil opravdu úplnou moji důvěru. Třeba si to někdy vysvětlíme, jestli budete mít zájem, ale takovouhle flagrantní lež přece říkat nemůžete, já chápu polopravdu. Já jsem v politice zvyklý na všechno, ale lhát v přímém přenosu, a dokonce dvakrát jste takhle zalhal, já se na to pamatuji, tak to jste mě zklamal hned v úvodu. Takže to nebylo správně.

Proč o tom hovořím, že 58 % občanů nevěří České televizi a teď ten váš úkol, pane ministře Baxo, pane ministře kultury z ODS, by přece měl být zvýšit důvěru v Českou televizi. Proto jsem také hovořil o tom, že já proti České televizi osobně vůbec nic nemám. Naopak je tady třeba, jsou tady redaktoři zpravodajství České televize, kteří podle mého názoru jsou profesionálové. Nebudu je jmenovat, abych jim nedal ještě polibek smrti, když někoho pochválí Okamura, ale prostě jsem přesvědčen, že se snaží dělat práci vyváženě, že je to prostě v souladu se zákonem a rozhodně to nelze paušalizovat, že by snad byla celá Česká televize špatná. To rozhodně ne. A právě proto říkám, to je hovořím i o té své historii s Českou televizí s institucí jako takovou. Proti ní samozřejmě vůbec nic nemám, ani proti Českému rozhlasu, kde jsem strávil před vstupem do politiky stovky hodin, doslova stovky hodin v různých pořadech v součtu. Takže, a tu atmosféru jsem tam měl taky vždycky rád, ovšem po vstupu do politiky se ukázalo, že jsou tam také lidé, kteří aktivisticky zneužívají svého postavení a preferují ty názorové proudy, se kterými oni souhlasí, místo aby respektovali to, že koncesionářské poplatky platí voliči všech politických stran.

Chtěl jsem říci, že by bylo dobré, pane ministře, kdybyste se zaměřil na to, aby se zvyšovala důvěra, a vy máte v gesci veřejnoprávní média, ministr kultury pan Baxa. Aby se zvýšila důvěra občanů ve veřejnoprávní média. Myslím, že by se to líbilo i těm pracovníkům i tomu vedení těch veřejnoprávních médií, kdyby na ně půlka lidí nenadávala, nebo dokonce přes polovinu lidí jim nevěří, ale abychom společně tu důvěru se snažili zvyšovat. To je přínos, který bych já chtěl prosadit, zvýšit důvěru ve veřejnoprávní média tak, aby se všichni v těch pořadech našli a aby tam viděli i ty své názorové proudy a probíhala věcná diskuse.

No ale ten váš návrh zákona, který tady předkládá vládní koalice Petra Fialy, ten jde, myslím, opačným směrem. Já to ještě podrobněji pochopitelně rozeberu, vy jdete přesně tím směrem jak zabetonovat Českou televizi a Český rozhlas tím směrem, aby vysílaly pouze provládní pořady, aby vysílaly v podstatě provládní názory, aby docházelo k šikaně názorových oponentů, případně k cenzuře a umlčování. Ostatně o pořadu Václava Moravce jsem už mluvil. V podstatě, abyste si to zabetonovali. Jak to přesně dělali v totalitě, zažili jsme totalitní režim do roku 1989, jenom z knížek znám co dělal Goebbels po nástupu Hitlera, to je přesně ten váš způsob, způsob toho, co tady podsouvá a navrhuje vládní pětikoalice.

Takže když to řeknu jednoduše, aby to každý pochopil, tak vy navrhujete, aby už nevolili ty radní České televize, těch 15 radních, aby už je nevolila pouze Poslanecká sněmovna, která má 60% účast občanů u voleb, když se volí do Poslanecké sněmovny, to znamená má nejvyšší legitimitu, zastupuje zdaleka nejvíce občanů a zastupuje v podstatě ty všechny hlavní názorové proudy, vy už nechcete, aby to bylo voleno takto demokraticky a aby se otisklo do té rady pokud možno to rozložení Poslanecké sněmovny podle toho, jak občané určí ve volbách - to je důležité zdůraznit. Ale vy chcete, aby třetinu radních volil Senát, kde vy máte většinu, protože občané nemají o volby do Senátu zájem a často ta účast ve druhém kole je cca 10%. Takže občané nepovažují Senát za tak legitimní jako Poslaneckou sněmovnu.

A protože tady v Poslanecké sněmovně se vám v letošním roce, když probíhala dovolba členů Rady České televize, nedařilo si tam dovolit vaše radní, protože jste se ve vládní koalici nedokázali dohodnout na konkrétních jménech. Proto jste tady museli dokonce po vzoru Severní Koreje udělat veřejné hlasování, což je absolutně nedemokratická záležitost v Poslanecké sněmovně. Kdy vy jste u volby rad, to tady nikdy nebylo, protože když to bylo tajné hlasování, tak jste měli ve svých řadách neposlušné poslance, resp. demokraticky smýšlející poslance, kteří hlasovali podle svého svědomí a vědomí, takže vy jste si tady prohlasovali - a všichni se na to pamatujeme v letošním roce - veřejnou volbu. Aby vlastně mohlo vedení stran vládní pětikoalice veřejně zkontrolovat, zda-li všichni vaši poslanci poslušně hlasovali či nikoliv. Protože jste tam navrhovali tak kontroverzní jména, že i poslanci vládní pětikoalice s tím nemohli být ztotožněni. Takže jste udělali přesně tu severokorejskou volbu, tu totalitní volbu, aby ten, kdo by náhodou nehlasoval na základě diktátu vedení stran naší vládní pětikoalice, tak aby mohl být ihned perzekvován, aby se bál hlasovat podle svého svědomí.

To už také naznačilo způsoby uvažování vládní pětikoalice. Ale teď vlastně, po této zkušenosti, kdy vy jste měli v plánu už letos ovládnout Českou televizi, a začalo to skřípat, protože máte ve svých řadách některé demokraticky uvažující poslance, evidentně se ovšem ocitli v menšině, tak vlastně vy pro jistotu chcete přehodit část té volby do Senátu, kde máte v tuto chvíli jasnou většinu, abyste si pojistili ty radní, kteří vám půjdou na ruku a kteří budou potom hlídat v České televizi, budou dozírat na Českou televizi, ti radní České televize, tak jak to chcete vy, aby se tam opravdu vysílalo jenom to, co je ta vládní linie a naopak, aby tam mlčeli k tomu, když někteří aktivističtí redaktoři, jako např. Marek Wollner nebo Nora Fridrichová či Václav Moravec, budou vlastně buď cenzurovat a nebo budou perzekvovat pro vás nepohodlnou opozici. To znamená konkrétně je to SPD, potažmo i např. hnutí ANO, jsme tady dvě opoziční strany. Ať vidíte, že jsme féroví, že samozřejmě mluvím i o další straně, které se to podle mého názoru také týká. Upřímně řečeno, takže to je ta pointa, proč vy to tady navrhujete, nemá to s demokracií vůbec nic společného.

Mne se před chvílí redaktorka jednoho významného média ptala, proč jsme proti tomu, aby to bylo v Senátu, když také třeba v Senátu SPD někdy bude mít většinu apod. A já jsem jí na to odpověděl, právě proto, i kdyby tomu tak někdy bylo, my nejsme strana, která bude ohýbat zákony podle toho, kdo má zrovna většinu a kdo ne. To je přesně ta totalita, to jsou přesně ty totalitní vládní manýry. My nemáme v SPD zapotřebí, my nemáme ty pocity, že chceme ohnout zákony podle svého, abychom politicky ovládali veřejnoprávní média. U nás tyto pocity prostě nejsou. My tyto choutky nemáme. Tyto choutky má vládní pětikoalice. Proto jsme si vysvětlili na tiskové konferenci, že tento dotaz se v podstatě ani netýká situace v SPD. My chceme demokracii, my chceme svobodu. A právě největší legrací je, když o svobodě mluví, což se ta vládní pětikoalice Petra Fialy pořád zaštiťuje svobodou a demokracií, ale jste to právě vy, kteří se nejvíce svobody a demokracie bojíte.

Samozřejmě narážím např. na to, jak vytrvale odmítáte zákon o referendu. To je samozřejmě úplně, řekl bych, signifikantní moment chování vládní pětikoalice.

Pojďme se vrátit k tomu, proč lidé nevěří České televizi. Já bych si přál, a znovu to zdůrazňuji, aby věřili občané České televizi. Chci, aby tomu tak bylo. Ale jsem bytostně přesvědčen, že právě ten váš návrh k tomu nesměřuje. Já si myslím, že směřuje právě k tomu, aby se snižovala ta důvěra v Českou televizi a to si ty stovky jejich pracovníků, resp. tisíce pracovníků v České televizi podle mne nezaslouží.

Podle mě si zaslouží to, že většina z nich dělá určitě dobrou práci. Já tam znám spoustu lidí, které znám ještě přestupem do politiky, ať jsou to kameramani, ať jsou to ale i někteří redaktoři, ale o tom se nesmí hovořit, protože oni se bojí, abyste náhodou tohleto neřekli, protože už by jim hrozila šikana. Už mají strach z toho, že kdyby řekli, že se znají s Okamurou, dokonce si tykáme z té doby ještě, my jsme se navštěvovali doma třeba, a kdyby to řekli, tak se bojí právě šikany té vládní pětikoalice, bojí se šikany vlastně dneska. A takovýmhle způsobem jsme to dopracovali od roku 1989, že se lidé bojí v zaměstnání hovořit dokonce i o svých přátelích, aby nebyli perzekvováni právě od lidí, jako jsou představitelé vládní pětikoalice. A to si myslím, že je opravdu děsivá věc. To je děsivá věc. To je děsivé.

Znovu opakuju, jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina pracovníků České televize jsou slušní lidé, kteří by rádi dělali v klidu svoji práci a rádi by pracovali v plně respektované instituci. Ale jak říkám, ten váš návrh prostě k tomu nesměřuje. Ten směřuje k pravému opaku. A také už to, jak ten váš návrh rozděluje společnost, to přesně o tom svědčí. Vy rozdělujete společnost. Vy za každou cenu rozdělujete společnost. Vy za každou cenu poštváváte jedny proti druhým, místo abyste ten zákon nechali tak, jak je, protože je to funkční zákon, se kterým nejsou problémy. Jediný, kdo měl se současným zákonem o České televizi problémy, jste byli letos vy sami, o tom jsem hovořil, kdy vaši poslanci nechtěli poslušně hlasovat pro vámi nakázané kandidáty. Ale jinak s tím zákonem přece není žádný problém. A rozhodně v situaci, kdy tady miliony občanů České republiky uvrhla vaše vláda - vláda Petra Fialy - do chudoby, uvrhli jste miliony občanů do situace, že nemají peníze, že se dostávají opravdu do obrovských ekonomických problémů... a tisíce firem má problémy, hrozí propouštění, někteří už začali propouštět - tak prioritou pro vládu Petra Fialy není pomoc českým občanům a firmám. U tohoto momentu se chci taky následně zastavit. Není. Pro vás není prostě prioritou pomoc občanům a českým firmám a českým občanům, ale pro vás je prioritou ovládnutí České televize, abyste získali do rukou veřejnoprávní média, tak jak to dělali ti největší totalitáři, největší diktátoři, tak o to se teď vy snažíte. Takže místo abyste řešili pomoc občanům, tak řešíte své vlastní ukotvení u politických koryt i za cenu zneužívání veřejnoprávních médií, která jsou placena všemi občany České republiky, respektive koncesionáři.

Samozřejmě ty vaše priority, když už máme listopad, tak ono to není jenom to ovládnutí České televize. Když se ohlédneme v letošním roce, tak vy jste tady měli v podstatě čtyři priority v tomto roce po volbách. Čtyři priority, které média jasně zaznamenala a zaznamenali občané. A všichni si na to pamatují, které čtyři priority jsou priority vlády Petra Fialy z letošního roku tady v Poslanecké sněmovně.

Za prvé Ukrajina na prvním místě, nikoliv český občan na prvním místě, ale Ukrajina na prvním místě, to je vaše priorita. Osm ministrů vlády Petra Fialy se včera přesunulo do Kyjeva v plné sestavě, v podstatě polovina vlády, vláda jednala v Kyjevě, místo abyste usilovně pracovali na pomoci českým občanům s drahými energiemi, tak jste tam jednali o miliardách na obnovu Ukrajiny. A jednali jste tam také o dalších migrantech z Ukrajiny.

Prioritou číslo dvě, která tady zarezonovala ve Sněmovně, a jenom připomenu, protože to je ta první, se kterou jste přišli do Poslanecké sněmovny, tak byl pandemický zákon. To znamená, přestože tady žádná pandemie není, a jak jsem upozorňoval, ani tady není a už máme podzim, máme listopad, přesně došlo na moje slova, tak vy jste v podstatě v té vaší snaze ovládat protiústavně - podle mého názoru protiústavně - ovládat životy lidí v rozporu s ústavou a omezit základní lidská práva a svobody lidí, tak vy jste si tady natvrdo prosadili pandemický zákon, který samozřejmě SPD obstruovalo a snažili jsme se mu tady ze všech sil bránit, ale je nás jen 20 z 200, tak jsme se tomu samozřejmě snažili bránit všemi politickými prostředky v souladu se zákonem, tak pro vás byl prioritou pandemický zákon. To byl pan ministr Válek z TOP 09, který se ukázal, říkal, že na podzim přijde nějaká pandemie, ona ale nepřišla. A kdyby přišla, máme k tomu tady jiné zákony, které jsou použitelné. Není potřeba mít tady pandemický zákon. To byla vaše druhá priorita, to znamená opět nic pro občany, nic, co by zlepšilo životní úroveň občanů.

Třetí věc, se kterou jste přišli, tak byla korespondenční volba, kdy jako prioritu jste vyhlásili v polovině roku, respektive na jaře po tom pandemickém zákonu, že vaší prioritou je zavést korespondenční volbu. Opět nic, co by zlepšilo životní úroveň českých občanů. Ani halíř pro české občany navíc. A teď jsme se tady dohadovali o korespondenční volbě, kterou SPD odmítá, protože může způsobit manipulace a podvody. A já jsem říkal, řešte, prosím vás, pomoc občanům se zdražováním. Bude pozdě. A vy jste žádné řešení nepřinesli. Vykašlali jste se úplně na české občany a na české firmy a prioritou po pandemickém zákonu a souběžnou prioritou s tou Ukrajinou pro vás byla korespondenční volba. To se vám nakonec prosadit nepodařilo kvůli obstrukcím opozice. A já se k nim hlásím, protože já nechci korespondenční volbu ani pandemický zákon. Takže se vám to nepodařilo prosadit pro prezidentskou volbu. Samozřejmě nemám iluze o tom, že to teď budete zkoušet na volbu do Poslanecké sněmovny pro další volby, protože vám klesají preference, takže potřebujete změnit také volební zákon, nejenom zákon o České televizi. Ten si chcete ohnout teď, proto tady dneska jsme, proto jste svolali mimořádnou schůzi. Kvůli tomu jste dokonce svolali mimořádnou schůzi. Já bych očekával, že mimořádná schůze bude svolána, to už jsme se tady jako SPD snažili opakovaně, na pomoc občanům a firmám, že budete svolávat mimořádnou schůzi se zdražováním. Ne, to vás nezajímá. To vás nezajímá! Vás zajímá pouze co nejvíc ovládnout, co jde, veřejnoprávní média, zneužít tak koncesionářské poplatky všech občanů. Vás zajímá prostě korespondenční volba, abyste se mohli různými případnými techtle mechtle prostě udržet u korýtek, protože u občanů v České republice už tu důvěru ztrácíte. Možná ji zase nabydete, do voleb jsou tři roky, to nevíme. Samozřejmě to tady říkám pokaždé, že je to jednou nahoře, jednou dole. A nikdy jsem se nevysmíval nikomu, to chci zdůraznit, kdo měl preference dole, protože já už jsem sám byl na 1,5 % v předminulém volební období, takže jsem si to sám zažil a vím, jak ta situace je nepříjemná. A nechtěl bych to zažívat znovu. Jenom to konstatuji, že jednou dole, jednou nahoře. A uvidíme.

A teď ještě vlastně tu čtvrtou prioritu, to máte to ovládnutí České televize.

A zapomněl jsem ještě na jednu vaši prioritu. Ta je vlastně aktuální teď úplně v tomto okamžiku, a to je, že jste se rozhodli, že si zvýšíte platy politiků. Ano, to je také priorita vládní pětikoalice Petra Fialy. Zatímco tady leží návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období, tak vy jste řekli, že to nechcete, a budou se zvyšovat platy politiků, protože tady máte většinu ve Sněmovně.

Takže to jsou prostě priority vládní pětikoalice za první rok vládnutí.

Zatímco naše priority SPD jsou pomoc lidem se zdražováním. Další prioritou je nezatahovat Českou republiku do války. Jak tady říkal premiér Petr Fiala na jaře, nám oznámil premiér Petr Fiala, že Česká republika je ve válce. Ať nelže, ať nelže, protože Česká republika není ve válce, ať nás netahá do války, ať nás nestraší, ať přestane strašit, ať přestane rozdělovat společnost. Takže tohleto jsou ty priority.

Opravdu tohleto jako to, že chcete politicky ovládnout Českou televizi, to je opravdu velmi, řekl bych, špatná vaše priorita, se kterou my nemůžeme souhlasit, a proto tady také dlouze budeme mluvit. A nestydím se za to, protože my chceme, aby Česká televize fungovala demokraticky, aby to byla Česká televize pro všechny občany, pro všechny koncesionáře, nejenom pro exponenty vládní pětikoalice Petra Fialy.

No a proč teda, pojďme se podívat blíže, proč tedy 58 % občanů podle toho průzkumu, který provedla agentura STEM, nevěří České televizi. A je to škoda. No, není divu. Protože nedávno například na povrch vyplavalo svědectví, že je pořad Reportéři ČT šéfredaktora Marka Wollnera zřejmě účelově zmanipulovaný a vypadá to, že Wollner celou dobu kryl kauzu organizovaného zločinu, korupce a mafie hnutí STAN. Z koncesionářských poplatků placený Wollner by měl podle mého názoru okamžitě skončit v televizi. Redaktorka Reportérů ČT Markéta Dobiášová, která reportáž o korupční kauze STAN pro Reportéry ČT zpracovávala, ale nikdy se neodvysílala, podala veřejné svědectví. Cituji: Marku Wollnere, kolegové, z jakého důvodu redakce Reportérů ČT téměř tři roky nezveřejnila informace o kauzách Hlubuček? Na to nemáme stejný názor. Tlaky organizované skupiny kolem Hlubučka, developerů, bohužel i bývalých novinářů ve službách STANu - tady je otázkou, kdo to byl, jestli tady pan Lacina třeba, který je tady zpravodajem, protože vy jste bývalý novinář a jste STAN, jste místopředsedou STAN, to nevím. To tady není upřesnil v tom citátu, jestli i vy jste tlačil; možná by bylo dobré na to odpovědět - tak tyto tlaky byly na ČT obrovské. I to jsem investigovala a ukazovala na něm propojení zájmových skupin.

Potenciál kauzy v Lysolajích ve spojení s dalšími byznysy městských lukrativních pozemků pod taktovkou Hlubučka a spol. byl veliký, píše Dobiášová. A pokračuji v tom, co píše redaktorka bývalá redaktorka Reportérů ČT Markéta Dobiášová.

Nejen Lysolaje, ale i okolnosti prodeje pozemků u metra Palmovka v Holešovicích, všechno jsme s kolegyní Adélou Paclíkovou rozkrývali. A stálo to totiž postupně za zveřejnění právě proto, že šlo o rozsáhlou lobbistickou skupinu napojenou na vysokou politiku. Proto, aby náhodou v budoucnu nemohlo dojít ke zpochybňování mé novinářské práce, odevzdala jsem před mým obchodem z České televize scénář Marku Wollnerovi a Marku Wollnerovi odešel mailem přesně 28. 11. 2019 ve 22.58. Jistě vám ho rád sám poskytne, píše redaktorka Markéta Dobiášová.

Ke kauze vyvedení lukrativních městských pozemků v Lysolajích Hlubučkem z hnutí STAN, k jejich podezřelému prodeji bez výběrového řízení během předem vybranému developerovi vše ve vše ve scénáři stálo, stojí. Byly, jsou v něm popsány triky, jakým se pozemky prodaly pomocí posudku nechvalně proslulého znaleckého ústavu EQUITA, který přitom neměl být ve státní správě k prodeji pozemků bez použit. Stejně tak byly, jsou ve scénáři popsány nátlaky, které Petr Hlubuček a jeho lidé na nás v ČT praktikovali, uvedla. Nevím, zda Marek Wollner scénář četl. Reportáže se většinou schvalovaly až ve střižně, ale pokud ano a scénář mu nepřišel dobrý, pak myslím ničemu nebránilo, aby z pozice dramaturga, šéfredaktora zpracoval informace, jinak on sám či jiný reportér.

Všechny natočené materiály, skryté nahrávky a informace, včetně scénáře zůstaly v redakci. Jsou majetkem ČT. Marku Wollnerovi jsem několik měsíců po mém odchodu ve vzájemné komunikaci psala, ať kauzu s týmem dotáhne, že je jí v šuplíku škoda. Že případně pomůžu, budu sledovat. Prý to nešlo. Tak nešlo. Zastavit investigativu rozdělaných kauz je zcela v kompetenci šéfredaktora Marka Wollnera. Přiznám se, překvapilo mě, že Reportéři ČT nepoužili dávno natočená a ověřená fakta a informace ani po mediálním zadržení Hlubučka a jeho kumpánů. Kauzu Lysolaje v té souvislosti otiskli jako první redaktoři z Aktuálně. Není na mně hodnotit, proč si přinejmenším lysolajskou kauzu nechali Reportéři ČT vzít konkurencí.

Já mám od začátku jasno. Kauza STAN byla kauza, která ukazovala na propojení developerů, politiků, způsob nakládání s veřejným majetkem. Sledovat jsem ji nepřestala a posledního půl roku cca půl roku jsem dohlížela na to, jak ji zpracovávají studenti žurnalistiky Univerzity Karlovy. Myslím, že se jim to povedlo skvěle. Zveřejníme během pár dnů in facta, zakončila Dobiášová.

A a já se ptám: Z jakého důvodu Wollner kryl organizovaný zločin v hnutí STAN? A mimochodem právě hnutí STAN tady teď navrhuje tento zákon za vládní koalici. Pan poslanec Lacina za hnutí STAN. Takže je potřeba se opravdu ptát. A tady se postupně uzavírá ten kruh: Proč vlastně v tuto chvíli to tady hnutí STAN, potažmo celá vládní koalice, navrhuje? Protože, jak víme, tak tam přibývají ty kauzy s tím organizovaným zločinem. A s tím prorůstáním toho organizovaného spolčení, což jsou citáty policie, to si nevymyslel Okamura. Já bych se to neodvážil říct bez toho, že by to citovala policie, že by tak ho pojmenovávala policie.

Právě proto teď vlastně přichází, tady pan Lacina, poslanec hnutí STAN, který tady sedí dva metry vedle mě, tak tady tlačíte tenhle ten zákon. Dokonce jste proti vůli předsedy výboru pana Juchelky za hnutí ANO jste si změnili zpravodaje, abyste si to všechno pojistili. Právě na pana Lacinu z hnutí STAN. A teď je právě ta otázka, jestli vlastně z celé té kauzy v prvé řadě Marek Wollner neměl nějaký osobní prospěch, když takhle zastavil kauzu organizovaného zločinu. Tak doufám, že se všechno prošetřuje.

Ale hlavně pojďme si říct, a proč o tom tady celém hovořím, že myslím, že začíná mít čím dál větší logiku i pro diváky, proč právě hnutí STAN a proč právě ODS, která má teď velké problémy v Brně, kdy její politici v Brně jsou zapleteni do té kauzy organizovaného zločinu ohledně kupčení s městskými byty spolu s politiky KDU-ČSL? S tím Petrem Hladíkem, kterého se snažíte prosadit na ministra pro životní prostředí. Který má zapečetěnou kancelář, policie mu zapečetila kancelář a vzala mu mobil a laptop. Tak vlastně teď už se to uzavírá, proč vy vlastně podle mého názoru chcete ovládnout tu Českou televizi tak, abyste je získali pod kontrolu, to vysílání. Ale je to prostě podlé. Není to demokratické. Je to prostě špatně.

Mě by. Samozřejmě mimo jiné zajímalo, znova bych se rád na to zeptal, protože tady máme právě pana poslance Lacinu z hnutí STAN a je to místopředseda celého hnutí STAN, tak, jestli nám můžete upřesnit, jestli byste potom taky šel na mikrofon, co myslela paní Markéta Dobiášová a určitě by se nabízel odpověď, ať se jí zeptáme, ale já bych se rád zeptal, zdali můžete stoprocentně vyvrátit, že jste to nebyl vy, kdo je ten bývalý novinář ve službách STANu a který vytvářel tlaky kolem té organizované skupiny. To by mě, pane poslanče Lacino, prostřednictvím předsedající, velmi zajímalo. Protože neznám všechny poslance STAN, ale o vás vím, že jste bývalý novinář a jestli jste jediným novinářem v poslaneckém klubu hnutí STAN, tak by to bylo potom přímo o vás.

Takže mě by velice zajímalo, jestli - a podle mých informací vy jste v zákulisí velmi aktivní právě se týče médií, a těch informací mám samozřejmě víc, kde a jak jste aktivní, takže mě by moc zajímalo, že byste to na mikrofon mohl vyvrátit, že to jste nebyl nikdy vy, kdo by jako za STAN jako bývalý novinář se snažil ovlivňovat kauzy ve vašem vztahu vůči České televizi. A mlčení samozřejmě bude znamenat souhlas. To, znamená, to tady mám právě poznamenáno, že jsem se na to chtěl zeptat, ale to jsem ani nevěděl, že budete tím zpravodajem.

Jinak pojďme dál. Hnutí SPD v této situaci, kdy se to bohužel posouvá tímto směrem, tak my musíme říct na rovinu, že prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, protože chceme, aby byly Česká televize a Český rozhlas financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak je tomu i u jiných institucí, které hospodaří s penězi občanů.

Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické vládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky, protože prosazujeme svobodu a demokracii. Odmítáme totalitní manýry Fialovy pětikoalice. To, co tady předkládá vládní koalice SPOLU, to znamená ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, je zásadní změna způsobu volby kontrolních rad těchto veřejnoprávních médií, kdy strany vládní koalice chtějí uzákonit, aby v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, zatímco nyní je volí pouze Sněmovna.

To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, protože jak už jsem vysvětlil, tímto způsobem dojde k účelové politizaci těchto kontrolních rad, protože Senát nemá žádnou legitimitu ani důvěru občanů a jednotliví senátoři jsou voleni přibližně deseti procenty voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který nejvíce reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti je Sněmovna. Proto má členy rad České televize a Českého rozhlasu podle mého názoru volit pouze ona, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií.

Fialova vláda se tímto návrhem zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky, protože jak jsem říkal, my chceme, aby Česká televize byla pro všechny, pro všechny koncesionáře. A znovu říkám, že bychom za této situace prosazovali model a (prosazujeme?) model zrušení koncesionářských poplatků, protože chceme, aby byly Česká televize, Český rozhlas financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jak jsem říkal, tak pojďme se teď podrobněji podívat na tu novelu zákona o mediálních radách. Teď jsem řekl takový krátký úvod, takové entrée pro to, abychom si řekli takový celkový pohled na tu záležitost, a teď se pojďme tedy podívat podrobněji na ten zákon. Takže bych udělal takovou úvahu o tom, proč vlastně chcete měnit ten zákon. Takže například oproti původnímu znění zákona k tomu současně platnému znění zákona je asi tou nejzávažnější změnou způsob, jakým chcete nově jmenovat a odvolávat radní. Proč? Česká televize i veřejnoprávní rozhlas jsou média, která dlouhá léta mírně favorizovala a v posledním desetiletí aktivisticky propagovala politické strany, které šly na ruku Bruselu a razily politiku, která podporuje ideologii liberálního progresivismu.

Až během svojí druhé vlády se hnutí ANO i s podporou i s naším přičiněním, s přičiněním SPD, podařilo tuto hegemonii jediného vhodného názoru narušit. To znamená, naopak během toho minulého volebního období došlo k tomu, že alespoň trochu začala Česká televize reflektovat také názory koncesionářů, kteří nevolí ty liberální progresivistické strany jako je ODS, jako je STAN, jako jsou Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Takže se podařilo alespoň trochu demokratizovat tu záležitost v tom smyslu, že Česká televize začala více reflektovat to názorové rozložení ve společnosti, což je plně v souladu se zákonem o České televizi, ta vyváženost toho zastupování těch názorových proudů.

Ale právě ta skutečnost, že mediální rady kritizují veřejnoprávní média, tak strany dnešní pětikoalice, zdá se, vyděsila. A to natolik, že jakmile se chopily vlády, rozhodly se, že ty takzvané malé rady, to znamená Rada Českého rozhlasu a Rada České televize, obsadí svými lidmi a že je učiníte neodvolatelnými a že de facto zavedete cenzuru. Zavedete cenzuru, která zajistí, že veřejnoprávní média budou svůj hlas propůjčovat pouze lidem, kteří létají na eurovíkedy do evropských metropolí, pracují v nadnárodních korporacích a cítí se být světoobčany, jejichž vláda sídlí v Bruselu.

Nemám nic proti lidem, kteří létají na víkendy, je to takové spíše porovnání. Mimochodem, tento komentář, který čtu, je komentář mediálního analytika, to není komentář můj, ale dovolím si z toho citovat. Prostě chcete mít cenzuru, která zajistí, zajistí to vysílání pro ty voliče vládní pětikoalice, ale nikoliv pro voliče těch stran, které jsou nyní v opozici. A na věčné časy a nikdy jinak má prostřednictvím obrazovek České televize podle vašeho názoru probíhat bruselizace politického a kulturního života v Česku.

Pokud dnes tuto novelu schválíme, bude demokratickou soutěž politických stran narušovat Česká televize silou svých více než sedmi miliard korun. Její zpravodajství, její publicistické pořady a její zaměstnanci se díky politické skladbě rady a její neodvolatelnosti stanou definitivně hlásnou troubou liberálního progresivismu. Už dnes přesvědčuje aktivistická Česká televize v některých svých pořadech své koncesionáře, že starosti občanů o práci, o bydlení, starosti se zdražováním, s dluhy a exekucemi nejsou podstatné, nejsou pro ty redaktory podstatné.

Česká televize ve svých pořadech v podstatě tvrdí, že by občany Česka měly více trápit potíže s genderovou politikou, s genderovou identitou či oxidem uhlíku a rozdíly mezi lidskými rasami. Musíme si říci, v čem také je ta novela ještě dále nepřijatelná. Novela například takzvaně zabetonuje radní v jejich orgánech. Mění se odvolatelnost rady a radních. Iniciátor a spolutvůrce novely David Smoljak se diví. Citace. Nechápu, v čem by mělo dojít k omezení těchto médií. Novela prý naopak posiluje roli (navrhujících?) organizací, vtahuje do procesu Senát, čímž zbavuje vítěze voleb dominantního vlivu. A právě v tom vidí mediální analytici problém, protože kdyby vyhrála volby opozice za tři roky, tak na základě této novely už nebude mít šanci si zvolit tolik radních, aby byl v malých mediálních radách, v Radě České televize v Českém rozhlasu, patrný hlas opozičních voličů.

Takže tady nejde o to ovládnout, vám o to jde ovládnout radu, nám jde o to, aby byla zajištěna názorová pluralita v České televizi, v Českém rozhlasu, aby tam byl i slyšet ten hlas a ty názorové proudy voličů nevládních stran, které ovšem podle průzkumu by dneska volila většina občanů. A vás by volila menšina, což je potřeba si jasně říci. Ostatně to vyplývalo i z výsledků voleb před rokem v těch sněmovních volbách, že milion hlasů propadl a to byly vesměs hlasy pro strany, které k vašemu programu neměly rozhodně blízko.

Takže v podstatě teď je situace taková, že - protože Senát bývá obsazen progresivisty a protože většina voličů opozice nemá důvěru v Senát, proto je tam také taková nízká volební účast na rozdíl od voleb do Sněmovny, tak samozřejmě ta situace je taková, že vy to máte přesně spočítané, abyste ty mediální rady plně ovládli vy, vlastně zástupci vládní pětikoalice, a aby tam nebyl slyšet hlas opozičních voličů. Já chápu, také bych to sice nepochopil, ale ještě bych rozuměl tomu, kdybych se vžil do vašich pocitů, že si řeknete, dobře nějaké opoziční hlasy pro nějakou procentní stranu, ale dneska je situace taková, že ta opozice zastupuje většinu občanů České republiky, nebo takhle, zastupuje jich více, než zastupujete vy. A to by každý demokraticky smýšlející člověk měl rozhodně reflektovat. Takže tohle to je prostě problém.

A dokonce z tohoto důvodu, protože Senát ovládají progresivisté, tak chtěli původně spoluautoři novely - pan cenzor, pan státní cenzor Klíma, to je to místo cenzora, které vy jste vytvořili, premiér Fila ho vytvořil přímo na Úřadu vlády, tak původně tento spoluautor novely, tento pan Klíma, který má od vás tu nově vytvořenou funkci vrchního cenzora, tak jste chtěli, aby poslanci a senátoři volili radní rovným dílem - polovinu Parlament a polovinu Senát. Tady, pravda, musím říci, tady už periferně vidím, že pan ministr Baxa kývá, protože čeká pochvalu určitě, tak pravda, tady si dílčí pochvalu zasloužíte, protože už jste si uvědomil, že je to asi příliš, že už je to moc, že už je to přehnané, že až tak těm progresivistům ustupovat nelze, proto jste to vrátil tedy do toho, aby to nebylo půl napůl, a máte to uděláno tak, že tedy třetinu Senát a dvě třetiny Sněmovna.

Zase mě těší, že posloucháte můj projev, přestože poměrně delší. Tak to je určitě dobrý moment. Svědčí to o zajímavosti mého projevu samozřejmě. Ne, ne, to už jsem řekl jenom tak jako navíc.

Takže to určitě, ale zase, pane ministře, řekněme si na rovinu, že to také zároveň je důkaz toho, že sám prostě vidíte problematičnost už té novely. To si řekněme na rovinu, že sám jste vycítil, že tam je problém. Takže to je to, co jsem nechtěl dodat to B, že sám ministr kultury Baxa cítí, že tu novelu, která byla v podstatě předpřipravena směrem k vám, tak že prostě to opravdu není to správné.

Ta novela potom dál samozřejmě spočívá v tom, že tedy Poslanecká sněmovna volí 12 členů rady z kandidátů navržených jí podle odst. 2. Členové mohou být voleni opětovně. A 6 členů rady by nově z kandidátů mohl volit Senát. Opět by mohli být zvoleni ti lidé opětovně. A pak jsou tady takové ty detaily, že jména zvolených členů rady Senát i Sněmovna... Senát bez zbytečného odkladu oznámí Poslanecké sněmovně a tak podobně, přičemž jednotliví členové rady jsou za výkon své funkce odpovědni té komoře Parlamentu České republiky, která je zvolila. Jinak samozřejmě tady máte dál, že rada zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, odvolává je. To jsou prostě nějaké standardní postupy. Tady samozřejmě není nic speciálního. A šmodrchá se tady tedy ten způsob volby předsedy. Bude-li předseda zvolen z členů volených Poslaneckou sněmovnou, bude místopředseda zvolen z členů volených Senátem a naopak, což moc nechápu z hlediska kvality a kvalifikovanosti těch členů, protože podle mého názoru by měl být zvolen ten nejkompetentnější a ten nejlepší možný z těch radních, kteří tam jsou, ale to jsou prostě už takové věci, které - už zase se to zašmodrchává, zase to přestává být jasné, přestává to být už úplně transparentní a podobně a už prostě ruka ruku myje a už prostě nějaké zákulisní dohody atd.

Je potřeba ovšem ještě jednou ještě jednou zdůraznit, kdo novelu připravil, kdo tu novelu zákona připravil, protože z toho pohledu samozřejmě pochopíme, jaké je ideologické zázemí lidí, kteří tuto novelu připravili. Tak. Byly to neziskové organizace, které dlouhodobě - i jasně to vychází z jejich mediálních stanovisek - jdou na ruku vládní pětikoalici Petra Fialy, jednoznačně prosazují názory vládní koalice Petra Fialy. Je to nezisková organizace Rekonstrukce státu, která je podle mých informací placena ze zahraničí, a myslím, že se každý může podívat na její účet. Dále je to Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu a dále je to Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Kdo se někdy seznámil s činností tohoto Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, což je jenom název, tak o nezávislosti nemůže být samozřejmě - no tak nezávislost... Ale názorově je to jednoznačně organizace, která je na straně Evropské unie, na straně liberálního progresivismu a na straně vládní koalice Petra Fialy. To je zcela jednoznačné. To víme. Stačí se podívat na ta média, která sponzorují.

To znamená, takže to ideologické zázemí neziskových organizací, které připravovaly tuto novelu, je zcela zřejmé. Je to zcela zřejmé. Vesměs jsou to organizace, které jsou proti současné opozici a jsou plně na straně vládní pětikoalice Petra Fialy, takže o nějaké vyváženosti, o nějaké demokracii nemůže být ani řeč! Dále připravoval tuto novelu Michal Klíma. Dílem ještě jako člen právě té neziskové organizace Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, zkrátka IPI, a už dílem následně v té nové funkci jako vrchní cenzor, ve funkci toho vrchního cenzora na Úřadu vlády pod premiérem Petrem Fialou. Dále tuto novelu připravoval senátor David Smoljak, který je nestraníkem za hnutí STAN. Takže u toho jsme. Dále tuto novelu připravoval poslanec Jan Lacina, který je také poslanec za STAN, který pracoval v České televizi a hájí její tvrdé jádro, to aktivistické. A dále tuto novelu připravoval Martin Baxa, což je ministr kultury za ODS.

Takže tady vlastně přesně jsme si mohli rozebrat podrobněji, kdo vlastně je za touto novelou, jejíž cílem je zneužít koncesionářské poplatky všech občanů a cílem je ovládnout Českou televizi ve svůj vlastní osobní prospěch.

Jinak když se podíváme podrobněji na ten Nadační fond nezávislé žurnalistiky, ono to má takový hezký název, ale pod tím povrchem se skrývá, pod tím názvem, kdy samozřejmě název si může vymyslet každý, jaký chce, tak se skrývají samozřejmě pod tím povrchem další detaily. Takže Nadační fond nezávislé žurnalistiky finančně podpořil, finančně podporuje například organizaci Člověk v tísni, web Hlídací pes, peníze dal také například časopisu a webu Forum 24, vydavatel Pavel Šafr atd.

Takže myslím, že je zcela úplně jasné, jaké je názorové ukotvení tohoto fondu a rozhodně není pluralitní a rozhodně není nestranné. To je jasné. Ten Mezinárodní tiskový institut, tak se podívejme, kdo je například členem toho Mezinárodního tiskového institutu. Členy jsou například právě Michal Klíma, to je ten vrchní cenzor, který byl jmenován premiérem Petrou Fialou, dále je to například Pavel Šafr, Jaroslav Kmenta, Barbora Tachecí, Robert Čásenský, Janek Kroupa a další. Zase přesně vidíme, já nechci tady mluvit jenom o jménech, někdo je takový, někdo je makový, ale v každém případě tady vidíme určitou... To, o čem chci mluvit, tady nechci vůbec nikoho kritizovat nějak osobně, to nemá ani smysl, ani nechci zacházet do nějakých detailů, ať si má názory každý, jaké chce. Já uvažuji demokraticky, takže ať si každý říká, co chce.

Ale tady jde o to, jaké je to ideologické zázemí této novely a vidíme, že je ideologicky vychýlená. Že to nebylo připravováno nějakou běžnou diskusí, aby v té diskusi byli jak zástupci těch opozičních názorů, tak zástupci těch koaličních názorů. O tom chci teď hovořit, to je ta pointa. Vůbec nechci mluvit o konkrétních jménech nebo vůbec tady nebudu ani na nikoho útočit, to vůbec není tady mým cílem, abych tady probíral nějaká jména jednotlivých novinářů, to je jejich svoboda, co dělají a co píší. A hlavně aby nelhali samozřejmě, ale to už je věc jiná. Takže o to tady jde.

Teď jde také o to... takže skutečně to, proč my říkáme a i mediálně jsme to ve zkrácené formě říkali, že se jedná vlastně o politickou záležitost u tohoto zákona a že se jedná vlastně o pokus o politické ovládnutí veřejnoprávních médií, tak právě jsem si to schovával až na tento projev, protože mám větší prostor, konečně mám ten prostor, a tady je to místo, kde ten prostor je při projednávání tohoto konkrétního zákona, tak chci právě odhalit to ideologické podhoubí, které je pod tímto návrhem zákona. Takže se plně potvrzují ta moje slova, i ten, kdo samozřejmě je názorově naším názorovým oponentem, což samozřejmě chápou, že voliči TOP 09 nebo Pirátů a tak podobně, že samozřejmě jsou našimi názorovými oponenty, ale proč ne, je tady demokracie. Ale tady se snažím jenom poukázat na to, že skutečně ten zákon není připravený pro všechny, pro všechny koncesionáře a pro všechny občany. To je ta pointa, proč o tom mluvím.

Tento zákon je připraven pouze, pouze na stranu vládní pětikoalice Petra Fialy. Takže se to snažím doložit i na těchto, poměrně větších detailech, že to tak je. A to podle mě není správné, protože znova říkám, že Česká televize a Český rozhlas patří všem občanům České televize (republiky?) v uvozovkách. Všem koncesionářům. A ty zákony by měly být postaveny tak, aby právě ta Rada České televize a Rada Českého rozhlasu, aby pokud možno ti radní zastupovali všechny občany České republiky nebo ty hlavní názorové proudy, což znova říkám to slovo hlavní názorový proud, to je přímo, v podstatě vycházím už ze zákona o České televizi, že má zastupovat všechny názorové proudy. Nebo ty hlavní názorové proudy respektive.

To je ta věc, která se nám prostě na tom zákonu nelíbí v SPD. Protože my chceme a logicky protestujeme, protože hrozí, že názorové proudy voličů SPD nebudou zastoupeny v dostatečné míře. A nejen to, jak už jsem řekl v úvodu svého vystoupení, dokonce hrozí, že budou perzekvováni a šikanováni ti, co mají jiný názor, než názory takové ty liberálně progresivistické názory. Že ten konzervativní názorový proud a také vlastenecký názorový proud prostě bude potlačován a nebude dostatečně zastoupen. To je to, proč já tady jsem. Mně vůbec nevadí, když budou zastoupeny názorové proudy na podporu vládní pětikoalice. Ale stejně tak by měly být zastoupeny tím pádem názory, které prezentují opak. Tedy konzervativní vidění světa a vlastenecký pohled. To jsou prostě názory, které tady reprezentujeme my všichni na základě těch voleb, podle toho, kdo je za jakou politickou stranu tady zvolen do Poslanecké sněmovny.

A to je ten problém, s kterým my máme problém a proč prostě se nám ten zákon nelíbí, protože my logicky tady hájíme téměř 600 000 voličů, které volilo, nebo přes půl milionu voličů, které volilo SPD. A naši voliči mají oprávněné obavy, že jejich názory a jejich názorový proud bude potlačován přesto, že musí platit povinně koncesionářské poplatky. Co se týče... Pojďme se podívat také na mezinárodní souvislosti. V čím zájmu tato novela vlastně vzniká? Co se týče těch vnitrostátních souvislostí - o těch jsem mluvil doteď. V čím zájmu, komu ku prospěchu. A myslím, že je z mého vystoupení jasné, že tohle není ku prospěchu všech občanů České republiky. Jenom těch některých vyvolených. Ale právě to ovládnutí... Takže se podívejme, jaké jsou ty mezinárodní souvislosti, co se týče té situace v Evropské unii.

Ovládnutí malých Rad, to znamená malá Rada se říká těm radám - Rada České televize, Rada Českého rozhlasu a velká Rada se říká té Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, abych jenom vysvětlil pro občany, kteří nás sledují a budou sledovat. Tak ovládnutí těch malých Rad způsobem, který umožní, aby se česká veřejnoprávní média ocitla pod kontrolou progresivistických stran, což je silnější křídlo v ODS, dále STAN, TOP 09, Piráti a tak dále, tak v podstatě výsledek je to, že je zcela jasné, že těmto stranám nezáleží na českých divácích a posluchačích. Záleží jim na tom, aby odvedly svůj díl práce pro Evropskou komisi, protože mimo jiné tady je potřeba hovořit o tom tlaku, který je z Bruselu.

A tomu Bruselu právě jde vaše vláda na ruku. Protože ta novela, kterou vy navrhujete, tak je v podstatě z vašeho pohledu vhodným doplňkem aktuálního zákona o svobodě médií, který připravila eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO, s kterou my nesouhlasíme. De facto vzniká jakési evropské centrum pro cenzuru, jehož prostřednictvím bude Evropská komise určovat, co je a co není pravda. Co je dobro a co je zlo. A podrobnosti jsou samozřejmě na internetu s tím, že v platnost právě vstupuje takzvaný evropský zákon o svobodě médií, jehož vznik podnítila místopředsedkyně Evropské komise Jourová. A právě Věra Jourová z hnutí ANO, s kterou nesouhlasíme, ta úplně zapomněla, že je Češka, ta úplně zapomněla na to, koho má zastupovat, tak Věra Jourová sleduje vývoj okolo volby nových radních České televize a mimo jiné k tomu říká: Mám opakované výzvy vůči členům českého parlamentu, aby volili uvážlivě a do Rady navolili lidi, kteří mají nejenom profesionalitu, ale jsou schopni i plné nezávislosti.

Tak tady samozřejmě lidem, kteří sledují politiku, tak nemusím asi vysvětlovat, co se myslí tou plnou nezávislostí. Znamená to to, že budou plně hájit zájmy Bruselu. To je překlad té hantýrky, kterou tady říká eurokomisařka, už ani neříkám, že je česká eurokomisařka, protože ona už podle mého názoru se ani Češkou necítí, tak co tady říká Věra Jourová za hnutí ANO. A mimochodem důležité je, že Evropská komise v návrhu na ochranu svobody tisku počítá se vznikem instituce, které pracovně říká Evropské centrum pro tisk a svobodu tisku. A protože Evropská unie se snaží, protože cítí problémy, cítí ty obrovské problémy, které Evropská unie dneska má, protože ztrácí důvěru občanů. Podívejte se na vývoj ve volbách v Itálii, podívejte na vývoj v Maďarsku, podívejte se na polskou vládu.

Podívejte se ostatně v České republice, jak po volbách poklesla důvěra vládě Petra Fialy a naopak stoupla důvěra v opozici. Takže kdyby byly dnes volby do Poslanecké sněmovny, tak na základě už několika posledních průzkumů v České republice, současná opozice, tedy SPD a hnutí ANO, budou mít většinu tady ve Sněmovně. A vy budete v menšině. To znamená, právě stoupá ta nedůvěra občanů v tuhletu liberální prounijní politiku. A místo, aby Evropská unie, vedení Evropské unie, zapracovalo na zvýšení důvěry u občanů a začalo konečně pracovat pro občany, tak na to jdou přesně jako na to šly všechny totalitní režimy, že se snaží zavádět cenzuru a snaží se omezit názorovou svobodu.

Takže mají na základě požadavků Evropské unie, na základě návrhu Evropské komise, tak mají vzniknout čtyři unijní instituce. Za prvé Centrum pro pluralitu a svobodu médií, za druhé Mezinárodní tiskový institut, za třetí Index cenzury a za čtvrté má vzniknout nadace - je to tedy tady řečeno, teď nevím, jestli je to italština či španělština - Osservatorio Balcani e Causaco. Ale v každém případě tyto čtyři instituce mají vlastně hlídat a na ni dohlížet... mají dohlížet na to, zdali jsou prezentovány pouze ty správné názory, tedy ty prounijní. Tak na to mají dokonce už dohlížet nově i evropské, ne evropské, unijní instituce. Protože Evropská unie není Evropa. To se snažíte v poslední době takhle dávat mezi to rovnítko, protože vzniká čím dál větší nespokojenost s Evropskou unií, tak se snažíte tady, všimněte si toho v posledním roce, dvou, jak se i média, probruselská média snaží dávat rovnítko mezi slova evropský a unijní. Ale ono se to nerovná, protože řada zemí Evropy není v Evropské unii. A rozhodně mezi tím není rovnítko. Zvláště když značná část občanů ani s politikou Evropské unie nesouhlasí. Takže pojďme říkat, že to nejsou evropské peníze, to jsou unijní peníze, ale unie peníze nemá, protože si je půjčuje díky tomu, že za ty peníze ručí státy, členské státy EU. Takže taková je realita. Neexistují unijní peníze. Evropská unie sama o sobě peníze, přece, nemá. Ona je potřebuje vybrat nebo si půjčit.

Takže jinými slovy pojďme zpátky k té kontrole těch médií, kterou chystá Evropská unie. Tak na pluralitu médií bude pro Evropskou unii prostřednictvím Středoevropské univerzity, což je právě to Centrum pro pluralitu a svobodu médií, tak má dohlížet populární, v uvozovkách populární, Geogre Soros a další subjekty, které mimo jiné jsou také spolufinancovány Evropskou unií. Protože ta Středoevropská univerzita, to je Soros, to všichni víme. To je přece známý fakt. Takže v podstatě už zase víme, odkud ideologicky vítr vane. To znamená, opět jsou to globalistické názory, jsou to názory otevřeně promigrační, podporující migraci a podporující globalismus a je to v rozporu s tím naším viděním světa, to znamená, kdy my chceme bezpečnost v České republice, chceme národní státy a chceme spolupráci svobodných a suverénních národních států. Nikoliv to slití do jednoho evropského národa a do jednoho evropského státu.

Tímto směrem se v podstatě ubírá Evropská unie, ale zase už pojďme zpátky, protože právě jeden z těch subjektů, které připravovaly tento zákon na ovládnutí veřejnoprávních médií, které vy tady předkládáte - vládní pětikoalice, tak je právě ten Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu IPI, který je zároveň právě jedním z těch určených subjektů, jedním z těch určených s tou institucí, která má dohlížet i v rámci Evropské unie na to, aby si náhodou Evropané nemysleli něco špatného, něco nevhodného. Abychom si náhodou nepřečetli něco závadného, abychom si to náhodou nevyhodnotili nějak jinak, než si myslí vlastně vedení Evropské unie a vládní pětikoalice Petra Fialy. To znamená, proto to tady rozebírám, abychom odhalili kompletní pod hloubí a kompletní zázemí toho, kdo vlastně připravoval tento mediální zákon, který tady vládní pětikoalice předkládá, kam to směřuje a s čím je to provázáno. Já si myslím, že toto dokonce neví i většina vládních politiků. Tím myslím poslanců. Kdo vlastně a na základě čeho tento návrh zákon byl vůbec vytvořen. Odkud vlastně všechny nitky jdou. A že je to vlastně součást tohoto celého projektu na to zavedení, v podstatě té cenzury, toho jednoho správného názoru, který si tady smí občané Evropy myslet a žádný jiný.

To mi připadá opravdu šílené, a proto jsem rád, že tady mám větší prostor to celé vysvětlit - kdo byl za přípravou toho zákona, kdo jsou vlastně tyto organizace, kým jsou řízeny, na koho jsou přesně napojeny nebo přímo jsou součástí. Je to česká pobočka, větší instituce, která je zase už jmenována Evropskou unií, aby tady cenzurovali názory a hlídali vlastně ty názory, které mají tady podle nich správně zaznívat. A tohleto opravdu musím vyčíst ODS, protože tady to je jakoby další důkaz toho, že ODS jde plně na ruku, plně na ruku jde politice Evropské unie a plně na ruku jdete tomuhletomu, aby se tady cenzurovaly názory, aby se omezila svoboda slova a tak dále.

Já bych požádal, aby tady byl ministr a do té doby bych tedy přerušil.

Pojďme tedy dál. Takže já jsem vlastně hovořil o tom, jak je provázaná ta příprava tohoto mediálního zákona, z mého pohledu zcela nepřijatelně, s tím, jak vlastně už jako loutky se nás snaží v podstatě ovládat, respektive vaši vládu ovládají, jako loutky vás ovládají, už tyhlety organizace propojené na to NATO, na toho Sorose, na tu Evropskou unii, vlastně na to vedení té Evropské unie a podobně. No, ono je to ve skutečnosti ještě horší, jakému tlaku vy vlastně, co vlastně tady prosazujete, že v podstatě jste už plně ovládáni těmi zahraničními zájmy. Ale vy to tak chcete udělat, takže to jsou vaše názory.

Protože například bývalý prezident Evropské federace novinářů, EFJ, což je, jedna z těch neziskovek, která vyvíjí tlak na Parlament, aby tuto novelu přijal, tak pokládá za chybu, že na českou mediální scénu Evropská unie více nedohlédla. No, tak to je vrchol tedy. Protože dokonce tedy tady Evropská federace novinářů, což je přesně jedna z těchto neziskovek, jak říkám, tak ještě kárá, kárá, tady českou vládu, kárá tady Evropskou unii, pardon, že na českou mediální scénu ještě více nedohlédla.

Slibuje zároveň, ta Evropská federace novinářů, že to teď napraví a s pomocí "unijních peněz" svobodu a pluralitu pro česká média zajistí. No, to je neuvěřitelný, to je slovník opravdu jako z doby normalizace. Já si myslím, že tady máme svobodu v tuto chvíli. Sice už začíná být vaší vládou osekávaná čím dál víc. Ministr vnitra tady chystá cenzurní úřad, jak víme, už jste vytvořili i pozici vrchního vládního cenzora.

To jenom připomenu, jak v letošním roce jste vytvořili ten web, vláda vytvořila web, kde jste vybízeli občany, aby se vzájemně práskali doslova a udávali, pakliže někdo ve vašem okolí - vzpomeňte na to, vždyť je to před půlrokem, s čím vláda Petra Fialy přišla - když jste vyzývali, dokonce jste za veřejné peníze udělali web, aby se občané nahlašovali, pakliže někdo ve vašem okolí nebo přátelé, kamarádi, vzájemně mají pocit, že jejich kamarád či soused má jiné než vaše provládní názory, tak jste vybízeli, aby se vzájemně lidi práskali a nahlašovali. Jo, emailem.

To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, s čím vláda Petra Fialy tady přichází v České republice. S vámi se vrací prostě doba, kdy se lidi udávali, vyzýváte k udávání. Vyzýváte k udavačství za to, kdyby měl někdo jiný názor než ta vaše oficiální vládní linie. To je prostě pro SPD nepřijatelné, protože my máme v názvu Svoboda a demokracie, SPD, Svoboda a přímá demokracie je název naší strany. To znamená, my prostě budeme do posledního dechu bránit svobodu a demokracii a to, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat, i když je to v rozporu s vaší vládní linii. Proč ne?

Vždyť strany vládní pětikoalice i v posledních volbách, jak jsem říkal, před rokem, vás volila menšina voličů České republiky, menšina. Kdyby nepropadlo těch milión hlasů pro strany pod 5 %, tak vy vůbec nejste dneska ve vládě. Vás volilo pouze 43 % občanů České republiky a 57 % volilo jiné politické strany. Ale vy jste samozřejmě tu šanci chytli za pačesy a chcete teď politicky ovládnout Českou televizi, cenzurovat názory, aby se mluvilo v podstatě jenom na vaší stranu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže to samozřejmě je úplně neuvěřitelné a ten, kdo to říkal - to je tedy něco - ten, kdo to říkal, ten bývalý prezident Evropské federace novinářů, který pokládá za chybu, že na českou mediální scénu Evropská unie více nedohlédla, neboli více nezajistila cenzuru, tak ten se jmenuje Mogens Blicher Bjerregård, který byl devět let prezidentem Evropské federace novinářů, která mimo jiné sdružuje 73 novinářských organizací ze 45 zemí.

Úplně skandální scénář, skandální citát, z tohoto pohledu, cituju ho: "Když jsem nastupoval před devíti lety na pozici prezidenta Evropské federace novinářů, můj předchůdce mi řekl. Prosím, nezapomeň na střední a východní Evropu." Ale dodává zároveň: "Vzal jsem si jeho radu k srdci, ale bylo poměrně složité zaměřit se na tuto část Evropy i konkrétní projekty." A že to bylo ze strany EU poněkud podceněno, jo. A říká: "Země střední a východní Evropy byly po vstupu do Evropské unie považovány v tomto směru za dostatečně rozvinuté a s dalšími unijními prostředky na tyto účely se nepočítalo. A byla to chyba."

To znamená, že teď tu chybu napravují tak, že nalívají ty unijní prostředky, které ovšem vybrali od nás všech, tak je nalívají přesně do těchto projektů, aby vlastně omezili názorovou svobodu a došlo k cenzuře vlastně těch konzervativních názorů a aby dostali prostor ty liberální progresivistické proudy. Takže opravdu tu mediální mašinérii, tak jako to známe z totalitních režimů, tak tu Evropská unie prostě nastartovala už v plném proudu.

To je opravdu neuvěřitelné, neuvěřitelné, kam jsme se od roku 1989 posunuli. Ostatně tady bych mohl znovu citovat poslance SPD Jaroslava baštu. Protože, jak víte, mezi poslanci ve Sněmovně je jediný disident, který tady mezi námi sedí, jediný člověk, který byl dokonce v době normalizace perzekuován a byl na 2,5 roku jako student odsouzen do vězení a jako student si odseděl od 20 let 2,5 roku ve vězení za své politické názory.

Je to náš poslanec SPD Jaroslav Bašta, náš kandidát na prezidenta, který samozřejmě celý život statečně bojoval za svobodu a demokracii. Poté dokonce Jarda Bašta nerezignoval, když ho komunisti konečně pustili po dvou a půl letech z vězení. Místo aby rezignoval - každý jiný by možná už rezignoval - ale Jaroslav Bašta hned v prosinci 1976 šel podepsat jako jeden z prvních Chartu 77. To znamená ještě před tím zveřejněním. Takže je jedním z prvních signatářů Charty 77.

Sám Jarda Bašta, když s ním hovořím, tak sám mi říká, že se nestačí divit tomu, kam ohledně svobody a demokracie Česká republika vlastně došla. Protože to, za co náš Jarda Bašta bojoval, za tu svobodu a demokracii, a nikdy neuhnul páteř před žádným režimem, tak teď se to vrací, kdy v podstatě začíná být omezována názorová svoboda a názorová pluralita.

Bohužel ji omezujete tady vy těmito návrhy zákonů, vládní pětikoalice Petra Fialy a premiér Fiala. Chcete prostě diktovat, co je ten správný názor a jakékoliv jiné názory, tedy ty, které nejsou v souladu s vaší vládní linií, tak mají být perzekuovány a mají být potlačeny. Což si myslím, že je opravdu situace, které musíme zabránit, protože těmto vašim totalitním návrhům se prostě musíme tady bránit.

No a vidíte, že ten bývalý šéf této politické neziskovky s názvem Evropská federace novinářů svůj slib začal plnit. Právě když to máme tady na stránkách toho národního fondu nezávislé žurnalistiky (?Nadačního) - což znovu říkám, to je jenom takový název, ale skutečnost, jak víme, je jiná, to už jsem tady vysvětloval - tak právě tam mají na tom webu článek, kdy o tom, jak Evropská federace novinářů - což opět je účelová organizace, která nezastupuje všechny novináře, to je potřeba si zdůraznit, nezastupuje všechny novináře - tak jejich šéfem právě byl tenhle ten pan Bjerregård, tak apeluje na Česko, aby novelu o mediálních radách přijalo.

Tady přímo vidíte, odkud vítr vane od začátku u této vaší novely zákona, že je to čistě účelová novela zákona, která je podstrkovaná prostě ze zahraničí tady, je podstrčená vlastně z Evropské unie, která má teď problémy s tím, s tou podporou té Evropské unie. A chce teď co nejvíce vlastně přiškrcovat ty šrouby, přitahovat šrouby ohledně názorové svobody a ohledně demokracie. To tady rozebírám opravdu podrobněji, protože si myslím, že pro ty, kdo jsou z mediálního světa, a já se v něm pohybuji poměrně dlouho, jak jsem říkal, cca od roku 1995, tak samotného mě to teda zaujalo, jak za takovou jednou novelou zákona, kterou vy nám tady, vládní pětikoalice, předloží do Sněmovny, kdo za tím všechno stojí a kde je ten vlastně ten počátek, kde je ten iniciátor a koho tady zastupuje vlastně pan poslanec Lacina z hnutí STAN. Koho tady zastupuje vlastně pan ministr z ODS Martin Baxa? Že nezastupují Českou republiku. Vy zastupujete cizinu. Vy hájíte zájmy zahraničí, zahraničních zájmů. Takže tady jsem to přesně uvedl, kdo se na tom podílel, kdo jsou ty organizace, kde mají podhoubí, odkud vítr vane, a to jsou prostě jasná fakta. Jasná fakta. Já vám neříkám, abyste jako, abyste si nemysleli, já nemám žádné právo ani prostě nebudu se na vás, jako tady říkat vám, že jste nějaký špatní nebo špatní lidé nebo takhle. To ne. Jenom říkám, koho zastupujete a s kým a odkud vítr vane. Ale vy jste přesvědčeni o své pravdě. Jste demokraticky zvolení, takže tak to prostě je, jako to tady nikdo nerozporuje. Jo? Stejně jako vy. Vám se nelíbí program SPD, což chápu, protože máte jiné názory. Mně se zase nelíbí tohleto propojení, ale je tady demokratická diskuse, že to, prosím, neberte tak, že bych nějak tady měl nějak z vás dělat nějaké, jako že to snad není jako ten váš návrh, že je v rozporu s demokracií, nebo že to nesmíte tady navrhovat. To ne, to ne. To jsem neřekl, to bych neřekl ani náznakem. Jo, moje vystoupení je nesouhlasné. Ale samozřejmě máte právo to tady navrhnout a máte právo si to tady prosazovat. To tady samozřejmě nezpochybňuju ani slovem. A je plně vaše věc, s kým se scházíte, v čím jménu jednáte. To je plně vaše věc.

Ale na rozdíl od těch, jedna paní povídala, co občas slyším nebo velmi často slyším ze strany vládní koalice, už jsem tady dával příklad, jak pan ministr říkal, že SPD bylo součástí vládní koalice, když nebylo, a ví to celý národ, že nebylo, a nikdy jsme nehlasovali ani pro žádné tyhlety vládní návrhy typu státní rozpočet, anebo důvěra vládě, ani jsme neodcházeli ze sálu. Anebo když někdo říká, že SPD je placeno z Ruska, přitom všichni víte, že všichni víme, i Úřad pro dohled nad politickými stranami, že jsme nikdy nic ze zahraničí neměli, tak to jsou fakt prokazatelné lži. To jsou fakt prokazatelné lži, protože nikým samozřejmě takovým placeným nejsme ani nebudeme nikdy. Nikdy. To znamená, nemáme to ani zapotřebí. To jsou vysloveně lži. Ale tady já si, proto si dávám hodně pozor u tohleto zákona, abych to všechno měl podloženo. Mám tady odkazy na články, mám všechno podloženo v podstatě, v podstatě těmi zdroji i těmi jmény přesně, kdo a jak a kde a jak, kdo je. Takže to je, to je tady ta věc. Jo?

Co se týče, že Evropské unii, Evropské unii velice záleží na tom složení těch mediálních rad. To dokonce vyplývá i z doporučení Evropské komise ze dne 16. 9. 2022, to znamená, to je v podstatě před měsícem a půl. A je to doporučení, které se jmenuje o vnitřních zárukách redakční nezávislosti a vlastnické transparentnosti v oblasti mediálního sektoru. To znamená, tady je jako opravdu takové hodně pozoruhodné, že na a jednu stranu vládní pětikoalice útočí třeba na Andreje Babiše, s kterým my nemáme nic společného, my jsme jiná strana, my jsme SPD, ohledně médií, že ovládá média a podobně. A na druhou stranu vy úplně stejně tak, ale ještě horším způsobem, protože tady je to z veřejných prostředků z koncesionářských poplatků, takže vy v podstatě zcela nepřijatelným způsobem chcete ovládnout veřejnoprávní média, protože asi nikdo z vás nemá na to, aby si koupil vlastní. Já taky ne teda. Jo? To jenom jako dokládám, že to jako není, že bych byl jedním v nějaké jiné pozici tady jo, takže... Takže chci jenom říci, že já mám svůj Facebook, a to je takový moje maximum. Jo, tak co, tak prostě nejsem miliardář, tak je to tak prostě, je to tak. Takže, takže jenom jsem ale chtěl poukázat trošku na něco jiného, že vy na jednu stranu vytýkáte někomu, že ovládá média, a že se tam pak píše na stranu Andreje Babiše a na stranu hnutí ANO. Na druhou stranu ale je to za privátní peníze. Na druhou stranu vy vlastně z mého pohledu mnohem závažnějším způsobem se snažíte ovládnout média, protože to jsou ale veřejnoprávní média, která platí koncesionáři koncesionářskými poplatky.

Tak. Tak. Teď je totiž zajímavé, že když řeknu, když právě jsem tady začal ohledně toho doporučení té Evropské komise z toho 16. 9. 2022... Tak a oni to tady zdůvodňují takovými hezkými slovy, že Evropské unii záleží na těch mediálních radách a proč jí záleží. To samozřejmě už víte proč, aby si to mohli ovládnout. Postupně právě přes ty strany, jako je Fialova vládní pětikoalice. A tak v těch členských státech, kde ještě nejsou ty mediální nebo tiskové rady zavedeny, tak zástupci mediální komunity často postrádají motivaci k rozvoji. Tak to jsou opravdu teze. To je jak vyšitý z nějakého úplně normalizačního manuálu, protože jako motivace k rozvoji, když nejsou prostě navoleny správné mediální rady a podobně, no to je, anebo, proč by měli postrádat motivaci zástupci mediální komunity, když nejsou, když nejsou navoleny mediální rady, nebo když neexistuje někde mediální rada, to jsou prostě opravdu názory.

A právě proto zde Evropská unie, abych to posunul, slibuje, že vznik správných mediálních rad podpoří finančně. Správných v uvozovkách. Tento projekt si klade za cíl podpořit evropský model samoregulace médií jako hlavní součást strategie na ochranu svobody médií a povzbuzení profesionality v žurnalistickém obsahu a zároveň lépe porozumět důsledkům a výzvám digitálního vývoje pro (Nesrozumitelné.) mediální rady. To už je tady prostě omáčka. A tady právě píšou těch požadavcích na podporu vytváření nových mediálních rad z možnosti poskytnout přímou finanční podporu v případě potřeby. A to tady mám podtrženo, nebo-li aby ta Evropská unie mohla penězi, které ale vybere od nás všech, jo, tak aby mohla přímo finančně podpořit i třeba ty mediální rady, neboli je finančně ovlivnit tak, aby postupovaly přesně podle toho názoru, který prezentuje Evropská unie. A to jsou všechno ty detaily, který jsou, který prostě jsou za touto novelou. Je to prostě tak.

Mimochodem ještě bych se krátce vrátil k tomu vystoupení pana předsedy výboru Aleše Juchelky z hnutí ANO, protože možná diváci a občané úplně, protože, jak je ten jednací řád trošku komplikovanější, tak nepochopili třeba někdo, proč tady vládní koalice změnila toho zpravodaje. Proč vládní koalice nechtěla, aby zpravodajem k tomuto zákonu byl poslanec Kolovratník z hnutí ANO, to znamená opoziční poslanec, a proč jste na sílu proti jakýmkoli zvyklostem proti doporučení předsedy výboru Aleše Juchelky, který má v gesci média, natvrdo jste si převolili zpravodaje na pana Lacinu z hnutí STAN za vládu. No protože zpravodaj by tady mohlo samozřejmě na ty názory, které tady padají... Protože zpravodaj může vystupovat samozřejmě s přednostním právem a dostává slovo kdykoliv podle jednacího řádu.

To bych chtěl jen říci pro ty, kdo to nevíte, tak ano, on jako člověk - zpravodaj, ten jako člověk, který jako třeba předseda strany a předseda klubu může dostat přednostní právo. To znamená, vy jste záměrně přehodili zpravodaje, aby k tomuto zákonu nemohla být opoziční oponentura v plné míře. A to je ta pointa. Vy jste schválně, opět nedemokraticky a totalitně, a už to tady provádí celé to jednání, jste neumožnili, v souladu s pravidly ve Sněmovně, aby zpravodajem k zákonu byl Martin Kolovratník z hnutí ANO, ale na sílu jste si ho vyměnili dokonce za spoluautora zákona poslance Lacinu za STAN. Přitom tady už za předkladatele je ministr Martin Baxa. Takže tady vlastně sedí za tím stolkem nikoliv ten zpravodaj, který by tam měl být, tady jste to na sílu prohlasovali, ale sedí tady vlastně dva navrhovatelé toho zákona. To je neskutečné ohnutí pravidel Poslanecké sněmovny, zase totalitní. To jsou opravdu neskutečné manýry. Takže místo, aby té diskuse se tady zúčastnil zpravodaj, který byl určen ve výboru, tak vy, abyste si to pojistili po všech stránkách, aby nemohla proběhnout ta diskuse a ta názorová oponentura adekvátním způsobem, tak jste si vlastně vyměnili toho zpravodaje.

Já jsem jen na to trošku navázal, na ten úvod toho bodu, protože jsem si hned uvědomil, že ne každému z občanů i novinářů mohlo být jasné, k čemu tady došlo na úvod. A je to opravdu velmi ošklivé ohnutí těch pravidel v Poslanecké sněmovně. Já si myslím, že to není dobře, protože jednou se tady ta politická reprezentace může vyměnit, otočit, už jsem to tady také zažil, a pak se to jakoby strašně nelíbí té opoziční straně, která přestane být vládní. Ale potom samozřejmě se ti, co budou nově vládní, možná to zase budete vy, nevím, to rozhodnou voliči, ale pak se právě bude odkazovat na tyto precedenty, kdy vy jste to tady takhle všechno ohnuli. V rozporu s pravidly. A já říkám, že to není dobře. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, a to zase musím říci, že ta Sněmovna je natolik práceschopná z toho pohledu, že tady nikdo z nás nemá zapotřebí jinými než demokratickými metodami to tady prosazovat, takže není čeho se obávat, že byste si přece svoje věci ve finále nějak neprosadili, nebo že by tady nedošlo k nějaké diskusi, ale že musíte jít jako na dřeň až tak, že úplně vlastně smáznete toho původního zpravodaje, aby to odpovídalo nějakým pravidlům. To mne tedy opravdu velmi nemile překvapilo. Je potřeba si to opravdu zapamatovat. To je pak za hranou, co tady předvádíte z hlediska té spolupráce v Poslanecké sněmovně při projednávání jakýchkoliv zákonů. A to tady máme být spolu ještě tři roky. Když takovýmto způsobem vlastně už pošlapete a poplivete veškerá pravidla a zvyklosti ve Sněmovně, já vám říkám, že to fakt není dobře. Protože to tady předvádíte v některých věcech už od začátku a myslím, že to nevěstí nic dobrého do budoucna, tedy to, aby se tady pracovalo pro občany, protože občané od Poslanecké sněmovny přece očekávají práci.

Pojďme se ještě posunout dále. Takže Česká televize ... Nebo víte co? Já už si to teď přeruším, protože stejně s přednostním právem toho prostoru budu mít ještě poměrně hodně, protože já, pravda, to mám ještě připraveno, podle toho jaká bude atmosféra a jak se to bude vyvíjet. Třeba si vláda uvědomí, že některé ty pasáže v tom zákonu jsou nepřijatelné, tak třeba moje další vystoupení nebude potřeba. Ale je pravda, na těch několik hodin to tady ještě mám, abych se vám pokusil vysvětlit, že ten zákon je špatně, ale nechám si to ještě na své další vystoupení.

Tohleto je z toho úvodu, který jsem tady chtěl říci, abych vyhodnotil podhoubí toho zákona, takže v každém případě platí, že vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby vysílaly v podstatě pouze ty provládní nebo probruselské názory. Poslanci SPD prostě nesouhlasí s tím, abyste ovládli Českou televizi a Český rozhlas tímto způsobem. My jsme přesvědčeni o tom, že by měla Česká televize a Český rozhlas demokraticky zastupovat všechny hlavní názorové proudy, ostatně tak, jak káže zákon, že by tam měla být ta vyváženost. Právě proto s tímto návrhem vůbec nesouhlasíme a myslím si, že ten dosavadní zákon ohledně České televize, ohledně jmenování těch rad, konkrétně chci říci, že ten přece funguje bez problémů. Tady ten problém nevidíme.

Úplně na závěr tohoto svého prvního vystoupení bych chtěl říci, a znovu to říkám, že mně zaráží, ale už ani moc nezaráží, protože už vás tady rok vidím, tu vládu pětikoalice, jaké vy máte priority v dnešní době. Vy svoláte mimořádnou schůzi na to, abyste mohli ovládnout politicky Českou televizi a Český rozhlas, aby museli vysílat na vaši stranu, abyste se udrželi u koryta za každou cenu, protože vám klesají preference, místo toho, abychom tady řešili pomoc lidem se zdražováním, se zdražováním energií a pomoc firmám s energiemi, aby se nepropouštěli lidi. SPD chce pomoci lidem se zdražováním, chceme řešit pomoc lidem v exekucích, chceme řešit pomoc pracujícím lidem, chceme řešit pomoc důchodcům, zdravotně postiženým lidem a dalších potřebným skupinám a rodinám s dětmi, ale vy to řešit nechcete. Místo toho si dáváte mimořádnou schůzi, abyste mohli ovládnout politicky Českou televizi. Už jenom to samotné, s tím prostě my vůbec nemůžeme souhlasit, s těmi vašimi prioritami. Děkuji zatím za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

